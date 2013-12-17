Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Легке приготування смачної кави з використанням фільтра
Готуйте смачну каву за допомогою надійної кавоварки продуманого та компактного дизайну, що дозволяє зберігати її на будь-якій кухні.
Зі скляною ємністю
Білий із блакитним
Наповнюйте резервуар для води легко й точно завдяки індикатору рівня води.
Система "крапля-стоп" дає змогу налити каву в чашку до завершення повного циклу приготування кави.
Ємність і тримач фільтра можна легко мити у посудомийній машині.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
szajmi83
17/12/2013
Polska
Polecam, fajny automat w konkurencyjnej cenie ;)
Swietne urzadzenie. Prosta kontrukacja ale sprawdza sie rewelacyjnie.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD7448/20 Ekspres do kawy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD7448/20 Ekspres do kawy
Alina333
07/05/2019
România
Cea mai durabila cafetiera
Am aceasta cafetiera de peste 10 ani. Este drept ca mai detin un alt aparat de cafea, mai mult din dorinta de a avea un produs mai nou ca tehnologie. Un lucru este cert, cafetiera aceasta a functionat 8 ani fara cusur. Am decalcifiat-o si atat. Inca o pastrez si o mai folosesc ocazional. Recomand.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD7448/00 Cafetieră
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD7448/00 Cafetieră