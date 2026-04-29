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Daily Collection Кавоварка на одну чашку

Більше не доступний

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Daily CollectionКавоварка на одну чашку

HD7140/55

Daily Collection Кавоварка на одну чашку

Більше не доступний

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Інструкції і документація

User Manual Philips

  • PDF файл, 564.3 kB
  • 13 March 2026

Готуйте смачну каву за допомогою надійної кавоварки стильного та компактного дизайну, що забезпечує зручність зберігання.

  • PDF файл
  • 29 March 2026

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