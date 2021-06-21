Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Пара 40 г/хв.; паровий удар 130 г
Підошва Anodilium
Безпечне автоматичне вимкнення
2300 Вт
Оптимальне ковзання, чудовий захист від подряпин, зручно чистити, чудова надійність!
Праска автоматично вимикається, якщо стоїть на підошві без руху протягом 30 с, лежить на боці 30 с або стоїть на п’яті 8 хвилин.
Парова праска Philips із постійною подачею пари до 40 г/хв. подає саме ту кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Нагороди
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Прихильниця
21/06/2021
Україна
Праска Philips відповідає усім моїм вимогам!
Моя особиста історія знайомства з праскою цієї фірми почалася іще десь в 1994 - 95 роках. І перша моя праска бездоганно працювала років десять, до того моменту поки я необачно не упустила її на підлогу. Тріснула ємність для води і праска почала "підтікати". Стало питання про купівлю нової праски. І я розуміла, що мені потрібна праска тільки цієї фірми, бо користуючись довгі роки своєю першою праскою і дивлячись як мої знайомі і подруги міняють свої праски (відомих і зарекомендованих фірм) бо вони ламаються і не працюють. Я знову вибрала праску Philips і ні разу не пошкодувала за свій вибір! Моя друга праска чесно мені служить уже більше десяти років!!! Усім розказую і рекомендую робити свій вибір тільки Pilips! Може у когось і є негативний досвід, та я думаю, що то може бути один випадок на мільйон!)))
Плюси
Якість, функціональність, дизайн...
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasyCare GC3551/02 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasyCare GC3551/02 Парова праска
dominika1987
22/09/2013
Polska
doskonały
Doskonale sie prasuje. Latwy w obsłudze. Gdy zapomnisz ściągnąć żelazko z ubrań , nie spalą się bo samo się wyłączy. Ma długi kabel, bez problemu sięgnie . Duzo opcji do ustawienia.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasyCare GC3551/02 Steam iron
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasyCare GC3551/02 Steam iron