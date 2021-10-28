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  • Приготування страв на грилі з насиченим смаком
  • Приготування страв на грилі з насиченим смаком
  • Приготування страв на грилі з насиченим смаком
  • Приготування страв на грилі з насиченим смаком
  • Приготування страв на грилі з насиченим смаком
  • Приготування страв на грилі з насиченим смаком
  • Приготування страв на грилі з насиченим смаком
  • Приготування страв на грилі з насиченим смаком
  • Приготування страв на грилі з насиченим смаком
  • Приготування страв на грилі з насиченим смаком
  • Приготування страв на грилі з насиченим смаком
  • Приготування страв на грилі з насиченим смаком
  • Приготування страв на грилі з насиченим смаком
  • Приготування страв на грилі з насиченим смаком
  • Приготування страв на грилі з насиченим смаком
  • Приготування страв на грилі з насиченим смаком
  • Приготування страв на грилі з насиченим смаком
  • Приготування страв на грилі з насиченим смаком
  • Приготування страв на грилі з насиченим смаком
  • Приготування страв на грилі з насиченим смаком
  • Приготування страв на грилі з насиченим смаком
  • Приготування страв на грилі з насиченим смаком
  • Приготування страв на грилі з насиченим смаком
  • Приготування страв на грилі з насиченим смаком

Більше не доступний

Колекція AvanceНастільний гриль

HD6360/20

2.5
| (11) Відгуки
Приготування страв на грилі з насиченим смаком
Гриль Philips для приготування страв з насиченим смаком із додаванням природних ароматів димових трісок, трав, спецій чи вин. Скляна кришка та наповнене водою відділення для спецій утворюють пару, яка робить м’ясо ще ніжнішим.
Переглянути всі переваги

Насичення страв ароматом димових трісок, трав, спецій чи вин

Приготування страв на грилі з насиченим смаком

  • 2000 Вт

  • Двостороння пластина: ребриста/гладка

  • Відділення для спецій, рецепти

Пластина з антипригарним покриттям для підсмажування без жиру

Пластина з антипригарним покриттям для підсмажування без жиру

Поверхні з антипригарним покриттям дозволяють готувати їжу без додавання олії, тому Ви смакуєте лише їжу

Нахилений гриль для стікання зайвого жиру

Нахилений гриль для стікання зайвого жиру

Завдяки нахиленому грилю зайвий жир стікає у спеціальний лоток, що зменшує запах та дим

Зручне чищення – знімну плиту можна мити в посудомийній машині

Зручне чищення – знімну плиту можна мити в посудомийній машині

Знімна пластина, яку можна мити в посудомийній машині, забезпечує легке чищення

Технічні характеристики

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Відгуки

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2.5

з 5

11

Відгуки

3

28/10/2021

Україна

Україна

Корисна річ на кухні, надійний помічник,гарна якіс

Гриль зручно використовувати на кухні,давно мріяли про таку річ, рекомендую всім!!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль

21/06/2019

Україна

Україна

Рада що купила його

Мені дуже подобається він у використанні, швидко та якісно

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль

01/07/2014

Česká republika

Česká republika

Vynikající gril s neobvyklými, ale o to zajímavějšími funkcemi.

Pro člověka, který nemá zahradu ani jiný prostor ke grilování, bydlí v paneláku a rád při vaření experimentuje, je tento gril ideální volbou. Grilování jako takové lze v kuchyni úspěšně provozovat s pánví na sporáku, ale možnost grilování s kouřem a/nebo párou třeba z vína s bylinkami dává této činnosti nový rozměr. Navíc povrch grilu se výborně myje, nepotřebuje ani myčku, stačí houbička s trochou saponátu. Jediné, co postrádám, je zmínka v návodu či receptech (z nichž některé jsou vskutku objevné) o využití nádobky na odcházející tuk - u některých druhů masa (vepřová panenka) je tento "odpad" škoda vylévat a lze s ním dále pracovat např. při přípravě omáčky.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Kolekce Avance HD6360/20 Stolní gril

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Kolekce Avance HD6360/20 Stolní gril

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