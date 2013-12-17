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  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Coffee maker HD7448/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Coffee maker

Більше не доступний

Daily CollectionКавоварка

HD7448/70

5

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Легке приготування смачної кави з використанням фільтра

Готуйте смачну каву за допомогою надійної кавоварки продуманого та компактного дизайну, що дозволяє зберігати її на будь-якій кухні.

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Компактна кавоварка з ємністю на 10–15 чашок

Легке приготування смачної кави з використанням фільтра

  • Зі скляною ємністю

  • Білий із блакитним

Індикатор рівня води для легкого наповнення

Індикатор рівня води для легкого наповнення

Наповнюйте резервуар для води легко й точно завдяки індикатору рівня води.

Система "крапля-стоп" для наповнення чашки кавою в будь-який момент

Система "крапля-стоп" для наповнення чашки кавою в будь-який момент

Система "крапля-стоп" дає змогу налити каву в чашку до завершення повного циклу приготування кави.

Зручне чищення – частини, які можна мити в посудомийній машині

Зручне чищення – частини, які можна мити в посудомийній машині

Ємність і тримач фільтра можна легко мити у посудомийній машині.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

17/12/2013

Polska

Polska

Polecam, fajny automat w konkurencyjnej cenie ;)

Swietne urzadzenie. Prosta kontrukacja ale sprawdza sie rewelacyjnie.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD7448/20 Ekspres do kawy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD7448/20 Ekspres do kawy

07/05/2019

România

România

Cea mai durabila cafetiera

Am aceasta cafetiera de peste 10 ani. Este drept ca mai detin un alt aparat de cafea, mai mult din dorinta de a avea un produs mai nou ca tehnologie. Un lucru este cert, cafetiera aceasta a functionat 8 ani fara cusur. Am decalcifiat-o si atat. Inca o pastrez si o mai folosesc ocazional. Recomand.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD7448/00 Cafetieră

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD7448/00 Cafetieră

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