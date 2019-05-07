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  • Швидке приготування смачних тостів
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  • Швидке приготування смачних тостів
  • Швидке приготування смачних тостів
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  • Швидке приготування смачних тостів

Більше не доступний

Daily CollectionТостер

HD2566/00

4.3
| (6) Відгуки | 83% рекомендують цей виріб
Швидке приготування смачних тостів
Насолоджуйтесь смачними тостами завдяки цьому компактному тостеру Philips, що має 2 великі отвори для хліба, які підходять для смаження різних типів хліба, знімний лоток для крихт для зручного чищення, автоцентрування хліба для рівномірного підсмажування, 7 режимів підсмажування та функцію розморожування.
Переглянути всі переваги

Компактний тостер із великими отворами для хліба

Швидке приготування смачних тостів

  • 2 отвори

  • Компактний

  • Білий

Зовнішні стінки тостера залишаються холодними і безпечними для дотику

Зовнішні стінки тостера залишаються холодними і безпечними для дотику

Зовнішня стінка тостера завжди холодна і безпечна на дотик.

Кнопка скасування для зупинення підсмажування у будь-який момент

Кнопка скасування для зупинення підсмажування у будь-який момент

Кнопка скасування для зупинення підсмажування у будь-який момент.

Знімний лоток для крихт забезпечує легке чищення

Знімний лоток для крихт забезпечує легке чищення

Легко чистити завдяки знімному лотку для крихт.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.3

з 5

6

Відгуки

83%

рекомендують цей виріб

4
3
2

07/05/2019

România

România

excelent

il folosesc de peste 3 ani si nu am avut nicio problema cu el .E rezistent, painea este prajita bine. Ce mai, un produs de calitate !Recomand cu drag .

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD2566/70 Prăjitor de pâine

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD2566/70 Prăjitor de pâine

07/05/2019

România

România

Un produs de calitate

Mic si compact, dar cu rezultate foarte bune in bucatarie. Prajeste painea foarte bine, uniform pe ambele fete. Tavita pentru firimituri este foarte utila. Recomand produsul deoarece poti praji painea cu diverse grade de intensitate, de la paine abia prajita pana la paine foarte prajita. Nu a dat rateuri nici odata.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD2566/20 Prăjitor de pâine

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD2566/20 Prăjitor de pâine

07/05/2019

România

România

Practic

Este foarte bun, face ceea ce promite, il folosim de fiecare data cand avem nevoie, usor de curatat, desi il avem de peste 2 ani este impecabil, nu a obosit... recomand!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD2566/70 Prăjitor de pâine

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD2566/70 Prăjitor de pâine

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