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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Біло-оранжева
Ця компактна кавоварка Philips займе мінімум місця на кухонній стільниці.
Після приготування фільтрованої кави кавоварка Philips вимикається автоматично і допомагає заощадити енергію.
Запасний кабель можна зберігати у відділенні для кабелю під кавоваркою. Це дозволяє зручно розмістити кавоварку на кухні.
4.8
з 5
6
Відгуки
83%
рекомендують цей виріб
Ждун4ик
01/04/2019
Україна
Класнюча кавоварка
Дуже хороша кавоварка. Легка у використанні, каву готує швидко, мити легко. В мене вже 3 роки, задоволена на всі 100%
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD7140/55 Кавоварка на одну чашку
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD7140/55 Кавоварка на одну чашку
ewa bart
14/10/2020
Polska
Mały, zgrabny sprzęt do zaparzenia kawy.
Służy mi już chyba z 10 lat i nadal działa bez zarzutu. Niestety przy ostatnim myciu filtra chyba za mocno przydusiłam i porwała się siateczka. Chyba będę musiała zakupić filtry papierowe ale sprzętu nie wyrzucę bo nie dość, że jest śliczny to kawa bardzo mi smakuje.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD7140/55 Ekspres do kawy na jedną filiżankę
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD7140/55 Ekspres do kawy na jedną filiżankę
Zoe41
29/12/2015
Polska
Перевірений покупець
fajna i niedroga rzecz
bardzo łatwo i przyjemnie przygotujesz swoją ulubioną kawę w kilka chwil, łatwe czyszczenie, trwały
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD7140/55 Ekspres do kawy na jedną filiżankę
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD7140/55 Ekspres do kawy na jedną filiżankę