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Aluminium Collection Кавоварка
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HD5410/00
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User Manual Philips Aluminium Collection Coffee maker HD5410/00
Ця вишукана кавоварка дає змогу насолодитися насиченим смаком та ароматом завдяки унікальній системі приготування кави "закип’ятити і заварити".
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