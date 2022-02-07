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    Eco Conscious Edition

    Кавоварка серії 5000

    HD5120
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Сніданок став ще кращим Сніданок став ще кращим Сніданок став ще кращим
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      Eco Conscious Edition Кавоварка серії 5000

      HD5120
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Сніданок став ще кращим

      Щоранку насолоджуйтеся чудовим смаком і ароматом кави із цією елегантною та бездоганно працюючою кавоваркою. Вона екологічно безпечна, адже виготовлена зі 100%-го пластику на біологічній основі,** і може похизуватися низкою енергоефективних функцій, що дозволить вам стати ближчими до більш екологічного майбутнього. Переглянути усі переваги

      Eco Conscious Edition Кавоварка серії 5000

      Сніданок став ще кращим

      Щоранку насолоджуйтеся чудовим смаком і ароматом кави із цією елегантною та бездоганно працюючою кавоваркою. Вона екологічно безпечна, адже виготовлена зі 100%-го пластику на біологічній основі,** і може похизуватися низкою енергоефективних функцій, що дозволить вам стати ближчими до більш екологічного майбутнього. Переглянути усі переваги

      Сніданок став ще кращим

      Щоранку насолоджуйтеся чудовим смаком і ароматом кави із цією елегантною та бездоганно працюючою кавоваркою. Вона екологічно безпечна, адже виготовлена зі 100%-го пластику на біологічній основі,** і може похизуватися низкою енергоефективних функцій, що дозволить вам стати ближчими до більш екологічного майбутнього. Переглянути усі переваги

      Eco Conscious Edition Кавоварка серії 5000

      Сніданок став ще кращим

      Щоранку насолоджуйтеся чудовим смаком і ароматом кави із цією елегантною та бездоганно працюючою кавоваркою. Вона екологічно безпечна, адже виготовлена зі 100%-го пластику на біологічній основі,** і може похизуватися низкою енергоефективних функцій, що дозволить вам стати ближчими до більш екологічного майбутнього. Переглянути усі переваги

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        Eco Conscious Edition

        Eco Conscious Edition

        Кавоварка серії 5000

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        Сніданок став ще кращим

        З кавоваркою Philips Eco Conscious

        • 100 Вт
        • Ємність 1,2 л
        • Автоматичне вимкнення
        • Система "крапля-стоп"
        • 100% біологічний пластик**
        Функція Aroma Twister забезпечує чудовий смак і насичений аромат

        Функція Aroma Twister забезпечує чудовий смак і насичений аромат

        Ця розумна насадка забезпечує рівномірну циркуляцію кави всередині глека для оптимального та насиченого аромату від першої до останньої чашки.

        До 15 чашок кави

        До 15 чашок кави

        Із цією кавоваркою можна приготувати від 2 звичайних до 10 великих або 15 малих чашок кави, а її максимальна ємність становить 1,2 л. Навіть не зважаючи на таку велику ємність, завдяки компактній конструкції цей пристрій не займе багато місця на вашій стільниці.

        Функція запобігання протіканню ("крапля-стоп") для запобігання витіканню кави

        Функція запобігання протіканню ("крапля-стоп") для запобігання витіканню кави

        Функція запобігання протіканню ("крапля-стоп") дає змогу налити каву в чашку до завершення повного циклу приготування кави, захищаючи від її витікання.

        Швидке приготування кави та автоматичне вимкнення

        Швидке приготування кави та автоматичне вимкнення

        Автоматична функція вимикає пристрій через 30 хвилин, щоб заощадити енергію й гарантувати додаткову безпеку. Повний глек заварюється за 10 хвилин, щоб зберегти ще більше енергії.

        Зручний для сприйняття індикатор рівня води

        Зручний для сприйняття індикатор рівня води

        Зручний індикатор рівня води дозволяє наповнити резервуар до бажаного рівня, щоб не витрачати зайву енергію та заварювати лише потрібну кількість кави.

        Раціональний дизайн, що робить внесок в екологічніше майбутнє

        Раціональний дизайн, що робить внесок в екологічніше майбутнє

        Раціональний дизайн з використанням 100% біоплаcтику** для зменшення викидів CO₂ на 24%*. Ваш вибір цього революційного матеріалу, безумовно, вплине не тільки на вашу кухню, але й на збереження довкілля.

        Розроблений на принципах безпеки та екологічної раціональності

        Розроблений на принципах безпеки та екологічної раціональності

        100-відсотковий біологічний пластик** виготовляється з біологічних та відновлюваних ресурсів, як-от соняшникової олії. Використана олія, що залишилася після приготування їжі, збирається й переробляється за допомогою екологічно безпечного процесу, завдяки чому продукт стає придатним для контакту з їжею.

        Сучасний та мінімалістичний стиль

        Сучасний та мінімалістичний стиль

        Екологічність ніколи не була такою стильною завдяки шовковому білому матовому покриттю, що виглядає просто неймовірно на вашій кухні.

        Чіткий і простий дизайн

        Чіткий і простий дизайн

        Натхненний природою дизайн зі спокійними кольорами й натуральними матеріалами. До комплекту входять знімна кришка й скляний глек – обидва компоненти зручні у використанні та чищенні.

        Технічні характеристики

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Технічні характеристики

          Виготовлено у
          Китай
          Довжина шнура
          0,8 m
          Потужність
          1000 W
          Характеристики виробу
          • Насолоджуйтеся чудовим смаком та ароматом
          • Прилад великої ємності
          • Із системою запобігання протіканню води
          • Автоматичне вимкнення
          • Зовнішній індикатор рівня води
          • Екологічний дизайн
          • Безпечність і стійкість
          • Сучасний та мінімалістичний
          • Простота й чистота

        • Конструкція та покриття

          Матеріал основного корпусу
          100-відсотковий біологічний пластик
          Колір
          Шовкове біле матове покриття

        • Екологічність

          Упаковка
          >>90% перероблених матеріалів
          Посібник користувача
          100% перероблений папір

        • Вага та розміри

          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          340 x 170 x 350 мм
          Вага виробу
          2 кг

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            Ризики, пов’язані з продуктом
            • Розрахунок для виготовлення того ж пристрою з використанням біопластику порівняно з 100-відсотковим звичайним пластиком (або звичайним поліпропіленом)
            • * ПП-пластик із сертифікованих біологічних джерел на збалансованій за масою основі.

            Оплата

            Ми приймаємо наступні способи оплати
            • Оплата при отриманні товару

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