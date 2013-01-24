Легке приготування смачної кави з використанням фільтра
Готуйте смачну каву з використанням фільтра за допомогою надійної кавоварки Philips продуманого та компактного дизайну, що забезпечує зручність зберігання. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легке приготування смачної кави з використанням фільтра
Готуйте смачну каву з використанням фільтра за допомогою надійної кавоварки Philips продуманого та компактного дизайну, що забезпечує зручність зберігання. Переглянути усі переваги
Легке приготування смачної кави з використанням фільтра
Готуйте смачну каву з використанням фільтра за допомогою надійної кавоварки Philips продуманого та компактного дизайну, що забезпечує зручність зберігання. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легке приготування смачної кави з використанням фільтра
Готуйте смачну каву з використанням фільтра за допомогою надійної кавоварки Philips продуманого та компактного дизайну, що забезпечує зручність зберігання. Переглянути усі переваги
Наповнюйте резервуар для води легко й точно завдяки індикатору рівня води.
Система "крапля-стоп" дає змогу налити каву в чашку до завершення повного циклу приготування кави.
Тримач фільтра можна відкрити, посунувши його вбік, що полегшує наповнення кавою. Тримач фільтра можна також зняти для легкого чищення.
Запасний кабель можна зберігати у відділенні для кабелю під кавоваркою. Це дозволяє зручно розмістити кавоварку на кухні.
Ємність і тримач фільтра можна легко мити у посудомийній машині.
Ємність цієї кавоварки підійде для 1,3 л кави, чого достатньо для 10–15 чашок залежно від їх розміру.
Конструкція
Хороша фільтрована кава – це просто
Вага та розміри
Загальні специфікації
Особливості конструкції
Технічні характеристики
Аксесуари