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Більше не доступний
GC3760/32
Подвійна система очищення від накипу Вашої парової праски Philips запобігає утворенню накипу завдяки використанню таблеток проти накипу та простій у застосуванні функції очищення від накипу.
Функція автоматичної економії енергії: ця інноваційна функція парова праски Philips забезпечує 100% пари під тиском для належного усунення складок. Крім того, раціональна подача пари забезпечує автоматичну економію енергії.
М’яка ручка цієї праски Philips забезпечує зручне прасування навіть протягом тривалого часу.
Нагороди
3.7
з 5
3
Відгуки
EDYTA77
23/03/2016
Polska
POLECAM
UŻYWAM PONAD 2 LATA I JESTEM BARDZO ZADOWOLONA, CICHE, WYGODNE, SYSTEM ODKAMIENIANIA JEST NAPRAWDĘ SUPER, SZYBKO SIĘ NAGRZEWA, ŚWIETNA FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYŁANCZANIA SIE GDZY PRZEZ DŁUŻSZY CZAS GO NIE UZYWAM A JEST PODŁACZONY DO PRĄDU
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe
AdamPL
15/07/2012
Polska
Prasowanie to teraz przyjemność.
Nigdy nie sądziłem, że prasowanie może być przyjemne... to żelazko po prostu działa :)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe
Iwona88
09/07/2016
Polska
Żelazko równo miesiąc po upływie gwarancji przestało działać
Żelazko w miesiąc po upływie gwarancji zepsuło się. Kabel w środku prawdopodobnie uległ zniszczeniu. Coś przestało "stykać" i po prasowaniu. Po za tym super żelazko, proste w użyciu bez zbędnych dodatków
Цей відгук про EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe
Цей відгук про EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe