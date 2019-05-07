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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
2 отвори
Компактний
Білий
Зовнішня стінка тостера завжди холодна і безпечна на дотик.
Кнопка скасування для зупинення підсмажування у будь-який момент.
Легко чистити завдяки знімному лотку для крихт.
4.3
з 5
6
Відгуки
83%
рекомендують цей виріб
luminita68
07/05/2019
România
excelent
il folosesc de peste 3 ani si nu am avut nicio problema cu el .E rezistent, painea este prajita bine. Ce mai, un produs de calitate !Recomand cu drag .
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD2566/70 Prăjitor de pâine
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD2566/70 Prăjitor de pâine
Dutu
07/05/2019
România
Un produs de calitate
Mic si compact, dar cu rezultate foarte bune in bucatarie. Prajeste painea foarte bine, uniform pe ambele fete. Tavita pentru firimituri este foarte utila. Recomand produsul deoarece poti praji painea cu diverse grade de intensitate, de la paine abia prajita pana la paine foarte prajita. Nu a dat rateuri nici odata.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD2566/20 Prăjitor de pâine
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD2566/20 Prăjitor de pâine
Eleonora
07/05/2019
România
Practic
Este foarte bun, face ceea ce promite, il folosim de fiecare data cand avem nevoie, usor de curatat, desi il avem de peste 2 ani este impecabil, nu a obosit... recomand!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD2566/70 Prăjitor de pâine
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD2566/70 Prăjitor de pâine