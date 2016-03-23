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  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Standard Product Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Main in-use photograph Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32

Більше не доступний

GC3760/32

GC3760/32

3.7

| (3) Відгуки

1 нагорода

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Подвійна система очищення від накипу запобігає утворенню накипу

Подвійна система очищення від накипу запобігає утворенню накипу

Подвійна система очищення від накипу Вашої парової праски Philips запобігає утворенню накипу завдяки використанню таблеток проти накипу та простій у застосуванні функції очищення від накипу.

Автоматична економія енергії

Автоматична економія енергії

Функція автоматичної економії енергії: ця інноваційна функція парова праски Philips забезпечує 100% пари під тиском для належного усунення складок. Крім того, раціональна подача пари забезпечує автоматичну економію енергії.

М’яка ручка для тривалого та зручного прасування

М’яка ручка цієї праски Philips забезпечує зручне прасування навіть протягом тривалого часу.

Технічні характеристики

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  • Зображення VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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3.7

з 5

3

Відгуки

4
3
2

23/03/2016

Polska

Polska

POLECAM

UŻYWAM PONAD 2 LATA I JESTEM BARDZO ZADOWOLONA, CICHE, WYGODNE, SYSTEM ODKAMIENIANIA JEST NAPRAWDĘ SUPER, SZYBKO SIĘ NAGRZEWA, ŚWIETNA FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYŁANCZANIA SIE GDZY PRZEZ DŁUŻSZY CZAS GO NIE UZYWAM A JEST PODŁACZONY DO PRĄDU

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe

15/07/2012

Polska

Polska

Prasowanie to teraz przyjemność.

Nigdy nie sądziłem, że prasowanie może być przyjemne... to żelazko po prostu działa :)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe

09/07/2016

Polska

Polska

Żelazko równo miesiąc po upływie gwarancji przestało działać

Żelazko w miesiąc po upływie gwarancji zepsuło się. Kabel w środku prawdopodobnie uległ zniszczeniu. Coś przestało "stykać" i po prasowaniu. Po za tym super żelazko, proste w użyciu bez zbędnych dodatków

Цей відгук про EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe

Цей відгук про EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe

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