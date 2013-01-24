Просто хороша кава
Насолоджуйтеся смаком та ароматом свіжої кави, звареної цією надійною кавоваркою Philips. Завдяки арома-вихору насолоджуйтеся оптимальним смаком у кожній чашці кави. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Просто хороша кава
Насолоджуйтеся смаком та ароматом свіжої кави, звареної цією надійною кавоваркою Philips. Завдяки арома-вихору насолоджуйтеся оптимальним смаком у кожній чашці кави. Переглянути усі переваги
Просто хороша кава
Насолоджуйтеся смаком та ароматом свіжої кави, звареної цією надійною кавоваркою Philips. Завдяки арома-вихору насолоджуйтеся оптимальним смаком у кожній чашці кави. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Просто хороша кава
Насолоджуйтеся смаком та ароматом свіжої кави, звареної цією надійною кавоваркою Philips. Завдяки арома-вихору насолоджуйтеся оптимальним смаком у кожній чашці кави. Переглянути усі переваги
Система "крапля-стоп" дає змогу налити каву в чашку до завершення повного циклу приготування кави.
Червоний індикатор на перемикачі підсвічується у разі ввімкнення кавоварки.
Ця кавоварка може приготувати від 2 до 10 (великих) / 15 (малих) чашок кави. Це щонайбільше 1,2 літра. Проте, ця кавоварка має компактний дизайн і займає мало місця на Вашій кухні.
Ємність і тримач фільтра можна легко мити у посудомийній машині.
Ця "розумна" насадка забезпечує рівномірну циркуляцію кави всередині глека для оптимального та насиченого аромату від першої до останньої чашки.
Наповнюйте резервуар для води легко й точно завдяки індикатору рівня води.
Аксесуари
Країна виготовлення
Надійність
Вага та розміри
Загальні специфікації
Покриття корпусу
Обслуговування
Конструкція
Технічні характеристики