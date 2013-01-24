Паровий носик дозволяє обробляти парою важкодоступні місця

Унікальний паровий носик цієї праски Philips поєднує особливим чином загострену передню частину підошви зі спеціальними видовженими отворами для пари на кінчику, що забезпечує доступ навіть до найменших та найважчих ділянок з метою отримання найкращих результатів прасування.