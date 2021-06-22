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  • Чудовий смак та насичений аромат
  • Чудовий смак та насичений аромат
  • Чудовий смак та насичений аромат
  • Чудовий смак та насичений аромат
  • Чудовий смак та насичений аромат
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  • Чудовий смак та насичений аромат
  • Чудовий смак та насичений аромат
  • Чудовий смак та насичений аромат
  • Чудовий смак та насичений аромат

Більше не доступний

Aluminium CollectionКавоварка

HD5410/00

5
| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб
Чудовий смак та насичений аромат
Ця вишукана кавоварка дає змогу насолодитися насиченим смаком та ароматом завдяки унікальній системі приготування кави "закип’ятити і заварити".
Переглянути всі переваги

Досконала система приготування кави "закип’ятити і заварити"

Чудовий смак та насичений аромат

  • Зі скляною ємністю

  • Система "закип’ятити і заварити"

  • Алюмінієва

Система "закип’ятити і заварити" для неперевершеного аромату та смаку

Система "закип’ятити і заварити" для неперевершеного аромату та смаку

Кавоварка Philips має унікальну систему "закип’ятити і заварити". Спочатку вода закипає, а потім проходить через мелену каву. Завдяки високій температурі заварювання 93 °C чи більше це забезпечує найбільш насичений смак та чудовий аромат фільтрованої кави.

Ємність для кави

Ємність для кави

Для 8–12 чашок, для оптимального збереження аромату кави.

Система "крапля-стоп"

Система "крапля-стоп"

Система "крапля-стоп" дозволяє перервати заварювання, коли потрібно налити чашку кави

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

22/06/2021

Україна

Україна

Хороший дизайн

Отличный дизайн, она не такая громоздкая как фото.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Aluminium Collection HD5410/00 Кавоварка

Date of Use 2020-05-22

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Aluminium Collection HD5410/00 Кавоварка

Date of Use 2020-05-22

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