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  • Потужність 2300 Вт для чудової ефективності
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  • Потужність 2300 Вт для чудової ефективності
  • Потужність 2300 Вт для чудової ефективності
  • Потужність 2300 Вт для чудової ефективності
  • Потужність 2300 Вт для чудової ефективності
  • Потужність 2300 Вт для чудової ефективності
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  • Потужність 2300 Вт для чудової ефективності
  • Потужність 2300 Вт для чудової ефективності
  • Потужність 2300 Вт для чудової ефективності
  • Потужність 2300 Вт для чудової ефективності

Більше не доступний

EasyCareПарова праска

GC3551/02

5
| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Потужність 2300 Вт для чудової ефективності
Ця потужна праска Philips оснащена найбільш міцною підошвою серед аналогів: праска гладко ковзає по одязі, їй не загрожують подряпини, а потужний паровий удар допомагає легко впоратися зі складками.
Переглянути всі переваги

Із підошвою Anodilium із захистом від подряпин

Потужність 2300 Вт для чудової ефективності

  • Пара 40 г/хв.; паровий удар 130 г

  • Підошва Anodilium

  • Безпечне автоматичне вимкнення

  • 2300 Вт

Надзвичайно довговічна підошва із захистом від подряпин

Надзвичайно довговічна підошва із захистом від подряпин

Оптимальне ковзання, чудовий захист від подряпин, зручно чистити, чудова надійність!

3 способи автоматичного вимкнення

3 способи автоматичного вимкнення

Праска автоматично вимикається, якщо стоїть на підошві без руху протягом 30 с, лежить на боці 30 с або стоїть на п’яті 8 хвилин.

Постійна подача пари до 40 г/хв.

Постійна подача пари до 40 г/хв.

Парова праска Philips із постійною подачею пари до 40 г/хв. подає саме ту кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

21/06/2021

Україна

Україна

Праска Philips відповідає усім моїм вимогам!

Моя особиста історія знайомства з праскою цієї фірми почалася іще десь в 1994 - 95 роках. І перша моя праска бездоганно працювала років десять, до того моменту поки я необачно не упустила її на підлогу. Тріснула ємність для води і праска почала "підтікати". Стало питання про купівлю нової праски. І я розуміла, що мені потрібна праска тільки цієї фірми, бо користуючись довгі роки своєю першою праскою і дивлячись як мої знайомі і подруги міняють свої праски (відомих і зарекомендованих фірм) бо вони ламаються і не працюють. Я знову вибрала праску Philips і ні разу не пошкодувала за свій вибір! Моя друга праска чесно мені служить уже більше десяти років!!! Усім розказую і рекомендую робити свій вибір тільки Pilips! Може у когось і є негативний досвід, та я думаю, що то може бути один випадок на мільйон!)))

Плюси

Якість, функціональність, дизайн...

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasyCare GC3551/02 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasyCare GC3551/02 Парова праска

22/09/2013

Polska

Polska

doskonały

Doskonale sie prasuje. Latwy w obsłudze. Gdy zapomnisz ściągnąć żelazko z ubrań , nie spalą się bo samo się wyłączy. Ma długi kabel, bez problemu sięgnie . Duzo opcji do ustawienia.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasyCare GC3551/02 Steam iron

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasyCare GC3551/02 Steam iron

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