Приготування страв на грилі з насиченим смаком
Гриль Philips для приготування страв з насиченим смаком із додаванням природних ароматів димових трісок, трав, спецій чи вин. Скляна кришка та наповнене водою відділення для спецій утворюють пару, яка робить м’ясо ще ніжнішим. Переглянути усі переваги
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Приготування страв на грилі з насиченим смаком
Гриль Philips для приготування страв з насиченим смаком із додаванням природних ароматів димових трісок, трав, спецій чи вин. Скляна кришка та наповнене водою відділення для спецій утворюють пару, яка робить м’ясо ще ніжнішим. Переглянути усі переваги
Поверхні з антипригарним покриттям дозволяють готувати їжу без додавання олії, тому Ви смакуєте лише їжу
Завдяки нахиленому грилю зайвий жир стікає у спеціальний лоток, що зменшує запах та дим
Знімна пластина, яку можна мити в посудомийній машині, забезпечує легке чищення
Широкий діапазон температури (від 70 °C до 230 °C) для вибору ідеальної температури для кожного продукту, що забезпечує ідеальні результати приготування кожної страви
Відділення для спецій для приготування страв з насиченим смаком із додаванням природних ароматів трав чи вина
Смаження за допомогою гарячої пари для ніжнішої смаженої їжі
Висока потужність для швидкого нагрівання і сталого тепла
У комплект входить книга з 30 смачними рецептами для натхнення та порадами спеціалістів.
Багатофункціональна пластина з ребристою та гладкою повернею пропонує безліч можливостей приготування продуктів, тому Ви можете готувати їжу на свій смак. Гладка поверхня підходить для смаження з помішуванням і підсмажування невеликих шматків їжі. Ребриста поверхня створює неперевершений ефект підсмажування на вогні.
Відділення для диму для барбекю із копченим смаком удома
Загальні специфікації
Вага та розміри
Технічні характеристики
Дизайн та покриття