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Сніданок став ще кращим
Щоранку насолоджуйтеся чудовим смаком і ароматом кави із цією елегантною та бездоганно працюючою кавоваркою. Вона екологічно безпечна, адже виготовлена зі 100%-го пластику на біологічній основі,** і може похизуватися низкою енергоефективних функцій, що дозволить вам стати ближчими до більш екологічного майбутнього. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Сніданок став ще кращим
Щоранку насолоджуйтеся чудовим смаком і ароматом кави із цією елегантною та бездоганно працюючою кавоваркою. Вона екологічно безпечна, адже виготовлена зі 100%-го пластику на біологічній основі,** і може похизуватися низкою енергоефективних функцій, що дозволить вам стати ближчими до більш екологічного майбутнього. Переглянути усі переваги
Сніданок став ще кращим
Щоранку насолоджуйтеся чудовим смаком і ароматом кави із цією елегантною та бездоганно працюючою кавоваркою. Вона екологічно безпечна, адже виготовлена зі 100%-го пластику на біологічній основі,** і може похизуватися низкою енергоефективних функцій, що дозволить вам стати ближчими до більш екологічного майбутнього. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Сніданок став ще кращим
Щоранку насолоджуйтеся чудовим смаком і ароматом кави із цією елегантною та бездоганно працюючою кавоваркою. Вона екологічно безпечна, адже виготовлена зі 100%-го пластику на біологічній основі,** і може похизуватися низкою енергоефективних функцій, що дозволить вам стати ближчими до більш екологічного майбутнього. Переглянути усі переваги
Кавоварка серії 5000
Усього:
Ця розумна насадка забезпечує рівномірну циркуляцію кави всередині глека для оптимального та насиченого аромату від першої до останньої чашки.
Із цією кавоваркою можна приготувати від 2 звичайних до 10 великих або 15 малих чашок кави, а її максимальна ємність становить 1,2 л. Навіть не зважаючи на таку велику ємність, завдяки компактній конструкції цей пристрій не займе багато місця на вашій стільниці.
Функція запобігання протіканню ("крапля-стоп") дає змогу налити каву в чашку до завершення повного циклу приготування кави, захищаючи від її витікання.
Автоматична функція вимикає пристрій через 30 хвилин, щоб заощадити енергію й гарантувати додаткову безпеку. Повний глек заварюється за 10 хвилин, щоб зберегти ще більше енергії.
Зручний індикатор рівня води дозволяє наповнити резервуар до бажаного рівня, щоб не витрачати зайву енергію та заварювати лише потрібну кількість кави.
Раціональний дизайн з використанням 100% біоплаcтику** для зменшення викидів CO₂ на 24%*. Ваш вибір цього революційного матеріалу, безумовно, вплине не тільки на вашу кухню, але й на збереження довкілля.
100-відсотковий біологічний пластик** виготовляється з біологічних та відновлюваних ресурсів, як-от соняшникової олії. Використана олія, що залишилася після приготування їжі, збирається й переробляється за допомогою екологічно безпечного процесу, завдяки чому продукт стає придатним для контакту з їжею.
Екологічність ніколи не була такою стильною завдяки шовковому білому матовому покриттю, що виглядає просто неймовірно на вашій кухні.
Натхненний природою дизайн зі спокійними кольорами й натуральними матеріалами. До комплекту входять знімна кришка й скляний глек – обидва компоненти зручні у використанні та чищенні.
Обслуговування
Технічні характеристики
Конструкція та покриття
Екологічність
Вага та розміри