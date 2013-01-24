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Потужність до 2300 Вт для постійної та потужної подачі пари.
Паровий удар до 120 г дозволяє прасці легко розпрасовувати навіть найскладніші складки.
Постійна подача пари до 35 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Керамічна підошва стійка до подряпин, легко ковзає і чиститься.
Ця праска Philips із функцією вертикального струменя пари для розпрасовування складок на підвішеному одязі.
У цю парову праску можна наливати звичайну воду з-під крана, а перемикач очищення від накипу запобігає накопиченню накипу у пристрої. У разі використання звичайної водопровідної води цю функцію очищення від накипу слід використовувати щомісяця, щоб зберегти ефективність роботи парової праски Philips.
Система "крапля-стоп" дозволяє прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.
Носик цієї праски Philips забезпечує потрійну точність: він загострений та тонкий і має виїмку для ґудзиків. Носик Triple Precision дає змогу досягати навіть найскладніших місць (наприклад, навколо ґудзиків чи між складками).
Ця праска має дуже велику п’яту особливої конструкції, яка забезпечує додаткову стійкість у разі встановлення праски у вертикальному положенні.
Завдяки ретельній конструкції підошви пара рівномірно розподіляється по підошві. У такому разі Вам знадобиться менше рухів, щоб рівномірно зволожити тканину, та менше часу, щоб закінчити прасування.
Зручне прасування
Швидке та потужне усування складок
Очищення від накипу
GC026/30
GC026/00