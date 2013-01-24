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Daily Collection

Тостер

HD2566/00
Загальна оцінка / 5
  • Швидке приготування смачних тостів Швидке приготування смачних тостів Швидке приготування смачних тостів
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    Daily Collection Тостер

    HD2566/00
    Загальна оцінка / 5

    Швидке приготування смачних тостів

    Насолоджуйтесь смачними тостами завдяки цьому компактному тостеру Philips, що має 2 великі отвори для хліба, які підходять для смаження різних типів хліба, знімний лоток для крихт для зручного чищення, автоцентрування хліба для рівномірного підсмажування, 7 режимів підсмажування та функцію розморожування. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Daily Collection Тостер

    Швидке приготування смачних тостів

    Насолоджуйтесь смачними тостами завдяки цьому компактному тостеру Philips, що має 2 великі отвори для хліба, які підходять для смаження різних типів хліба, знімний лоток для крихт для зручного чищення, автоцентрування хліба для рівномірного підсмажування, 7 режимів підсмажування та функцію розморожування. Переглянути усі переваги

    Швидке приготування смачних тостів

    Насолоджуйтесь смачними тостами завдяки цьому компактному тостеру Philips, що має 2 великі отвори для хліба, які підходять для смаження різних типів хліба, знімний лоток для крихт для зручного чищення, автоцентрування хліба для рівномірного підсмажування, 7 режимів підсмажування та функцію розморожування. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Daily Collection Тостер

    Швидке приготування смачних тостів

    Насолоджуйтесь смачними тостами завдяки цьому компактному тостеру Philips, що має 2 великі отвори для хліба, які підходять для смаження різних типів хліба, знімний лоток для крихт для зручного чищення, автоцентрування хліба для рівномірного підсмажування, 7 режимів підсмажування та функцію розморожування. Переглянути усі переваги

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      Швидке приготування смачних тостів

      Компактний тостер із великими отворами для хліба

      • 2 отвори
      • Компактний
      • Білий
      Зовнішні стінки тостера залишаються холодними і безпечними для дотику

      Зовнішні стінки тостера залишаються холодними і безпечними для дотику

      Зовнішня стінка тостера завжди холодна і безпечна на дотик.

      Кнопка скасування для зупинення підсмажування у будь-який момент

      Кнопка скасування для зупинення підсмажування у будь-який момент

      Кнопка скасування для зупинення підсмажування у будь-який момент.

      Знімний лоток для крихт забезпечує легке чищення

      Знімний лоток для крихт забезпечує легке чищення

      Легко чистити завдяки знімному лотку для крихт.

      Великий отвір для різних видів хліба

      Великий отвір для різних видів хліба

      Завдяки великому отвору підходить для різних видів хліба.

      Компактний тостер економить простір на робочій поверхні

      Завдяки компактній конструкції тостер Philips не займає багато місця на робочій поверхні.

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Зберігання шнура
        Так
        Неслизька основа
        Так

      • Технічні характеристики

        Потужність
        950  Вт
        Розміри отвору (Д x Ш x В)
        130 x 32 x 120  мм
        Довжина шнура
        0,9  м
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц

      • Особливості дизайну

        Матеріали
        Пластиковий корпус (PP/PC/ABS), верхня частина з хромованим покриттям
        Колір (кольори)
        Білий

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