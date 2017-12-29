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Потужний інструмент для прасування (2600 Вт)
Ця потужна праска Philips оснащена найбільш міцною підошвою серед аналогів: праска гладко ковзає по одязі, їй не загрожують подряпини, а потужний паровий удар допомагає легко впоратися зі складками.
Пара 50 г/хв.; паровий удар 200 г
Підошва Anodilium
Безпечне автоматичне вимкнення
2600 Вт
Оптимальне ковзання, чудовий захист від подряпин, зручно чистити, чудова надійність!
Система "крапля-стоп" у Вашій паровій прасці Philips дозволяє прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.
Постійна подача пари до 50 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Нагороди
4.5
з 5
15
Відгуки
80%
рекомендують цей виріб
wielmirka
29/12/2017
Polska
Super! Świetna pomoc dla każdej pani domu
Żelazko dostałam 4 lata temu w prezencie ślubnym. Nigdy nie było z nim problemów, świetnie się nim prasuje.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Żelazko parowe Azur GC4890/02
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Żelazko parowe Azur GC4890/02
grzego79
12/10/2015
Polska
Bardzo dobre żelazko
Żelazko Philips GC 2965/80, mam już od dwóch lat i jestem z niego bardzo zadowolony. Dobre wrażenie robi moc żelazka, a co za tym idzie jego możliwości w prasowaniu "opornych" materiałów. Moc sprawia również, że żelazko szybko się nagrzewa. Proces prasowania ułatwia też silny wyrzut pary. Zastrzeżeń do tego sprzętu nie miałbym żadnych, gdyby nie fakt, że na czarnym żelazku bardzo widać osad z kamienia, przez co wymaga ono częstych zabiegów kosmetycznych.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Żelazko parowe Azur GC4890/02
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Żelazko parowe Azur GC4890/02
ania2812
12/10/2015
Polska
ten produkt jest niezastąpiony
żelazko służy mi już jakiś czas, jestem bardzo zadowolona, szybko się nagrzewa, ma dobry wyrzut pary,doskonale prasuje, polecam
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Żelazko parowe Azur GC4890/02
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Żelazko parowe Azur GC4890/02