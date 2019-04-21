Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Легке приготування смачної кави з використанням фільтра
Готуйте смачну каву з використанням фільтра за допомогою надійної кавоварки Philips продуманого та компактного дизайну, що забезпечує зручність зберігання.
Зі скляною ємністю
Білий
Наповнюйте резервуар для води легко й точно завдяки індикатору рівня води.
Система "крапля-стоп" дає змогу налити каву в чашку до завершення повного циклу приготування кави.
Запасний кабель можна зберігати у відділенні для кабелю під кавоваркою. Це дозволяє зручно розмістити кавоварку на кухні.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
4.4
з 5
5
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Helga26
21/04/2019
Magyarország
Nagyon elégedett
A kávéfőző már régóta használjuk, a termékkel nagyon meg vagyunk elégedve. Könnyű használni és tisztítani.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD7446/00 Kávéfőző
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD7446/00 Kávéfőző
Hrachnastenu
31/05/2016
Česká republika
skvělý výrobek
praktický, jednoduchý, elegantní, vaří dobrou kávu
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD7446/00 Kávovar
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD7446/00 Kávovar
scrabit
18/12/2013
Polska
Spełnia swoją role
Express prosty w obsłudze, spełnia swoją role, na chwilę obecną nie miałem z nim absolutnie żadnych problemów, sprzęt nie jest drogi w zakupie, do prostego i szybkiego parzenia kawy jak najbardziej polecam.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD7446/20 Ekspres do kawy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD7446/20 Ekspres do kawy