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Більше не доступний
Зі скляною ємністю
Система "закип’ятити і заварити"
Алюмінієва
Кавоварка Philips має унікальну систему "закип’ятити і заварити". Спочатку вода закипає, а потім проходить через мелену каву. Завдяки високій температурі заварювання 93 °C чи більше це забезпечує найбільш насичений смак та чудовий аромат фільтрованої кави.
Для 8–12 чашок, для оптимального збереження аромату кави.
Система "крапля-стоп" дозволяє перервати заварювання, коли потрібно налити чашку кави
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Landser
22/06/2021
Україна
Хороший дизайн
Отличный дизайн, она не такая громоздкая как фото.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Aluminium Collection HD5410/00 Кавоварка
Date of Use 2020-05-22
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Aluminium Collection HD5410/00 Кавоварка
Date of Use 2020-05-22