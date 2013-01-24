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Daily Collection

Кавоварка

HD7446/00
Загальна оцінка / 5
  • Легке приготування смачної кави з використанням фільтра Легке приготування смачної кави з використанням фільтра Легке приготування смачної кави з використанням фільтра
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    Daily Collection Кавоварка

    HD7446/00
    Загальна оцінка / 5

    Легке приготування смачної кави з використанням фільтра

    Готуйте смачну каву з використанням фільтра за допомогою надійної кавоварки Philips продуманого та компактного дизайну, що забезпечує зручність зберігання. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Daily Collection Кавоварка

    Легке приготування смачної кави з використанням фільтра

    Готуйте смачну каву з використанням фільтра за допомогою надійної кавоварки Philips продуманого та компактного дизайну, що забезпечує зручність зберігання. Переглянути усі переваги

    Легке приготування смачної кави з використанням фільтра

    Готуйте смачну каву з використанням фільтра за допомогою надійної кавоварки Philips продуманого та компактного дизайну, що забезпечує зручність зберігання. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Daily Collection Кавоварка

    Легке приготування смачної кави з використанням фільтра

    Готуйте смачну каву з використанням фільтра за допомогою надійної кавоварки Philips продуманого та компактного дизайну, що забезпечує зручність зберігання. Переглянути усі переваги

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      Легке приготування смачної кави з використанням фільтра

      Ємність на 10–15 чашок, компактний дизайн

      • Зі скляною ємністю
      • Біла
      Індикатор рівня води для легкого наповнення

      Індикатор рівня води для легкого наповнення

      Наповнюйте резервуар для води легко й точно завдяки індикатору рівня води.

      Система "крапля-стоп" для наповнення чашки кавою в будь-який момент

      Система "крапля-стоп" для наповнення чашки кавою в будь-який момент

      Система "крапля-стоп" дає змогу налити каву в чашку до завершення повного циклу приготування кави.

      Тримач коливального фільтра для легкого наповнення кавою

      Тримач коливального фільтра для легкого наповнення кавою

      Тримач фільтра можна відкрити, посунувши його вбік, що полегшує наповнення кавою. Тримач фільтра можна також зняти для легкого чищення.

      Можливість зберігання кабелю для легкого розміщення на кухні

      Можливість зберігання кабелю для легкого розміщення на кухні

      Запасний кабель можна зберігати у відділенні для кабелю під кавоваркою. Це дозволяє зручно розмістити кавоварку на кухні.

      Зручне чищення – частини, які можна мити в посудомийній машині

      Зручне чищення – частини, які можна мити в посудомийній машині

      Ємність і тримач фільтра можна легко мити у посудомийній машині.

      Ємність на 1,3 л для 10–15 чашок

      Ємність цієї кавоварки підійде для 1,3 л кави, чого достатньо для 10–15 чашок залежно від їх розміру.

      Технічні характеристики

      • Конструкція

        Колір
        Білий

      • Хороша фільтрована кава – це просто

        Індикатор рівня води
        Так
        Знімний тримач фільтра
        Так
        Деталі можна мити в посудомийній машині
        Так
        Система "крапля-стоп"
        Так

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Д x Г x В)
        220 x 220 x 290  мм
        Ємність резервуара для води
        1,2  л
        Вага упаковки
        1,94  кг
        Максимальна ємність у чашках кави
        10–15 чашок
        Вага виробу
        1,42  кг

      • Загальні специфікації

        Легке чищення та технічне обслуговування
        Деталі можна мити в посудомийній машині

      • Особливості конструкції

        Колір (кольори)
        Білий
        Чаша, кришка, штовхач
        Пластик (поліпропілен), скляна ємність

      • Технічні характеристики

        Тип ємності для кави
        Скляна ємність для кави
        Пристосування для шнура
        Так
        Підтримувані типи кави
        Мелена кава
        Країна виготовлення
        • Виготовлено у Китаї
        • Розроблено у Нідерландах
        Потужність
        900  Вт
        Довжина шнура
        88  см
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50 / 60  Гц
        Час приготування кави
        =10  хвилин(-и)

      • Аксесуари

        Ємність
        HD7983/70

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