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Колекція Avance Настільний гриль

Більше не доступний

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Колекція AvanceНастільний гриль

HD6360/20

Колекція Avance Настільний гриль

Більше не доступний

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Інструкції і документація

EU Declaration of conformity Philips Avance Collection Table grill HD6360/20 - English (US)

  • PDF файл, 24.8 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Avance Collection Table grill HD6360/20

  • PDF файл, 1.5 MB
  • 13 March 2026

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