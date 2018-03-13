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Прасування без турбот, без налаштувань
Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку та без жодного налаштування температури. Праска Philips PerfectCare Xpress забезпечує чудові результати, не пропалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати тепер справді легко.
Пара 65 г/хв.; паровий удар 200 г
Підошва SteamGlide
Безпечне автовимк. + видалення накипу
Безпечна д/тканин, які можна прасувати
100% безпека для всіх тканин, навіть для таких найделікатніших, як шовк, кашемір, вовна, поліестер. Незалежні інститути тестування прасок використовували PerfectCare для прасування найделікатніших тканин, які можна прасувати, та підтвердили отримання виняткових результатів прасування.
100% легкість у використанні, без жодних регулювань. Тепер Ви можете прасувати всі речі, які можна прасувати, не сортуючи їх, без очікування та регулювання температури праски.
100% швидкість прасування без сортування. Прасуйте всі свої речі за допомогою ефективнішої подачі пари.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
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Нагороди
4.3
з 5
7
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Zorica10
13/03/2018
Hrvatska
Fenomenalna pegla
Zaista nema mane bar za mene steta sto se ne proizvodi vise inace bih je odmah kupila gde god sam trazila kazu da je OUTLET ali za mene nije.Zao mi je sto ne mogu da je nabavim nudili su mi neke lose kopije cije su ne znam ali smatram da je najbolje kupiti original. Inace nisam ljubitelj peglanja ali sa ovakvom peglom mi nije bilo tesko pogotovo sto ne moras da razvrstavas ves ili bilo sta drugo u svakom slucaju bice opet neka PHILIPS pegla kod mene jer nemaju premca bar za mene to vazi
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Xpress GC5060/02 Parno glačalo za glačanje pod tlakom
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Xpress GC5060/02 Parno glačalo za glačanje pod tlakom
laco
19/10/2014
Česká republika
Vynikající produkt
Tento produkt je vynikající. Jednoduchá obsluha,vynikající vlastnosti.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Xpress GC5060/02 Systémová žehlička
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Xpress GC5060/02 Systémová žehlička
Danny55
18/08/2013
Česká republika
Ušetří spousty času
Vyžehlení veškerého prádla z různých materiálů, bez přemýšlení, že mohu něco spálit, nevhodnou teplotou... odpadlo třídění na syntetické materiály. Prostě co mi "padne" pod ruku vyžehlím. Také žehlení košil je díky perfektnímu výkonu s napařováním zkráceno na poloviční dobu...:D Ložní žehlím složené na půl a se super výsledkem!!! Pro někoho to bude znít divně, ale RÁDA žehlím! Byla to skvělá volba, doporučuji všem! Při pohybu žehličkou do stran, nenapařuje a tak po postavení "nepáří". Ale tenhle krok jsem musela vyšpiónit, ze začátku jsem mocně zvlhčovala vzduch :D
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Xpress GC5060/02 Systémová žehlička
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Xpress GC5060/02 Systémová žehlička