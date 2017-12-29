Opina po 2 miesiącach użytkowania + wygląd + bardzo dobrze prasuje + super stopa + szybko się nagrzewa - przycisk do wyrzutu pary jest z prawej strony (niewygodne) - żelazko ma bardzo słaby wyrzut pary w pionie (porażka), myślę że nic by nie uprasował w tej pozycji porównanie do bosch DA70 gdzie wyrzut pary był mega mocny (niestety tamto zelazko sie przepalało) Generalnie polecam, choć z tym wyrzutem pary to nie wiem czy wszystkie modele, czy ten się nadaje na gwarancję.