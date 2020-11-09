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Більше не доступний
Швидке прасування – від початку до кінця
Ця праска EasySpeed Plus пришвидшує прасування завдяки таким характеристикам: носику Triple Precision, рівномірному розподілу тепла по підошві та постійній подачі пари, паровому удару та високій потужності.
Пара 35 г/хв.; паровий удар 120 г
Керамічна підошва
Видалення накипу
2300 Вт
Потужність до 2300 Вт для постійної та потужної подачі пари.
Паровий удар до 120 г дозволяє прасці легко розпрасовувати навіть найскладніші складки.
Постійна подача пари до 35 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Нагороди
4.8
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
09/11/2020
Україна
Чудова керамічна праска
Швидко нагрівається,відмінно прасує і має функцію постійної подачі пару,що допомогає розгладити навіть найважчі місця складочок))))
Плюси
Найкраща в усьому)))
Мінуси
Немає недоліків!!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed GC2045/40 Парова праска
Дата використання 2018-11-09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed GC2045/40 Парова праска
Дата використання 2018-11-09
ionut06
31/01/2019
România
“Recenzie din Campania Philips”
Usor de folosit, calca foarte bine, raport calitate/pret foarte bun.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Fier de călcat cu abur GC2045/35
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Fier de călcat cu abur GC2045/35
BML3
17/01/2019
România
Aces produs are caracteristici extraordinare
Este un fier de călcat usor de folosit ,nu se uda hainele când calci , calcă foarte bine !!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Fier de călcat cu abur GC2045/35
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Fier de călcat cu abur GC2045/35