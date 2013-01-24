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Подвійна система очищення від накипу Вашої парової праски Philips запобігає утворенню накипу завдяки використанню таблеток проти накипу та простій у застосуванні функції очищення від накипу.
Постійна подача пари до 45 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
2400 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик
Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.
Унікальний паровий носик цієї праски Philips поєднує особливим чином загострену передню частину підошви зі спеціальними видовженими отворами для пари на кінчику, що забезпечує доступ навіть до найменших та найважчих ділянок з метою отримання найкращих результатів прасування.
Парова праска Philips розроблена для легкого маневрування по одягу і можливості легко досягнути навіть найбільш важкодоступних місць.
Праска має оптимальну вагу 1,6 кг, що дає змогу легко ставити праску на дошку та на п’яту.
Для отримання найкращих результатів потрібна підошва, яка однаково добре й ковзає, і розтягує тканину. Саме такою є підошва SteamGlide Plus із зоною легкого ковзання та зоною ідеального розтягування.
Зручне прасування
Простий у використанні
Очищення від накипу
GC026/30
GC026/00