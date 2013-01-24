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    Azur

    Парова праска

    GC4845/15
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    • Створена для ідеального результату Створена для ідеального результату Створена для ідеального результату
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      Azur Парова праска

      GC4845/15
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        Azur

        Azur

        Парова праска

        Усього:

        Створена для ідеального результату

        із жаростійкою коробкою для зберігання

        • Пара 45 г/хв.; паровий удар 160 г
        • Підошва SteamGlide Plus
        • Видалення накипу
        • 2400 Вт
        Подвійна система очищення від накипу запобігає утворенню накипу

        Подвійна система очищення від накипу запобігає утворенню накипу

        Подвійна система очищення від накипу Вашої парової праски Philips запобігає утворенню накипу завдяки використанню таблеток проти накипу та простій у застосуванні функції очищення від накипу.

        Подача пари до 45 г/хв. краще розпрасовує складки

        Подача пари до 45 г/хв. краще розпрасовує складки

        Постійна подача пари до 45 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

        2400 Вт для швидкого нагрівання

        2400 Вт для швидкого нагрівання

        2400 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик

        Паровий удар до 160 г

        Паровий удар до 160 г

        Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.

        Паровий носик дозволяє обробляти парою важкодоступні місця

        Паровий носик дозволяє обробляти парою важкодоступні місця

        Унікальний паровий носик цієї праски Philips поєднує особливим чином загострену передню частину підошви зі спеціальними видовженими отворами для пари на кінчику, що забезпечує доступ навіть до найменших та найважчих ділянок з метою отримання найкращих результатів прасування.

        Оптимальна конструкція для легкого маневрування праски по одягу

        Оптимальна конструкція для легкого маневрування праски по одягу

        Парова праска Philips розроблена для легкого маневрування по одягу і можливості легко досягнути навіть найбільш важкодоступних місць.

        Легку праску можна легко зняти з дошки і поставити на неї

        Легку праску можна легко зняти з дошки і поставити на неї

        Праска має оптимальну вагу 1,6 кг, що дає змогу легко ставити праску на дошку та на п’яту.

        SteamGlide Plus: ідеальне поєднання ковзання та розтягування

        SteamGlide Plus: ідеальне поєднання ковзання та розтягування

        Для отримання найкращих результатів потрібна підошва, яка однаково добре й ковзає, і розтягує тканину. Саме такою є підошва SteamGlide Plus із зоною легкого ковзання та зоною ідеального розтягування.

        Технічні характеристики

        • Зручне прасування

          Cord length
          2.5 m

        • Простий у використанні

          М’яка ручка
          Так
          Steam boost
          160 g
          Cord storage
          Затискач для шнура
          Spray
          Так
          Filling and emptying water
          Дверцята, що відкриваються збоку
          Vertical steaming
          Так
          Безпечне автоматичне вимкнення
          Так
          Water tank capacity
          350 ml
          Жаростійка коробка для зберігання
          Так
          Drip stop
          Так
          Power cord length
          2,5 m
          Soleplate
          SteamGlide Plus
          Variable steam settings
          Так

        • Очищення від накипу

          Calc clean solution
          Подвійна система активного очищення від накипу

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