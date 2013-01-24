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    PerfectCare Aqua

    Праска з генератором пари

    GC8620
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Надзвичайно швидке прасування Надзвичайно швидке прасування Надзвичайно швидке прасування
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      PerfectCare Aqua Праска з генератором пари

      GC8620
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Надзвичайно швидке прасування

      Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку та без жодних регулювань. Праска Philips PerfectCare забезпечує швидке прасування, не спалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати справді легко. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      PerfectCare Aqua Праска з генератором пари

      Надзвичайно швидке прасування

      Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку та без жодних регулювань. Праска Philips PerfectCare забезпечує швидке прасування, не спалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати справді легко. Переглянути усі переваги

      Надзвичайно швидке прасування

      Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку та без жодних регулювань. Праска Philips PerfectCare забезпечує швидке прасування, не спалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати справді легко. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      PerfectCare Aqua Праска з генератором пари

      Надзвичайно швидке прасування

      Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку та без жодних регулювань. Праска Philips PerfectCare забезпечує швидке прасування, не спалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати справді легко. Переглянути усі переваги

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        PerfectCare Aqua

        PerfectCare Aqua

        Праска з генератором пари

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Надзвичайно швидке прасування

        без потреби регулювати температуру

        • Тиск до 5 бар
        • Паровий удар 180 г
        • Фіксований резервуар для води на 2,2 л
        Прасуйте будь-які речі від джинсу до шовку без налаштування температури

        Прасуйте будь-які речі від джинсу до шовку без налаштування температури

        Тепер Ви можете прасувати все – від джинсу до шовку – не налаштовуючи температуру. Ви гарантовано не спалите одяг, який можна прасувати. Революційна технологія включає (1) прогресивний розумний процесор для точного контролю температури підошви, тож Вам більше не доведеться регулювати температуру, і (2) компактну циклонну парову камеру для подачі потужного й безперервного парового струменя – а це означає простіше та швидше прасування.

        Ефективне та легке видалення накипу для подовження терміну служби пристрою

        Ефективне та легке видалення накипу для подовження терміну служби пристрою

        Надзвичайно довгий термін служби: ексклюзивна функція легкого видалення накипу від Philips ідеально видаляє накип і подовжує термін служби Вашої праски з генератором пари. Пристрій подасть світловий і звуковий сигнал, який нагадає, коли потрібно провести очищення. Обов’язково дочекайтеся, щоб праска охолола, після чого просто відкрийте ручку системи легкого видалення накипу і вилийте брудну воду з накипом у чашку.

        Заощадження електроенергії в еко-режимі

        Заощадження електроенергії в еко-режимі

        В еко-режимі подача пари зменшується, тож Ви можете заощаджувати електроенергію без шкоди для результатів прасування.

        Нова підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

        Нова підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

        Нова підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips. Вона чудово захищена від подряпин, чудово ковзає та легко чиститься.

        Можна використовувати водопровідну воду та будь-коли під час прасування доливати воду

        Можна використовувати водопровідну воду та будь-коли під час прасування доливати воду

        Для Вашої праски з генератором пари можна використовувати водопровідну воду. Якщо під час прасування закінчилася вода, її можна легко долити в резервуар, не чекаючи та не вимикаючи пристрій.

        Можна залишати гарячу підошву на прасувальній дошці

        Можна залишати гарячу підошву на прасувальній дошці

        Інноваційна технологія OptimalTEMP від Philips – це гарантія того, що Ви не спалите тканину, яку можна прасувати. Не потрібно під час прасування ставити праску на платформу, просто залиште праску гарячою підошвою безпосередньо на одязі чи бавовняному покритті дошки, не використовуючи додаткових аксесуарів. Це не призведе до пошкодження дошки чи одягу, який можна прасувати. Тож прасування стане легшим із меншим навантаженням на зап’ястя.

        Паровий удар до 180 г

        Паровий удар до 180 г

        Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.

        Готовність до використання через 2 хвилини після увімкнення із можливістю постійно доливати воду

        Готовність до використання через 2 хвилини після увімкнення із можливістю постійно доливати воду

        Парою можна користуватися вже за 2 хвилини, а воду можна доливати під час прасування в будь-який час.

        Тестовано і схвалено незалежними експертами текстильного ринку

        Тестовано і схвалено незалежними експертами текстильного ринку

        Цю праску протестували та схвалили за її виняткові характеристики прасування незалежні експертні організації в текстильній галузі, зокрема DWI, IWTO, Woolmark. Програма Woolmark Apparel Care допомагає споживачам обирати якісні засоби для прання, схвалені The Woolmark Company, які можна використовувати для прання вовняних речей. Поки що компанія Philips завдяки своїй ексклюзивній технології OptimalTEMP стала єдиною маркою, яка отримала сертифікат "Золотий стандарт" від Woolmark. Ви можете бути впевненими, що засоби та вироби для догляду за вовняним одягом, схвалені компанією Woolmark, ідеально підходять для будь-яких вовняних речей.

        Тиск до 5 бар

        Тиск до 5 бар

        Що більше пари, то швидшим буде прасування. Постійний сильний струмінь пари глибоко проникає в одяг, пришвидшуючи та покращуючи результати прасування. Потужність парового струменя можна за потреби регулювати.

        Повністю прозорий великий резервуар на 2,2 л води

        Великий 2,2-л резервуар для води; забезпечується прасування протягом тривалого часу – до 3 годин без доливання води. Це робить прасування швидшим та легшим. Чудова конструкція повністю прозорого резервуара для води; рівень води проглядається під будь-яким кутом.

        Технічні характеристики

        • Швидке та потужне усування складок

          Технологія OptimalTEMP
          Так
          Тиск
          Тиск до 5 бар
          Паровий удар
          180  г
          Підошва
          SteamGlide
          Безпечне встановлення на опору
          Так
          Різноманітні налаштування пари
          Так
          Вертикальне відпарювання
          Так
          Паровий носик
          Так
          Потужність
          2400  Вт

        • Легкість у використанні

          Час нагрівання
          2  хв.
          Доливання води в будь-який час
          Так
          Безпечний для всіх тканин
          Навіть таких делікатних, як шовк
          Ємність резервуара для води
          2200  мл
          Наливання та зливання води
          Надзвичайно великий отвір для наливання води
          Довжина шнура живлення
          1,8  м
          Зберігання шнура
          Затискач для шнура
          Довжина шланга
          1,7  м
          Зберігання шланга
          Відділення для зберігання шланга
          Вільний шнур (повертається)
          Вільний на 180 градусів шнур

        • Очищення від накипу

          Підходить для води з крана
          Так
          Нагадування про очищення від накипу
          Так
          Рішення для очищення від накипу
          Легке видалення накипу

        • Технічні специфікації

          Напруга
          220–240  В

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