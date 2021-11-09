Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Компактний дизайн
Автоматичне вимкнення
Знімний лоток для крихт
830 Вт
8 налаштувань
8 налаштувань підсмажування дозволяють підсмажувати різні види хліба без ризику підгоряння. Виберіть потрібне налаштування і готуйте тости саме так, як Вам до вподоби.
2 великі отвори зі змінною шириною для скибок різного розміру. Завдяки функції автоцентрування скибка розташовується посередині для рівномірного підсмажування з обох боків.
Функція підігрівання за мить підігріває тости, а функція розморожування дозволяє підсмажувати заморожений хліб.
4.9
з 5
12
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
09/11/2021
Україна
Подарок на 8 марта удался!)
Подарил Женя на 8 марта! Мелочь - но очень довольна! Завтраки стали ещё вкуснее!
Плюси
Цена, качество
Мінуси
Нет
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD2515/00 Тостер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD2515/00 Тостер
TT1962
29/10/2021
Україна
Тостер HD4580/A
Не можу оцінити цей прибор, але хочу сказати ДЯКУЮ компанії за тостер HD4580/A , який був куплений більше 20 років тому. Використовується майже кожен день і від цього зовсім не втратив своєї функціональності
Плюси
Надійність
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD2515/00 Тостер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD2515/00 Тостер
Ravel11111111
28/10/2021
Україна
Простий у використанні. Готує чудові тости.
Використовую тостер такий тостер вже тривалий час. Надійний та зручний у використанні.
Плюси
Надійний
Мінуси
Не виявив
Цей відгук про Daily Collection HD2515/00 Тостер
Цей відгук про Daily Collection HD2515/00 Тостер