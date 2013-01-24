Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Daily Collection

Тостер

HD2515/00
Загальна оцінка / 5
  • Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня
    -{discount-value}

    Daily Collection Тостер

    HD2515/00
    Загальна оцінка / 5

    Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня

    Цей компактний тостер має 8 налаштувань і 2 великі отвори зі змінною шириною, тому Ви зможете рівномірно підсмажувати різні типи хліба. Знімний лоток для крихт дозволяє легко чистити тостер. Переглянути усі переваги

    Daily Collection Тостер

    Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня

    Цей компактний тостер має 8 налаштувань і 2 великі отвори зі змінною шириною, тому Ви зможете рівномірно підсмажувати різні типи хліба. Знімний лоток для крихт дозволяє легко чистити тостер. Переглянути усі переваги

    Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня

    Цей компактний тостер має 8 налаштувань і 2 великі отвори зі змінною шириною, тому Ви зможете рівномірно підсмажувати різні типи хліба. Знімний лоток для крихт дозволяє легко чистити тостер. Переглянути усі переваги

    Daily Collection Тостер

    Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня

    Цей компактний тостер має 8 налаштувань і 2 великі отвори зі змінною шириною, тому Ви зможете рівномірно підсмажувати різні типи хліба. Знімний лоток для крихт дозволяє легко чистити тостер. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all toaster

      Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня

      8 режимів підсмажування і знімний лоток для крихт

      • 8 налаштувань
      • Компактний дизайн
      8 налаштувань підсмажування для індивідуальних уподобань

      8 налаштувань підсмажування для індивідуальних уподобань

      8 налаштувань підсмажування дозволяють підсмажувати різні види хліба без ризику підгоряння. Виберіть потрібне налаштування і готуйте тости саме так, як Вам до вподоби.

      2 великі отвори зі змінною шириною для скибок різного розміру

      2 великі отвори зі змінною шириною для скибок різного розміру

      2 великі отвори зі змінною шириною для скибок різного розміру. Завдяки функції автоцентрування скибка розташовується посередині для рівномірного підсмажування з обох боків.

      Підігрівання, розморожування за один раз

      Підігрівання, розморожування за один раз

      Функція підігрівання за мить підігріває тости, а функція розморожування дозволяє підсмажувати заморожений хліб.

      Кнопка скасування для миттєвого вимкнення

      Кнопка скасування для миттєвого вимкнення

      Кнопка скасування припиняє приготування тостів у будь-який час для безпечної та точної роботи.

      Знімний лоток для крихт забезпечує легке чищення

      Знімний лоток для крихт забезпечує легке чищення

      Легко чистити завдяки знімному лотку для крихт.

      Функція високого піднімання дозволяє безпечно виймати маленькі скибки

      Функція високого піднімання дозволяє безпечно виймати маленькі скибки

      Функція високого піднімання дозволяє легко виймати маленькі скибки хліба.

      Додатковий захист із автовимкненням

      Додатковий захист із автовимкненням

      Додатковий захист автовимкнення для захисту пристрою від короткого замикання.

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у
        Китаї

      • Конструкція та покриття

        Колір (кольори)
        Білий
        Матеріал основного корпусу
        Пластик

      • Загальні специфікації

        Кількість рівнів підсмажування
        8
        Характеристики виробу
        • Регулятор підсмажування
        • Автоматичне вимкнення
        • Кнопка скасування
        • Термоізольовані зовнішні стінки
        • Функція розморожування
        • Функція високого піднімання
        • Вбудований блок для зберігання шнура

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Надійність

        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Технічні характеристики

        Частота
        50–60  Гц
        Потужність
        830  Вт
        Напруга
        220–240  В

      • Вага та розміри

        Розміри упаковки (Д х Ш х В)
        214 x 304 x 184  мм
        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        188 x 275 x 156  мм
        Вага з упаковкою
        1,512  кг
        Вага виробу
        1,120  кг

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись