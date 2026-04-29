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Aluminium Collection Кавоварка

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Aluminium CollectionКавоварка

HD5410/00

Aluminium Collection Кавоварка

Більше не доступний

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Інструкції і документація

User Manual Philips Aluminium Collection Coffee maker HD5410/00

  • PDF файл, 1.9 MB
  • 13 March 2026

Ця вишукана кавоварка дає змогу насолодитися насиченим смаком та ароматом завдяки унікальній системі приготування кави "закип’ятити і заварити".

  • PDF файл
  • 29 March 2026

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