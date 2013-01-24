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Aluminium Collection

Кавоварка

HD5410/00
Загальна оцінка / 5
  • Чудовий смак та насичений аромат Чудовий смак та насичений аромат Чудовий смак та насичений аромат
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    Aluminium Collection Кавоварка

    HD5410/00
    Загальна оцінка / 5

    Чудовий смак та насичений аромат

    Ця вишукана кавоварка дає змогу насолодитися насиченим смаком та ароматом завдяки унікальній системі приготування кави "закип’ятити і заварити". Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Aluminium Collection Кавоварка

    Чудовий смак та насичений аромат

    Ця вишукана кавоварка дає змогу насолодитися насиченим смаком та ароматом завдяки унікальній системі приготування кави "закип’ятити і заварити". Переглянути усі переваги

    Чудовий смак та насичений аромат

    Ця вишукана кавоварка дає змогу насолодитися насиченим смаком та ароматом завдяки унікальній системі приготування кави "закип’ятити і заварити". Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Aluminium Collection Кавоварка

    Чудовий смак та насичений аромат

    Ця вишукана кавоварка дає змогу насолодитися насиченим смаком та ароматом завдяки унікальній системі приготування кави "закип’ятити і заварити". Переглянути усі переваги

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      Чудовий смак та насичений аромат

      Досконала система приготування кави "закип’ятити і заварити"

      • Зі скляною ємністю
      • Система "закип’ятити і заварити"
      • Алюмінієва
      Система "закип’ятити і заварити" для неперевершеного аромату та смаку

      Система "закип’ятити і заварити" для неперевершеного аромату та смаку

      Кавоварка Philips має унікальну систему "закип’ятити і заварити". Спочатку вода закипає, а потім проходить через мелену каву. Завдяки високій температурі заварювання 93 °C чи більше це забезпечує найбільш насичений смак та чудовий аромат фільтрованої кави.

      Система "крапля-стоп"

      Система "крапля-стоп"

      Система "крапля-стоп" дозволяє перервати заварювання, коли потрібно налити чашку кави

      Автоматичне вимкнення через 1 годину

      Автоматичне вимкнення через 1 годину

      Через 1 годину після приготування кави кавоварка вимкнеться автоматично для заощадження енергії.

      Зберігання кабелю

      Зберігання кабелю

      Завдяки можливості зберігання кабелю під кавоваркою Ви зможете уникнути скупчення кабелів для чистого робочого столу на кухні.

      Частини пристрою можна легко й зручно мити в посудомийній машині

      Частини пристрою можна легко й зручно мити в посудомийній машині

      Частини пристрою можна легко й зручно мити в посудомийній машині.

      Ємність для кави

      Для 8–12 чашок, для оптимального збереження аромату кави.

      Технічні характеристики

      • Неперевершений смак та аромат

        Система "закип’ятити і заварити"
        Так

      • Хороша фільтрована кава – це просто

        Індикатор рівня води
        Так

      • Технічні характеристики

        Підтримувані типи кави
        Мелена кава
        Потужність
        1250  Вт
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50 / 60  Гц
        Довжина шнура
        1,0  м
        Час приготування кави
        11  хвилин(-и)
        Ємність
        1,1 л/8–12 чашок  літри / чашки

      • Особливості дизайну

        Чаша, кришка, штовхач
        Так
        Розміри (Д x Ш x В)
        210 x 210 x 490  мм
        Вага (з упаковкою)
        3,0  кг
        Вага пристрою
        2,3  кг
        Колір (кольори)
        Алюмінієва

      • Аксесуари

        У комплекті
        Скляна ємність
        Ємність
        Так

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