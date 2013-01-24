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Насолоджуйтеся справжньою кавою на двох
Готуйте смачну каву за допомогою надійної кавоварки стильного та компактного дизайну, що забезпечує зручність зберігання. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся справжньою кавою на двох
Готуйте смачну каву за допомогою надійної кавоварки стильного та компактного дизайну, що забезпечує зручність зберігання. Переглянути усі переваги
Насолоджуйтеся справжньою кавою на двох
Готуйте смачну каву за допомогою надійної кавоварки стильного та компактного дизайну, що забезпечує зручність зберігання. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся справжньою кавою на двох
Готуйте смачну каву за допомогою надійної кавоварки стильного та компактного дизайну, що забезпечує зручність зберігання. Переглянути усі переваги
Кавоварка на одну чашку
Усього:
Ця компактна кавоварка Philips займе мінімум місця на кухонній стільниці.
Запасний кабель можна зберігати у відділенні для кабелю під кавоваркою. Це дозволяє зручно розмістити кавоварку на кухні.
Ємність і тримач фільтра можна легко мити у посудомийній машині.
Після приготування фільтрованої кави кавоварка Philips вимикається автоматично і допомагає заощадити енергію.
Хороша фільтрована кава – це просто
Вага та розміри
Загальні специфікації
Особливості конструкції
Технічні характеристики
Аксесуари