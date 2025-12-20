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  • Просто хороша кава
  • Просто хороша кава
  • Просто хороша кава
  • Просто хороша кава
  • Просто хороша кава
  • Просто хороша кава
  • Просто хороша кава
  • Просто хороша кава

Більше не доступний

Daily CollectionКавоварка

HD7447/00

4.8
| (25) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Просто хороша кава
Насолоджуйтеся смаком та ароматом свіжої кави, звареної цією надійною кавоваркою Philips. Завдяки арома-вихору насолоджуйтеся оптимальним смаком у кожній чашці кави.
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З арома-вихором для найкращого смаку

Просто хороша кава

  • Зі скляною ємністю

  • Білий

Система "крапля-стоп" для наповнення чашки кавою в будь-який момент

Система "крапля-стоп" для наповнення чашки кавою в будь-який момент

Система "крапля-стоп" дає змогу налити каву в чашку до завершення повного циклу приготування кави.

Світлодіодний перемикач живлення засвічується у разі ввімкнення кавоварки

Світлодіодний перемикач живлення засвічується у разі ввімкнення кавоварки

Червоний індикатор на перемикачі підсвічується у разі ввімкнення кавоварки.

Ємність на 1,2 літра для 2–15 чашок

Ємність на 1,2 літра для 2–15 чашок

Ця кавоварка може приготувати від 2 до 10 (великих) / 15 (малих) чашок кави. Це щонайбільше 1,2 літра. Проте, ця кавоварка має компактний дизайн і займає мало місця на Вашій кухні.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

25

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

20/12/2025

Україна

Україна

Користуючись кавоваркою Філіпс дуже задоволена. Консультуючись у Фокстрот в Бучі у консультанта Дениса щодо обслуговування кавоварки отримала максимально корисну інформацію щодо експлуатації та обслуговування кавоварки. Велика подяка йому! Ще раз впевнилась в правильному виборі кавоварки. Якщо кавоварки то тільки Філіпс

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD7461/00 Кавоварка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD7461/00 Кавоварка

05/01/2025

Україна

Україна

Кави? Звісно, але тепер тільки з кавоварки Philips

Замовили як подарунок у друзів 4 роки тому на святкування ремонту в кухні!

Плюси

Всі За! Одноголосно!

Мінуси

Жодного члена родини!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD7461/00 Кавоварка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD7461/00 Кавоварка

10/11/2021

Україна

Україна

Мне нравится

Очень удобная и простая в использовании. Можно бы было взять модель подороже, но и эта со своими функциями справляется.

Плюси

Удобство, простота

Мінуси

Не выявил

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD7462/20 Кавоварка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD7462/20 Кавоварка

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