КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Xpress Pressurised steam iron
  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Xpress Pressurised steam iron

Більше не доступний

PerfectCare XpressПарова праска

GC5060/02

4.3

| (7) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Прасування без турбот, без налаштувань

Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку та без жодного налаштування температури. Праска Philips PerfectCare Xpress забезпечує чудові результати, не пропалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати тепер справді легко.

Переглянути всі переваги

Із вбудованим компактним потужним парогенератором

Прасування без турбот, без налаштувань

  • Пара 65 г/хв.; паровий удар 200 г

  • Підошва SteamGlide

  • Безпечне автовимк. + видалення накипу

  • Безпечна д/тканин, які можна прасувати

100% безпека для усіх тканин, які можна прасувати

100% безпека для усіх тканин, які можна прасувати

100% безпека для всіх тканин, навіть для таких найделікатніших, як шовк, кашемір, вовна, поліестер. Незалежні інститути тестування прасок використовували PerfectCare для прасування найделікатніших тканин, які можна прасувати, та підтвердили отримання виняткових результатів прасування.

100% легкість у використанні, без жодних регулювань

100% легкість у використанні, без жодних регулювань

100% легкість у використанні, без жодних регулювань. Тепер Ви можете прасувати всі речі, які можна прасувати, не сортуючи їх, без очікування та регулювання температури праски.

100% швидкість для усіх типів тканин – швидшої парової праски не існує

100% швидкість для усіх типів тканин – швидшої парової праски не існує

100% швидкість прасування без сортування. Прасуйте всі свої речі за допомогою ефективнішої подачі пари.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Знайдіть запасні частини або аксесуари

Перейти до розділу

Запасні частини та аксесуари

Нагороди

  • Зображення VRS_PBTAWARD66

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.3

з 5

7

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
1

13/03/2018

Hrvatska

Hrvatska

Fenomenalna pegla

Zaista nema mane bar za mene steta sto se ne proizvodi vise inace bih je odmah kupila gde god sam trazila kazu da je OUTLET ali za mene nije.Zao mi je sto ne mogu da je nabavim nudili su mi neke lose kopije cije su ne znam ali smatram da je najbolje kupiti original. Inace nisam ljubitelj peglanja ali sa ovakvom peglom mi nije bilo tesko pogotovo sto ne moras da razvrstavas ves ili bilo sta drugo u svakom slucaju bice opet neka PHILIPS pegla kod mene jer nemaju premca bar za mene to vazi

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Xpress GC5060/02 Parno glačalo za glačanje pod tlakom

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Xpress GC5060/02 Parno glačalo za glačanje pod tlakom

19/10/2014

Česká republika

Česká republika

Vynikající produkt

Tento produkt je vynikající. Jednoduchá obsluha,vynikající vlastnosti.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Xpress GC5060/02 Systémová žehlička

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Xpress GC5060/02 Systémová žehlička

18/08/2013

Česká republika

Česká republika

Ušetří spousty času

Vyžehlení veškerého prádla z různých materiálů, bez přemýšlení, že mohu něco spálit, nevhodnou teplotou... odpadlo třídění na syntetické materiály. Prostě co mi "padne" pod ruku vyžehlím. Také žehlení košil je díky perfektnímu výkonu s napařováním zkráceno na poloviční dobu...:D Ložní žehlím složené na půl a se super výsledkem!!! Pro někoho to bude znít divně, ale RÁDA žehlím! Byla to skvělá volba, doporučuji všem! Při pohybu žehličkou do stran, nenapařuje a tak po postavení "nepáří". Ale tenhle krok jsem musela vyšpiónit, ze začátku jsem mocně zvlhčovala vzduch :D

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Xpress GC5060/02 Systémová žehlička

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Xpress GC5060/02 Systémová žehlička

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції