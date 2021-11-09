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  • Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня
  • Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня
  • Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня
  • Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня
  • Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня
  • Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня
  • Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня
  • Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня

Більше не доступний

Daily CollectionТостер

HD2515/00

4.9
| (12) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня
Цей компактний тостер має 8 налаштувань і 2 великі отвори зі змінною шириною, тому Ви зможете рівномірно підсмажувати різні типи хліба. Знімний лоток для крихт дозволяє легко чистити тостер.
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8 режимів підсмажування і знімний лоток для крихт

Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня

  • Компактний дизайн

  • Автоматичне вимкнення

  • Знімний лоток для крихт

  • 830 Вт

  • 8 налаштувань

8 налаштувань підсмажування для індивідуальних уподобань

8 налаштувань підсмажування для індивідуальних уподобань

8 налаштувань підсмажування дозволяють підсмажувати різні види хліба без ризику підгоряння. Виберіть потрібне налаштування і готуйте тости саме так, як Вам до вподоби.

2 великі отвори зі змінною шириною для скибок різного розміру

2 великі отвори зі змінною шириною для скибок різного розміру

2 великі отвори зі змінною шириною для скибок різного розміру. Завдяки функції автоцентрування скибка розташовується посередині для рівномірного підсмажування з обох боків.

Підігрівання, розморожування за один раз

Підігрівання, розморожування за один раз

Функція підігрівання за мить підігріває тости, а функція розморожування дозволяє підсмажувати заморожений хліб.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

12

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

09/11/2021

Україна

Україна

Подарок на 8 марта удался!)

Подарил Женя на 8 марта! Мелочь - но очень довольна! Завтраки стали ещё вкуснее!

Плюси

Цена, качество

Мінуси

Нет

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD2515/00 Тостер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD2515/00 Тостер

29/10/2021

Україна

Україна

Тостер HD4580/A

Не можу оцінити цей прибор, але хочу сказати ДЯКУЮ компанії за тостер HD4580/A , який був куплений більше 20 років тому. Використовується майже кожен день і від цього зовсім не втратив своєї функціональності

Плюси

Надійність

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD2515/00 Тостер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD2515/00 Тостер

28/10/2021

Україна

Україна

Простий у використанні. Готує чудові тости.

Використовую тостер такий тостер вже тривалий час. Надійний та зручний у використанні.

Плюси

Надійний

Мінуси

Не виявив

Цей відгук про Daily Collection HD2515/00 Тостер

Цей відгук про Daily Collection HD2515/00 Тостер

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