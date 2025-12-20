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Більше не доступний
Зі скляною ємністю
Білий
Система "крапля-стоп" дає змогу налити каву в чашку до завершення повного циклу приготування кави.
Червоний індикатор на перемикачі підсвічується у разі ввімкнення кавоварки.
Ця кавоварка може приготувати від 2 до 10 (великих) / 15 (малих) чашок кави. Це щонайбільше 1,2 літра. Проте, ця кавоварка має компактний дизайн і займає мало місця на Вашій кухні.
4.8
з 5
25
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Калина 1
20/12/2025
Україна
Користуючись кавоваркою Філіпс дуже задоволена. Консультуючись у Фокстрот в Бучі у консультанта Дениса щодо обслуговування кавоварки отримала максимально корисну інформацію щодо експлуатації та обслуговування кавоварки. Велика подяка йому! Ще раз впевнилась в правильному виборі кавоварки. Якщо кавоварки то тільки Філіпс
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD7461/00 Кавоварка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD7461/00 Кавоварка
Xela-_chudo
05/01/2025
Україна
Кави? Звісно, але тепер тільки з кавоварки Philips
Замовили як подарунок у друзів 4 роки тому на святкування ремонту в кухні!
Плюси
Всі За! Одноголосно!
Мінуси
Жодного члена родини!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD7461/00 Кавоварка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD7461/00 Кавоварка
Deemabond
10/11/2021
Україна
Мне нравится
Очень удобная и простая в использовании. Можно бы было взять модель подороже, но и эта со своими функциями справляется.
Плюси
Удобство, простота
Мінуси
Не выявил
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD7462/20 Кавоварка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD7462/20 Кавоварка