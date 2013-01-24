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    EasySpeed

    Парова праска

    GC2045/40
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    • Швидке прасування – від початку до кінця Швидке прасування – від початку до кінця Швидке прасування – від початку до кінця
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      EasySpeed Парова праска

      GC2045/40
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        EasySpeed

        EasySpeed

        Парова праска

        Усього:

        Швидке прасування – від початку до кінця

        5 способів пришвидшити прасування

        • Пара 35 г/хв.; паровий удар 120 г
        • Керамічна підошва
        • Видалення накипу
        • 2300 Вт
        Потужність до 2300 Вт для постійної та потужної подачі пари

        Потужність до 2300 Вт для постійної та потужної подачі пари

        Потужність до 2300 Вт для постійної та потужної подачі пари.

        Паровий удар до 120 г

        Паровий удар до 120 г

        Паровий удар до 120 г дозволяє прасці легко розпрасовувати навіть найскладніші складки.

        Постійна подача пари до 35 г/хв.

        Постійна подача пари до 35 г/хв.

        Постійна подача пари до 35 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

        Керамічна підошва для кращого ковзання

        Керамічна підошва для кращого ковзання

        Керамічна підошва стійка до подряпин, легко ковзає і чиститься.

        Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

        Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

        Ця праска Philips із функцією вертикального струменя пари для розпрасовування складок на підвішеному одязі.

        Перемикач функції Calc Clean для легкого видалення накипу з праски

        Перемикач функції Calc Clean для легкого видалення накипу з праски

        У цю парову праску можна наливати звичайну воду з-під крана, а перемикач очищення від накипу запобігає накопиченню накипу у пристрої. У разі використання звичайної водопровідної води цю функцію очищення від накипу слід використовувати щомісяця, щоб зберегти ефективність роботи парової праски Philips.

        Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

        Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

        Система "крапля-стоп" дозволяє прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.

        Носик Triple Precision для оптимального контролю та видимості

        Носик Triple Precision для оптимального контролю та видимості

        Носик цієї праски Philips забезпечує потрійну точність: він загострений та тонкий і має виїмку для ґудзиків. Носик Triple Precision дає змогу досягати навіть найскладніших місць (наприклад, навколо ґудзиків чи між складками).

        Міцна п’ята для покращеної стійкості

        Ця праска має дуже велику п’яту особливої конструкції, яка забезпечує додаткову стійкість у разі встановлення праски у вертикальному положенні.

        Рівномірний розподіл пари для ефективного прасування

        Завдяки ретельній конструкції підошви пара рівномірно розподіляється по підошві. У такому разі Вам знадобиться менше рухів, щоб рівномірно зволожити тканину, та менше часу, щоб закінчити прасування.

        Технічні характеристики

        • Зручне прасування

          Cord length
          1.8 m

        • Швидке та потужне усування складок

          Steam boost
          120 g
          Spray
          Так
          Water tank capacity
          270 ml
          Steam output
          Так
          Vertical steaming
          Так
          Reaching tricky areas
          Носик Triple Precision
          Continuous steam output
          35 g/min
          Drip stop
          Так
          Power
          2300 W
          Soleplate
          Керамічна підошва

        • Очищення від накипу

          Calc clean solution
          Самоочищення

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