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    PerfectCare Xpress

    Парова праска

    GC5060/02
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    • Прасування без турбот, без налаштувань Прасування без турбот, без налаштувань Прасування без турбот, без налаштувань
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      PerfectCare Xpress Парова праска

      GC5060/02
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        PerfectCare Xpress

        PerfectCare Xpress

        Парова праска

        Усього:

        Прасування без турбот, без налаштувань

        Із вбудованим компактним потужним парогенератором

        • Пара 65 г/хв.; паровий удар 200 г
        • Підошва SteamGlide
        • Безпечне автовимк. + видалення накипу
        • Безпечна д/тканин, які можна прасувати
        100% безпека для усіх тканин, які можна прасувати

        100% безпека для усіх тканин, які можна прасувати

        100% безпека для всіх тканин, навіть для таких найделікатніших, як шовк, кашемір, вовна, поліестер. Незалежні інститути тестування прасок використовували PerfectCare для прасування найделікатніших тканин, які можна прасувати, та підтвердили отримання виняткових результатів прасування.

        100% легкість у використанні, без жодних регулювань

        100% легкість у використанні, без жодних регулювань

        100% легкість у використанні, без жодних регулювань. Тепер Ви можете прасувати всі речі, які можна прасувати, не сортуючи їх, без очікування та регулювання температури праски.

        100% швидкість для усіх типів тканин – швидшої парової праски не існує

        100% швидкість для усіх типів тканин – швидшої парової праски не існує

        100% швидкість прасування без сортування. Прасуйте всі свої речі за допомогою ефективнішої подачі пари.

        Підошва SteamGlide для потужної пари та надзвичайно гладкого ковзання

        Підошва SteamGlide для потужної пари та надзвичайно гладкого ковзання

        Ця спеціально розроблена підошва поєднує неперевершене керамічне покриття для надзвичайно гладкого ковзання по усіх типах тканин та ретельно розроблені вентиляційні отвори для потужного усунення складок.

        Праска 2800 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик

        Праска 2800 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик

        Праска 2800 Вт для швидкого нагрівання та потужного прасування будь-якого одягу, який можна прасувати.

        Сенсор автоподачі пари

        Сенсор автоподачі пари

        Інноваційний сенсор автоподачі пари з функцією виявлення руху автоматично подає пару під час переміщення праски по дошці для прасування. Це забезпечує завжди оптимальну кількість пари для ефективного усунення складок з економією пари. Чудове та енергоефективне прасування.

        Постійна подача потужної пари до 65 г/хв.

        Постійна подача потужної пари до 65 г/хв.

        Постійна подача потужної пари до 65 г/хв. для кращого усунення складок із будь-якого одягу

        Паровий удар до 200 г

        Паровий удар до 200 г

        Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.

        OptimalTemp: ідеальне поєднання пари і температури

        OptimalTemp: ідеальне поєднання пари і температури

        Одне ідеальне налаштування для будь-якого одягу. Завжди ідеальне поєднання пари і температури завдяки: 1) вдосконаленому розумному процесору, який встановлює ідеальні налаштування пари і температури; 2) надзвичайно потужній циклонній паровій камері, яка забезпечує постійну потужну подачу пари для усіх типів тканин

        3 способи безпечного автоматичного вимкнення

        3 способи безпечного автоматичного вимкнення

        Праска автоматично вимикається, якщо стоїть на підошві без руху протягом 30 с, лежить на боці 30 с або стоїть на п’яті 8 хвилин.

        Еко-режим для ефективного прасування

        Еко-режим для ефективного прасування

        Еко-режим гарантує ефективне прасування із низьким рівнем споживання енергії завдяки оптимальній кількості пари

        Праска з розумним індикатором зворотного зв’язку

        Розумний індикатор зворотного зв’язку повідомляє про стан праски в будь-який час.

        Технічні характеристики

        • Зручне прасування

          Довжина шнура
          2.5 m

        • Простий у використанні

          Безпека для всіх тканин
          Навіть таких делікатних, як шовк
          Пристосування для шнура
          Затискач для шнура
          Паровий удар
          200 g
          М’яка ручка
          Так
          Ємність резервуара для води
          320 ml
          Безпечне автоматичне вимкнення
          Так
          Вертикальне відпарювання
          Так
          Постійна подача пари
          65 g/min
          Вільний шнур (повертається)
          Вільний на 360 градусів шнур
          Потужність
          2800 W
          Паровий носик
          Так
          Система "крапля-стоп"
          Так
          Довжина шнура живлення
          2,5 m
          Технологія OptimalTEMP
          Так
          Підошва
          SteamGlide

        • Очищення від накипу

          Рішення для очищення від накипу
          Таблетки для очищення від накипу + споліскування
          Підходить для води з крана
          Так

        • Екологічність

          Еко-режим
          Економія 20% енергії

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