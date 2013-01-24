Швидке приготування смачних тостів
Насолоджуйтесь смачними тостами завдяки цьому компактному тостеру Philips, що має 2 великі отвори для хліба, які підходять для смаження різних типів хліба, знімний лоток для крихт для зручного чищення, автоцентрування хліба для рівномірного підсмажування, 7 режимів підсмажування та функцію розморожування. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке приготування смачних тостів
Насолоджуйтесь смачними тостами завдяки цьому компактному тостеру Philips, що має 2 великі отвори для хліба, які підходять для смаження різних типів хліба, знімний лоток для крихт для зручного чищення, автоцентрування хліба для рівномірного підсмажування, 7 режимів підсмажування та функцію розморожування. Переглянути усі переваги
Швидке приготування смачних тостів
Насолоджуйтесь смачними тостами завдяки цьому компактному тостеру Philips, що має 2 великі отвори для хліба, які підходять для смаження різних типів хліба, знімний лоток для крихт для зручного чищення, автоцентрування хліба для рівномірного підсмажування, 7 режимів підсмажування та функцію розморожування. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке приготування смачних тостів
Насолоджуйтесь смачними тостами завдяки цьому компактному тостеру Philips, що має 2 великі отвори для хліба, які підходять для смаження різних типів хліба, знімний лоток для крихт для зручного чищення, автоцентрування хліба для рівномірного підсмажування, 7 режимів підсмажування та функцію розморожування. Переглянути усі переваги
Зовнішня стінка тостера завжди холодна і безпечна на дотик.
Кнопка скасування для зупинення підсмажування у будь-який момент.
Легко чистити завдяки знімному лотку для крихт.
Завдяки великому отвору підходить для різних видів хліба.
Завдяки компактній конструкції тостер Philips не займає багато місця на робочій поверхні.
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Особливості дизайну