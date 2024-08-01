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    • Насолоджуйтеся свіжою кавою. Кожного дня, зі смаком. Насолоджуйтеся свіжою кавою. Кожного дня, зі смаком. Насолоджуйтеся свіжою кавою. Кожного дня, зі смаком.
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      Серія 3000 Крапельна кавоварка Philips

      HD7411/00

      Загальна оцінка / 5
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      Насолоджуйтеся свіжою кавою. Кожного дня, зі смаком.

      Просто та стильно заварюйте гарячу смачну каву за допомогою крапельної кавоварки Philips серії 3000. Можливість довгий час насолоджуватися гарячою кавою з незмінним смаком завдяки режиму збереження тепла та постійному фільтру. Вишуканий дизайн надасть будь-якій оселі більш сучасного вигляду.

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      Серія 3000 Крапельна кавоварка Philips

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      цей продукт
      Серія 3000
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      Серія 3000

      Крапельна кавоварка Philips

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      Насолоджуйтеся свіжою кавою. Кожного дня, зі смаком.

      Гаряча запашна кава, заварена за вашим смаком.

      • Повний набір для сніданку серії 3000
      • Затишок і комфорт у кожному ковтку
      • Вишуканий дизайн для будь-якої кухні
      Повний набір для сніданку із чайником і кавоваркою

      Повний набір для сніданку із чайником і кавоваркою

      Відкрийте для себе повний набір для сніданку серії 3000 із чайником і крапельною кавоваркою у відповідному стилі. Створений для стильного початку дня!

      Насолода тривалістю в 10 чашок гарячої кави завдяки глечику об’ємом 1,25 л

      Насолода тривалістю в 10 чашок гарячої кави завдяки глечику об’ємом 1,25 л

      Варіть більше, смакуйте довше. Великий скляний глечик об’ємом 1,25 л дозволяє приготувати до 10 чашок улюбленої кави.

      Насолоджуйтеся більш тривалими моментами затишку завдяки збереженню тепла

      Насолоджуйтеся більш тривалими моментами затишку завдяки збереженню тепла

      Кавоварка автоматично перемикається в режим збереження тепла на 30 хвилин після кожного заварювання, тож ви можете довше пити та насолоджуватися гарячою кавою.

      Постійний фільтр забезпечує незмінність та гармонійність смаку кави

      Постійний фільтр забезпечує незмінність та гармонійність смаку кави

      Смак та аромат кави повністю розкриваються завдяки постійному фільтру, який забезпечує незмінність кожної порції готової кави. Забудьте про додаткові паперові фільтри, які можуть зіпсувати смак кави.

      Насолоджуйтеся кавою в будь-який момент завдяки системі «крапля-стоп»

      Насолоджуйтеся кавою в будь-який момент завдяки системі «крапля-стоп»

      Немає необхідності чекати, поки завариться повний глечик кави. Виймайте глечик, коли захочете, без жодних крапель. Насолоджуйтеся гнучкістю та керованістю процесу, щоб у будь-який час мати можливість зробити перерву на освіжаючу каву.

      Точне набирання води завдяки індикатору рівня

      Точне набирання води завдяки індикатору рівня

      Забудьте про вгадування. Індикатор рівня води дозволить легко набрати ідеальну кількість води для будь-якої кількості чашок, забезпечуючи ідеальний смак кави під час кожного заварювання.

      Безпечне заварювання кави з функцією автоматичного вимкнення

      Безпечне заварювання кави з функцією автоматичного вимкнення

      Після кожного заварювання кавоварка підтримуватиме температуру протягом 30 хвилин, а потім автоматично вимикатиметься, забезпечуючи безпечне та безтурботне приготування кави.

      Технічні характеристики

      • Країна походження

        Виготовлено у
        Китай

      • Технічні характеристики

        Напруга
        220–240  V
        Потужність
        915–1080  W
        Довжина шнура
        0,8 м ± 0,05  m
        Частота
        50–60  Hz
        Час заварювання повного глечика кави
        <11 хв

      • Конструкція

        Колір
        Арктичний білий

      • Загальні технічні характеристики

        Підходить для
        Мелена кава
        Автоматичний режим збереження тепла
        30 хвилин після кожного заварювання
        Ємність резервуара для води
        1,38 л
        Характеристики виробу
        • Тип глечика: скляний глечик
        • Система «крапля-стоп»
        • Автоматичне вимкнення
        • Індикатор рівня води
        Ємність глечика
        1,25 л
        Температура кави в чашці
        ≥78 °C
        Температура в режимі збереження тепла
        ≥76 °C

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки гарантії

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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

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