Насолоджуйтесь смачними тостами завдяки цьому компактному тостеру Philips, що має 2 великі отвори для хліба, які підходять для смаження різних типів хліба, знімний лоток для крихт для зручного чищення, автоцентрування хліба для рівномірного підсмажування, 7 режимів підсмажування та функцію розморожування.