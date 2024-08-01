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HD7411/00
Насолоджуйтеся свіжою кавою. Кожного дня, зі смаком.
Просто та стильно заварюйте гарячу смачну каву за допомогою крапельної кавоварки Philips серії 3000. Можливість довгий час насолоджуватися гарячою кавою з незмінним смаком завдяки режиму збереження тепла та постійному фільтру. Вишуканий дизайн надасть будь-якій оселі більш сучасного вигляду.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Крапельна кавоварка Philips
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Відкрийте для себе повний набір для сніданку серії 3000 із чайником і крапельною кавоваркою у відповідному стилі. Створений для стильного початку дня!
Варіть більше, смакуйте довше. Великий скляний глечик об’ємом 1,25 л дозволяє приготувати до 10 чашок улюбленої кави.
Кавоварка автоматично перемикається в режим збереження тепла на 30 хвилин після кожного заварювання, тож ви можете довше пити та насолоджуватися гарячою кавою.
Смак та аромат кави повністю розкриваються завдяки постійному фільтру, який забезпечує незмінність кожної порції готової кави. Забудьте про додаткові паперові фільтри, які можуть зіпсувати смак кави.
Немає необхідності чекати, поки завариться повний глечик кави. Виймайте глечик, коли захочете, без жодних крапель. Насолоджуйтеся гнучкістю та керованістю процесу, щоб у будь-який час мати можливість зробити перерву на освіжаючу каву.
Забудьте про вгадування. Індикатор рівня води дозволить легко набрати ідеальну кількість води для будь-якої кількості чашок, забезпечуючи ідеальний смак кави під час кожного заварювання.
Після кожного заварювання кавоварка підтримуватиме температуру протягом 30 хвилин, а потім автоматично вимикатиметься, забезпечуючи безпечне та безтурботне приготування кави.
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