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  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40
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  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40
  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40

Більше не доступний

EasySpeedПарова праска

GC2045/40

4.8

| (4) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Швидке прасування – від початку до кінця

Ця праска EasySpeed Plus пришвидшує прасування завдяки таким характеристикам: носику Triple Precision, рівномірному розподілу тепла по підошві та постійній подачі пари, паровому удару та високій потужності.

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5 способів пришвидшити прасування

Швидке прасування – від початку до кінця

  • Пара 35 г/хв.; паровий удар 120 г

  • Керамічна підошва

  • Видалення накипу

  • 2300 Вт

Потужність до 2300 Вт для постійної та потужної подачі пари

Потужність до 2300 Вт для постійної та потужної подачі пари

Потужність до 2300 Вт для постійної та потужної подачі пари.

Паровий удар до 120 г

Паровий удар до 120 г

Паровий удар до 120 г дозволяє прасці легко розпрасовувати навіть найскладніші складки.

Постійна подача пари до 35 г/хв.

Постійна подача пари до 35 г/хв.

Постійна подача пари до 35 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

Технічні характеристики

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  • Зображення VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.8

з 5

4

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

09/11/2020

Україна

Україна

Чудова керамічна праска

Швидко нагрівається,відмінно прасує і має функцію постійної подачі пару,що допомогає розгладити навіть найважчі місця складочок))))

Плюси

Найкраща в усьому)))

Мінуси

Немає недоліків!!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed GC2045/40 Парова праска

Дата використання 2018-11-09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed GC2045/40 Парова праска

Дата використання 2018-11-09

31/01/2019

România

România

“Recenzie din Campania Philips”

Usor de folosit, calca foarte bine, raport calitate/pret foarte bun.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Fier de călcat cu abur GC2045/35

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Fier de călcat cu abur GC2045/35

17/01/2019

România

România

Aces produs are caracteristici extraordinare

Este un fier de călcat usor de folosit ,nu se uda hainele când calci , calcă foarte bine !!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Fier de călcat cu abur GC2045/35

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Fier de călcat cu abur GC2045/35

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