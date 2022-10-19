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Розширена гарантія 3 роки
1000 Вт
Ємність 1,2 л
Система "крапля-стоп"
100% біологічний пластик**
Ця розумна насадка забезпечує рівномірну циркуляцію кави всередині глека для оптимального та насиченого аромату від першої до останньої чашки.
Автоматична функція вимикає пристрій через 30 хвилин, щоб заощадити енергію й гарантувати додаткову безпеку. Повний глек заварюється за 10 хвилин, щоб зберегти ще більше енергії.
Раціональний дизайн з використанням 100% біоплаcтику** для зменшення викидів CO₂ на 24%*. Ваш вибір цього революційного матеріалу, безумовно, вплине не тільки на вашу кухню, але й на збереження довкілля.
Нагороди
4.9
з 5
27
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
Jeeni93
19/10/2022
Україна
Частина акції
Кавоварка з біопластику
Купила чудову кавоварка від Філіпс. Дуже сподобався сучасний дизайн та насадка, завдяки якій кава завжди насиченого аромату. А саме головне, що вона виготовлена з єкологічно чистого матеріалу! Всім рекомендую!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л
Kydria
18/10/2022
Україна
Частина акції
Стильова
Дуже стильна кавоварка яка добре вписується в інтирьер нашої кухні, приємний на дотик пластик. Повну ємність для кави заповнює десь хвилин за 10, також збоку є спеціальне віконце де видно скільки води залишилось. Кава виходить дуже смачна та бадьора.
Плюси
Стильний дизайн, смачна кава
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л
Dasha31
18/10/2022
Україна
Частина акції
Отличная кофеварка
Отличная кофеварка,всего 10мин и полный кувшин вкусного кофе у Вас готов.Крутой дизайн и главное с эко.материалов.
Плюси
Отличный дизайн,вкусный кофе.
Мінуси
Нет
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л
¹ Розрахунок для виготовлення того ж пристрою з використанням біопластику порівняно з 100%-им звичайним пластиком (або звичайним поліпропіленом)
² Основний корпус виготовлено зі 100%-ого поліпропіленового пластику із сертифікованих біоджерел за принципом балансу маси (біологічний поліпропіленовий пластик становить до 82% від загальної кількості пластику).