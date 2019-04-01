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  • Насолоджуйтеся справжньою кавою на двох
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  • Насолоджуйтеся справжньою кавою на двох
  • Насолоджуйтеся справжньою кавою на двох
  • Насолоджуйтеся справжньою кавою на двох
  • Насолоджуйтеся справжньою кавою на двох
  • Насолоджуйтеся справжньою кавою на двох
  • Насолоджуйтеся справжньою кавою на двох
  • Насолоджуйтеся справжньою кавою на двох
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Насолоджуйтеся справжньою кавою на двох
  • Насолоджуйтеся справжньою кавою на двох
  • Насолоджуйтеся справжньою кавою на двох
  • Насолоджуйтеся справжньою кавою на двох
  • Насолоджуйтеся справжньою кавою на двох
  • Насолоджуйтеся справжньою кавою на двох

Більше не доступний

Daily CollectionКавоварка на одну чашку

HD7140/55

4.8
| (6) Відгуки | 83% рекомендують цей виріб
Насолоджуйтеся справжньою кавою на двох
Готуйте смачну каву за допомогою надійної кавоварки стильного та компактного дизайну, що забезпечує зручність зберігання.
Переглянути всі переваги

Стильна, компактна і проста у використанні кавоварка

Насолоджуйтеся справжньою кавою на двох

  • Біло-оранжева

Ультракомпактний дизайн

Ультракомпактний дизайн

Ця компактна кавоварка Philips займе мінімум місця на кухонній стільниці.

Пряме автоматичне вимкнення

Після приготування фільтрованої кави кавоварка Philips вимикається автоматично і допомагає заощадити енергію.

Можливість зберігання кабелю для легкого розміщення на кухні

Можливість зберігання кабелю для легкого розміщення на кухні

Запасний кабель можна зберігати у відділенні для кабелю під кавоваркою. Це дозволяє зручно розмістити кавоварку на кухні.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

6

Відгуки

83%

рекомендують цей виріб

3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Класнюча кавоварка

Дуже хороша кавоварка. Легка у використанні, каву готує швидко, мити легко. В мене вже 3 роки, задоволена на всі 100%

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD7140/55 Кавоварка на одну чашку

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD7140/55 Кавоварка на одну чашку

14/10/2020

Polska

Polska

Mały, zgrabny sprzęt do zaparzenia kawy.

Służy mi już chyba z 10 lat i nadal działa bez zarzutu. Niestety przy ostatnim myciu filtra chyba za mocno przydusiłam i porwała się siateczka. Chyba będę musiała zakupić filtry papierowe ale sprzętu nie wyrzucę bo nie dość, że jest śliczny to kawa bardzo mi smakuje.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD7140/55 Ekspres do kawy na jedną filiżankę

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD7140/55 Ekspres do kawy na jedną filiżankę

29/12/2015

Polska

Polska

Перевірений покупець

fajna i niedroga rzecz

bardzo łatwo i przyjemnie przygotujesz swoją ulubioną kawę w kilka chwil, łatwe czyszczenie, trwały

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD7140/55 Ekspres do kawy na jedną filiżankę

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD7140/55 Ekspres do kawy na jedną filiżankę

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