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Daily Collection Тостер

Більше не доступний

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Daily CollectionТостер

HD2566/00

Daily Collection Тостер

Більше не доступний

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Інструкції і документація

User Manual Philips Daily Collection Toaster

  • PDF файл, 758.6 kB
  • 13 March 2026

Насолоджуйтесь смачними тостами завдяки цьому компактному тостеру Philips, що має 2 великі отвори для хліба, які підходять для смаження різних типів хліба, знімний лоток для крихт для зручного чищення, автоцентрування хліба для рівномірного підсмажування, 7 режимів підсмажування та функцію розморожування.

  • PDF файл
  • 29 March 2026

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