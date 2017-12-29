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Більше не доступний

AzurПарова праска

GC4890/02

4.5

| (15) Відгуки | 80% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Потужний інструмент для прасування (2600 Вт)

Ця потужна праска Philips оснащена найбільш міцною підошвою серед аналогів: праска гладко ковзає по одязі, їй не загрожують подряпини, а потужний паровий удар допомагає легко впоратися зі складками.

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Потужна праска з підсиленим потоком пари

Потужний інструмент для прасування (2600 Вт)

  • Пара 50 г/хв.; паровий удар 200 г

  • Підошва Anodilium

  • Безпечне автоматичне вимкнення

  • 2600 Вт

Надзвичайно довговічна підошва із захистом від подряпин

Надзвичайно довговічна підошва із захистом від подряпин

Оптимальне ковзання, чудовий захист від подряпин, зручно чистити, чудова надійність!

Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

Система "крапля-стоп" у Вашій паровій прасці Philips дозволяє прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.

Подача пари до 50 г/хв. краще розпрасовує складки

Подача пари до 50 г/хв. краще розпрасовує складки

Постійна подача пари до 50 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

Технічні характеристики

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  • Зображення VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.5

з 5

15

Відгуки

80%

рекомендують цей виріб

2
1

29/12/2017

Polska

Polska

Super! Świetna pomoc dla każdej pani domu

Żelazko dostałam 4 lata temu w prezencie ślubnym. Nigdy nie było z nim problemów, świetnie się nim prasuje.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Żelazko parowe Azur GC4890/02

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Żelazko parowe Azur GC4890/02

12/10/2015

Polska

Polska

Bardzo dobre żelazko

Żelazko Philips GC 2965/80, mam już od dwóch lat i jestem z niego bardzo zadowolony. Dobre wrażenie robi moc żelazka, a co za tym idzie jego możliwości w prasowaniu "opornych" materiałów. Moc sprawia również, że żelazko szybko się nagrzewa. Proces prasowania ułatwia też silny wyrzut pary. Zastrzeżeń do tego sprzętu nie miałbym żadnych, gdyby nie fakt, że na czarnym żelazku bardzo widać osad z kamienia, przez co wymaga ono częstych zabiegów kosmetycznych.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Żelazko parowe Azur GC4890/02

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Żelazko parowe Azur GC4890/02

12/10/2015

Polska

Polska

ten produkt jest niezastąpiony

żelazko służy mi już jakiś czas, jestem bardzo zadowolona, szybko się nagrzewa, ma dobry wyrzut pary,doskonale prasuje, polecam

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Żelazko parowe Azur GC4890/02

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Żelazko parowe Azur GC4890/02

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