Чудовий смак та насичений аромат
Ця вишукана кавоварка дає змогу насолодитися насиченим смаком та ароматом завдяки унікальній системі приготування кави "закип’ятити і заварити". Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чудовий смак та насичений аромат
Ця вишукана кавоварка дає змогу насолодитися насиченим смаком та ароматом завдяки унікальній системі приготування кави "закип’ятити і заварити". Переглянути усі переваги
Чудовий смак та насичений аромат
Ця вишукана кавоварка дає змогу насолодитися насиченим смаком та ароматом завдяки унікальній системі приготування кави "закип’ятити і заварити". Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чудовий смак та насичений аромат
Ця вишукана кавоварка дає змогу насолодитися насиченим смаком та ароматом завдяки унікальній системі приготування кави "закип’ятити і заварити". Переглянути усі переваги
Кавоварка Philips має унікальну систему "закип’ятити і заварити". Спочатку вода закипає, а потім проходить через мелену каву. Завдяки високій температурі заварювання 93 °C чи більше це забезпечує найбільш насичений смак та чудовий аромат фільтрованої кави.
Система "крапля-стоп" дозволяє перервати заварювання, коли потрібно налити чашку кави
Через 1 годину після приготування кави кавоварка вимкнеться автоматично для заощадження енергії.
Завдяки можливості зберігання кабелю під кавоваркою Ви зможете уникнути скупчення кабелів для чистого робочого столу на кухні.
Частини пристрою можна легко й зручно мити в посудомийній машині.
Для 8–12 чашок, для оптимального збереження аромату кави.
Неперевершений смак та аромат
Хороша фільтрована кава – це просто
Технічні характеристики
Особливості дизайну
Аксесуари