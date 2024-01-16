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    • Смачна кава кожен день Смачна кава кожен день Смачна кава кожен день
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      Essentials Collection Крапельна кавоварка Philips серії 1000

      HD7430/90

      Загальна оцінка / 5
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      Смачна кава кожен день

      Пийте більше кави з крапельною кавоваркою Philips Essential Collection серії 1000. Насолоджуйтеся до 10 чашками гарячої кави завдяки великому об’єму 1,2 л і функції збереження тепла. Варіть більше, смакуйте довше.

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      Essentials Collection Крапельна кавоварка Philips серії 1000

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      Essentials Collection
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      Essentials Collection

      Крапельна кавоварка Philips серії 1000

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      Смачна кава кожен день

      Подовжена насолода з горнятком гарячої кави

      • Довговічне, безпечне та ефективне рішення для заварювання
      • Розумний і зручний дизайн
      • Відкрийте для себе повний набір для сніданку
      Відкрийте для себе повний набір для сніданку

      Відкрийте для себе повний набір для сніданку

      Набір для сніданку, розроблений із думкою про те, що дійсно має значення. Відкрийте для себе повний набір, що включає також чайник і тостер у відповідному стилі.

      Глечик 1,2 л для 10 чашок кави

      Глечик 1,2 л для 10 чашок кави

      Варіть більше, смакуйте довше. Скляний глечик об’ємом 1,2 л дозволяє приготувати до 10 чашок улюбленої кави.

      Режим збереження тепла для підтримки температури кави

      Режим збереження тепла для підтримки температури кави

      Наша крапельна кавоварка автоматично перемикається в режим збереження тепла на 30 хвилин після кожного заварювання, тож ви можете довше пити та насолоджуватися гарячою кавою.

      Система "крапля-стоп", щоб насолоджуватися кавою в будь-який час

      Система "крапля-стоп", щоб насолоджуватися кавою в будь-який час

      Немає необхідності чекати, поки завариться повний глечик кави. Виймайте глечик, коли захочете, без жодних крапель. Насолоджуйтеся гнучкістю та керованістю процесу, щоб у будь-який час мати можливість зробити перерву на освіжаючу каву.

      Індикатор рівня води для легкого наповнення

      Індикатор рівня води для легкого наповнення

      Більше ніяких припущень під час наповнення. Індикатор рівня води дозволяє без зусиль додати потрібну кількість води.

      Функція автоматичного вимкнення для безпеки

      Функція автоматичного вимкнення для безпеки

      Після кожного заварювання крапельна кавоварка підтримуватиме температуру протягом 30 хвилин, а потім автоматично вимикатиметься, забезпечуючи безпечне та безтурботне приготування.

      Технічні характеристики

      • Країна походження

        Виготовлено у
        Китай

      • Технічні характеристики

        Напруга
        220–240  V
        Потужність
        1000  W
        Довжина шнура
        1  m
        Частота
        50–60  Hz
        Час заварювання повного глечика кави
        10 хвилин

      • Конструкція

        Колір
        Темно-сірий

      • Загальні технічні характеристики

        Підходить для
        Мелена кава
        Автоматичний режим збереження тепла
        30 хвилин після кожного заварювання
        Ємність резервуара для води
        1,38 л
        Характеристики виробу
        • Тип глечика: скляний глечик
        • Система «крапля-стоп»
        • Автоматичне вимкнення
        • Індикатор рівня води
        Ємність глечика
        1,25 л

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки гарантії

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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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