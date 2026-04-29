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Daily Collection Тостер
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HD2515/00
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EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Toaster HD2515/00 - English (US)
User Manual Philips Daily Collection Toaster
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