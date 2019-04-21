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Більше не доступний

Daily CollectionКавоварка

HD7446/00

4.4

| (5) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Легке приготування смачної кави з використанням фільтра

Готуйте смачну каву з використанням фільтра за допомогою надійної кавоварки Philips продуманого та компактного дизайну, що забезпечує зручність зберігання.

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Ємність на 10–15 чашок, компактний дизайн

Легке приготування смачної кави з використанням фільтра

  • Зі скляною ємністю

  • Білий

Індикатор рівня води для легкого наповнення

Індикатор рівня води для легкого наповнення

Наповнюйте резервуар для води легко й точно завдяки індикатору рівня води.

Система "крапля-стоп" для наповнення чашки кавою в будь-який момент

Система "крапля-стоп" для наповнення чашки кавою в будь-який момент

Система "крапля-стоп" дає змогу налити каву в чашку до завершення повного циклу приготування кави.

Можливість зберігання кабелю для легкого розміщення на кухні

Можливість зберігання кабелю для легкого розміщення на кухні

Запасний кабель можна зберігати у відділенні для кабелю під кавоваркою. Це дозволяє зручно розмістити кавоварку на кухні.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.4

з 5

5

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

21/04/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon elégedett

A kávéfőző már régóta használjuk, a termékkel nagyon meg vagyunk elégedve. Könnyű használni és tisztítani.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD7446/00 Kávéfőző

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD7446/00 Kávéfőző

31/05/2016

Česká republika

Česká republika

skvělý výrobek

praktický, jednoduchý, elegantní, vaří dobrou kávu

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD7446/00 Kávovar

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD7446/00 Kávovar

18/12/2013

Polska

Polska

Spełnia swoją role

Express prosty w obsłudze, spełnia swoją role, na chwilę obecną nie miałem z nim absolutnie żadnych problemów, sprzęt nie jest drogi w zakupie, do prostego i szybkiego parzenia kawy jak najbardziej polecam.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD7446/20 Ekspres do kawy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD7446/20 Ekspres do kawy

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