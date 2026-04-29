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Daily Collection Тостер

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Daily CollectionТостер

HD2515/00

Daily Collection Тостер

Більше не доступний

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Інструкції і документація

EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Toaster HD2515/00 - English (US)

  • PDF файл, 962.5 kB
  • 19 March 2024

User Manual Philips Daily Collection Toaster

  • PDF файл, 2.4 MB
  • 11 March 2024

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