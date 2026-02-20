Вітальний подарунок -10%*
Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Кава
Усі серії
Daily Collection Кавоварка
Більше не доступний
Підтримка
HD7446/00
До магазину
Увійдіть або створіть обліковий запис
Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.
User Manual Philips Daily Collection Coffee maker
Готуйте смачну каву з використанням фільтра за допомогою надійної кавоварки Philips продуманого та компактного дизайну, що забезпечує зручність зберігання.
Зв’язатися з Philips
Ми готові допомогти