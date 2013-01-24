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Avance Collection

Настільний гриль

HD6360/20
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Загальна оцінка / 5
  • Приготування страв на грилі з насиченим смаком Приготування страв на грилі з насиченим смаком Приготування страв на грилі з насиченим смаком
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    Avance Collection Настільний гриль

    HD6360/20
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Приготування страв на грилі з насиченим смаком

    Гриль Philips для приготування страв з насиченим смаком із додаванням природних ароматів димових трісок, трав, спецій чи вин. Скляна кришка та наповнене водою відділення для спецій утворюють пару, яка робить м’ясо ще ніжнішим. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Рекомендована роздрібна ціна: 3,399.00грн
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    Avance Collection Настільний гриль

    Приготування страв на грилі з насиченим смаком

    Гриль Philips для приготування страв з насиченим смаком із додаванням природних ароматів димових трісок, трав, спецій чи вин. Скляна кришка та наповнене водою відділення для спецій утворюють пару, яка робить м’ясо ще ніжнішим. Переглянути усі переваги

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      Приготування страв на грилі з насиченим смаком

      Насичення страв ароматом димових трісок, трав, спецій чи вин

      • 2000 Вт
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      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Неслизька основа
        Так
        Лоток для збирання жиру
        Так
        Вбудований перемикач "увімк./вимк."
        Так
        Індикатор роботи
        Так

      • Вага та розміри

        Вага пристрою
        4,9  кг
        Розміри виробу (Ш x В x Г)
        435 x 138 x 290  мм

      • Технічні характеристики

        Потужність
        2000  Вт
        Напруга
        220–240  В
        Довжина шнура
        0,8  м

      • Дизайн та покриття

        Матеріали
        Пластик, метал та скло
        Колір (кольори)
        Чорний

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