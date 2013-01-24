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    Daily Collection

    Кавоварка на одну чашку

    HD7140/55
    Загальна оцінка / 5
    • Насолоджуйтеся справжньою кавою на двох Насолоджуйтеся справжньою кавою на двох Насолоджуйтеся справжньою кавою на двох
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      Daily Collection Кавоварка на одну чашку

      HD7140/55
      Загальна оцінка / 5

      Насолоджуйтеся справжньою кавою на двох

      Готуйте смачну каву за допомогою надійної кавоварки стильного та компактного дизайну, що забезпечує зручність зберігання. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Daily Collection Кавоварка на одну чашку

      Насолоджуйтеся справжньою кавою на двох

      Готуйте смачну каву за допомогою надійної кавоварки стильного та компактного дизайну, що забезпечує зручність зберігання. Переглянути усі переваги

      Насолоджуйтеся справжньою кавою на двох

      Готуйте смачну каву за допомогою надійної кавоварки стильного та компактного дизайну, що забезпечує зручність зберігання. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Daily Collection Кавоварка на одну чашку

      Насолоджуйтеся справжньою кавою на двох

      Готуйте смачну каву за допомогою надійної кавоварки стильного та компактного дизайну, що забезпечує зручність зберігання. Переглянути усі переваги

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        Daily Collection

        Daily Collection

        Кавоварка на одну чашку

        Усього:

        Насолоджуйтеся справжньою кавою на двох

        Стильна, компактна і проста у використанні кавоварка

        • Біло-оранжева
        Ультракомпактний дизайн

        Ультракомпактний дизайн

        Ця компактна кавоварка Philips займе мінімум місця на кухонній стільниці.

        Можливість зберігання кабелю для легкого розміщення на кухні

        Можливість зберігання кабелю для легкого розміщення на кухні

        Запасний кабель можна зберігати у відділенні для кабелю під кавоваркою. Це дозволяє зручно розмістити кавоварку на кухні.

        Зручне чищення – частини, які можна мити в посудомийній машині

        Зручне чищення – частини, які можна мити в посудомийній машині

        Ємність і тримач фільтра можна легко мити у посудомийній машині.

        Пряме автоматичне вимкнення

        Після приготування фільтрованої кави кавоварка Philips вимикається автоматично і допомагає заощадити енергію.

        Технічні характеристики

        • Хороша фільтрована кава – це просто

          Індикатор рівня води
          Так
          Деталі можна мити в посудомийній машині
          Так

        • Вага та розміри

          Розміри виробу (Д x Г x В)
          262 x 290 x 394  мм
          Ємність резервуара для води
          1,2  л
          Вага виробу
          1,4  кг

        • Загальні специфікації

          Легке чищення та технічне обслуговування
          Деталі можна мити в посудомийній машині

        • Особливості конструкції

          Колір (кольори)
          Біло-оранжевий

        • Технічні характеристики

          Пристосування для шнура
          Так
          Підтримувані типи кави
          Мелена кава
          Країна виготовлення
          • Виготовлено у Китаї
          • Розроблено у Нідерландах
          Потужність
          550  Вт
          Довжина шнура
          88  см
          Частота
          50 / 60  Гц
          Напруга
          220–240  В
          Час приготування кави
          < 10  хвилин(-и)

        • Аксесуари

          Чашки
          2

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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