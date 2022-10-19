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  • Сніданок став ще кращим
  • Сніданок став ще кращим
  • Сніданок став ще кращим
  • Сніданок став ще кращим
  • Сніданок став ще кращим
  • Сніданок став ще кращим
  • Сніданок став ще кращим
  • Сніданок став ще кращим
  • Сніданок став ще кращим
  • Сніданок став ще кращим
  • Сніданок став ще кращим
  • Сніданок став ще кращим
  • Сніданок став ще кращим
  • Сніданок став ще кращим
  • Сніданок став ще кращим
  • Сніданок став ще кращим
  • Сніданок став ще кращим
  • Сніданок став ще кращим
  • Сніданок став ще кращим

Серія Eco ConsciousКавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л

HD5120/00

4.9
| (27) Відгуки | 96% рекомендують цей виріб

4 нагороди

Сніданок став ще кращим
Насолоджуйтеся чудовим смаком і ароматом своєї кави щоранку. Цей пристрій екологічно безпечний, адже виготовлений зі 100%-го пластику на біологічній основі², що дозволило зменшити викид CO2 на 24%¹ під час виробництва та трохи наблизитися до більш екологічного майбутнього.
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З кавоваркою Philips Eco Conscious

Сніданок став ще кращим

  • 1000 Вт

  • Ємність 1,2 л

  • Система "крапля-стоп"

  • 100% біологічний пластик**

Функція Aroma Twister забезпечує чудовий смак і насичений аромат

Ця розумна насадка забезпечує рівномірну циркуляцію кави всередині глека для оптимального та насиченого аромату від першої до останньої чашки.

Заощаджуйте енергію завдяки швидкому кипінню та функції автоматичного відключення

Заощаджуйте енергію завдяки швидкому кипінню та функції автоматичного відключення

Автоматична функція вимикає пристрій через 30 хвилин, щоб заощадити енергію й гарантувати додаткову безпеку. Повний глек заварюється за 10 хвилин, щоб зберегти ще більше енергії.

Екологічний дизайн задля більш екологічного майбутнього

Екологічний дизайн задля більш екологічного майбутнього

Раціональний дизайн з використанням 100% біоплаcтику** для зменшення викидів CO₂ на 24%*. Ваш вибір цього революційного матеріалу, безумовно, вплине не тільки на вашу кухню, але й на збереження довкілля.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

27

Відгуки

96%

рекомендують цей виріб

4
2
1

19/10/2022

Україна

Україна

Кавоварка з біопластику

Купила чудову кавоварка від Філіпс. Дуже сподобався сучасний дизайн та насадка, завдяки якій кава завжди насиченого аромату. А саме головне, що вона виготовлена з єкологічно чистого матеріалу! Всім рекомендую!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л

18/10/2022

Україна

Україна

Стильова

Дуже стильна кавоварка яка добре вписується в інтирьер нашої кухні, приємний на дотик пластик. Повну ємність для кави заповнює десь хвилин за 10, також збоку є спеціальне віконце де видно скільки води залишилось. Кава виходить дуже смачна та бадьора.

Плюси

Стильний дизайн, смачна кава

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л

18/10/2022

Україна

Україна

Отличная кофеварка

Отличная кофеварка,всего 10мин и полный кувшин вкусного кофе у Вас готов.Крутой дизайн и главное с эко.материалов.

Плюси

Отличный дизайн,вкусный кофе.

Мінуси

Нет

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л

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      Примітки

      1. ¹ Розрахунок для виготовлення того ж пристрою з використанням біопластику порівняно з 100%-им звичайним пластиком (або звичайним поліпропіленом)

      2. ² Основний корпус виготовлено зі 100%-ого поліпропіленового пластику із сертифікованих біоджерел за принципом балансу маси (біологічний поліпропіленовий пластик становить до 82% від загальної кількості пластику).