Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Надзвичайно швидке прасування
Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку та без жодних регулювань. Праска Philips PerfectCare забезпечує швидке прасування, не спалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати справді легко. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надзвичайно швидке прасування
Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку та без жодних регулювань. Праска Philips PerfectCare забезпечує швидке прасування, не спалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати справді легко. Переглянути усі переваги
Надзвичайно швидке прасування
Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку та без жодних регулювань. Праска Philips PerfectCare забезпечує швидке прасування, не спалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати справді легко. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надзвичайно швидке прасування
Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку та без жодних регулювань. Праска Philips PerfectCare забезпечує швидке прасування, не спалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати справді легко. Переглянути усі переваги
Праска з генератором пари
Ціна магазину Philips
Усього:
Тепер Ви можете прасувати все – від джинсу до шовку – не налаштовуючи температуру. Ви гарантовано не спалите одяг, який можна прасувати. Революційна технологія включає (1) прогресивний розумний процесор для точного контролю температури підошви, тож Вам більше не доведеться регулювати температуру, і (2) компактну циклонну парову камеру для подачі потужного й безперервного парового струменя – а це означає простіше та швидше прасування.
Надзвичайно довгий термін служби: ексклюзивна функція легкого видалення накипу від Philips ідеально видаляє накип і подовжує термін служби Вашої праски з генератором пари. Пристрій подасть світловий і звуковий сигнал, який нагадає, коли потрібно провести очищення. Обов’язково дочекайтеся, щоб праска охолола, після чого просто відкрийте ручку системи легкого видалення накипу і вилийте брудну воду з накипом у чашку.
В еко-режимі подача пари зменшується, тож Ви можете заощаджувати електроенергію без шкоди для результатів прасування.
Нова підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips. Вона чудово захищена від подряпин, чудово ковзає та легко чиститься.
Для Вашої праски з генератором пари можна використовувати водопровідну воду. Якщо під час прасування закінчилася вода, її можна легко долити в резервуар, не чекаючи та не вимикаючи пристрій.
Інноваційна технологія OptimalTEMP від Philips – це гарантія того, що Ви не спалите тканину, яку можна прасувати. Не потрібно під час прасування ставити праску на платформу, просто залиште праску гарячою підошвою безпосередньо на одязі чи бавовняному покритті дошки, не використовуючи додаткових аксесуарів. Це не призведе до пошкодження дошки чи одягу, який можна прасувати. Тож прасування стане легшим із меншим навантаженням на зап’ястя.
Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.
Парою можна користуватися вже за 2 хвилини, а воду можна доливати під час прасування в будь-який час.
Цю праску протестували та схвалили за її виняткові характеристики прасування незалежні експертні організації в текстильній галузі, зокрема DWI, IWTO, Woolmark. Програма Woolmark Apparel Care допомагає споживачам обирати якісні засоби для прання, схвалені The Woolmark Company, які можна використовувати для прання вовняних речей. Поки що компанія Philips завдяки своїй ексклюзивній технології OptimalTEMP стала єдиною маркою, яка отримала сертифікат "Золотий стандарт" від Woolmark. Ви можете бути впевненими, що засоби та вироби для догляду за вовняним одягом, схвалені компанією Woolmark, ідеально підходять для будь-яких вовняних речей.
Що більше пари, то швидшим буде прасування. Постійний сильний струмінь пари глибоко проникає в одяг, пришвидшуючи та покращуючи результати прасування. Потужність парового струменя можна за потреби регулювати.
Великий 2,2-л резервуар для води; забезпечується прасування протягом тривалого часу – до 3 годин без доливання води. Це робить прасування швидшим та легшим. Чудова конструкція повністю прозорого резервуара для води; рівень води проглядається під будь-яким кутом.
Швидке та потужне усування складок
Легкість у використанні
Очищення від накипу
Технічні специфікації
GC026/30
GC026/00