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Більше не доступний
HD6360/20
2000 Вт
Двостороння пластина: ребриста/гладка
Відділення для спецій, рецепти
Поверхні з антипригарним покриттям дозволяють готувати їжу без додавання олії, тому Ви смакуєте лише їжу
Завдяки нахиленому грилю зайвий жир стікає у спеціальний лоток, що зменшує запах та дим
Знімна пластина, яку можна мити в посудомийній машині, забезпечує легке чищення
2.5
з 5
11
Відгуки
shpn1972
28/10/2021
Україна
Корисна річ на кухні, надійний помічник,гарна якіс
Гриль зручно використовувати на кухні,давно мріяли про таку річ, рекомендую всім!!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль
Vikuhaa
21/06/2019
Україна
Рада що купила його
Мені дуже подобається він у використанні, швидко та якісно
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль
MV57
01/07/2014
Česká republika
Vynikající gril s neobvyklými, ale o to zajímavějšími funkcemi.
Pro člověka, který nemá zahradu ani jiný prostor ke grilování, bydlí v paneláku a rád při vaření experimentuje, je tento gril ideální volbou. Grilování jako takové lze v kuchyni úspěšně provozovat s pánví na sporáku, ale možnost grilování s kouřem a/nebo párou třeba z vína s bylinkami dává této činnosti nový rozměr. Navíc povrch grilu se výborně myje, nepotřebuje ani myčku, stačí houbička s trochou saponátu. Jediné, co postrádám, je zmínka v návodu či receptech (z nichž některé jsou vskutku objevné) o využití nádobky na odcházející tuk - u některých druhů masa (vepřová panenka) je tento "odpad" škoda vylévat a lze s ním dále pracovat např. při přípravě omáčky.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Kolekce Avance HD6360/20 Stolní gril
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Kolekce Avance HD6360/20 Stolní gril