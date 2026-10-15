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Кава

Кавоварки із крапельним фільтром (5)

1 – 5 з 5 результатів
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Кавоварки із крапельним фільтром

  • Philips Серія 3000
  • Philips Серія 3000
  • Philips Серія 3000
  • Philips Серія 3000
  • Philips Серія 3000
  • Philips Серія 3000

Philips Серія 3000
Крапельна кавоварка Philips

HD7411/00
  • Повний набір для сніданку серії 3000
  • Затишок і комфорт у кожному ковтку
  • Вишуканий дизайн для будь-якої кухні
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  • Philips Philips Conscious Edition
  • Philips Philips Conscious Edition
  • Philips Philips Conscious Edition
  • Philips Philips Conscious Edition
  • Philips Philips Conscious Edition
  • Philips Philips Conscious Edition
  • Philips Philips Conscious Edition
  • Philips Philips Conscious Edition
  • Philips Philips Conscious Edition
  • Philips Philips Conscious Edition
  • Philips Philips Conscious Edition
  • Philips Philips Conscious Edition

Philips Philips Conscious Edition
Крапельна кавоварка

HD5120/00
  • 1000 Вт
  • Ємність 1,2 л
  • Система "крапля-стоп"
  • 100% біологічний пластик**
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  • Philips Daily Collection
  • Philips Daily Collection
  • Philips Daily Collection

Philips Daily Collection
Кавоварка

HD7432/20
  • 1000 Вт
  • Ємність 0,6 л
  • Автоматичне вимкнення
  • Система "крапля-стоп"
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  • Philips Philips All-in-1 Brew
  • Philips Philips All-in-1 Brew
  • Philips Philips All-in-1 Brew

Philips Philips All-in-1 Brew
Крапельна кавоварка з вбудованою кавомолкою

HD7900/50
  • Завжди ідеальна кава для будь-якої чашки, кухля чи глечика
  • Легко змішуйте або перемикайтеся між двома типами зерен
  • Компактний дизайн зі знімним резервуаром для води
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  • Philips Essentials Collection
  • Philips Essentials Collection

Philips Essentials Collection
Крапельна кавоварка Philips серії 1000

HD7430/90
  • Довговічне, безпечне та ефективне рішення для заварювання
  • Розумний і зручний дизайн
  • Відкрийте для себе повний набір для сніданку
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