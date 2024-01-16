Умови пошуку
Кошик для покупок
У Вашому кошику наразі немає товарів.
HD7430/90
Смачна кава кожен день
Пийте більше кави з крапельною кавоваркою Philips Essential Collection серії 1000. Насолоджуйтеся до 10 чашками гарячої кави завдяки великому об’єму 1,2 л і функції збереження тепла. Варіть більше, смакуйте довше.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Крапельна кавоварка Philips серії 1000
Усього
recurring payment
Набір для сніданку, розроблений із думкою про те, що дійсно має значення. Відкрийте для себе повний набір, що включає також чайник і тостер у відповідному стилі.
Варіть більше, смакуйте довше. Скляний глечик об’ємом 1,2 л дозволяє приготувати до 10 чашок улюбленої кави.
Наша крапельна кавоварка автоматично перемикається в режим збереження тепла на 30 хвилин після кожного заварювання, тож ви можете довше пити та насолоджуватися гарячою кавою.
Немає необхідності чекати, поки завариться повний глечик кави. Виймайте глечик, коли захочете, без жодних крапель. Насолоджуйтеся гнучкістю та керованістю процесу, щоб у будь-який час мати можливість зробити перерву на освіжаючу каву.
Більше ніяких припущень під час наповнення. Індикатор рівня води дозволяє без зусиль додати потрібну кількість води.
Після кожного заварювання крапельна кавоварка підтримуватиме температуру протягом 30 хвилин, а потім автоматично вимикатиметься, забезпечуючи безпечне та безтурботне приготування.
Країна походження
Технічні характеристики
Конструкція
Загальні технічні характеристики
Обслуговування
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.