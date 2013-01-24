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Daily Collection

Кавоварка

HD7457/20
Загальна оцінка / 5
  • Просто насолоджуйтеся кавою Просто насолоджуйтеся кавою Просто насолоджуйтеся кавою
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    Daily Collection Кавоварка

    HD7457/20
    Загальна оцінка / 5

    Просто насолоджуйтеся кавою

    Насолоджуйтеся смаком та ароматом свіжої кави, звареної цією надійною кавоваркою Philips. Завдяки арома-вихору насолодлжуйтеся оптимальним смаком у кожній чашці кави. Переглянути усі переваги

    Daily Collection Кавоварка

    Просто насолоджуйтеся кавою

    Насолоджуйтеся смаком та ароматом свіжої кави, звареної цією надійною кавоваркою Philips. Завдяки арома-вихору насолодлжуйтеся оптимальним смаком у кожній чашці кави. Переглянути усі переваги

    Просто насолоджуйтеся кавою

    Насолоджуйтеся смаком та ароматом свіжої кави, звареної цією надійною кавоваркою Philips. Завдяки арома-вихору насолодлжуйтеся оптимальним смаком у кожній чашці кави. Переглянути усі переваги

    Daily Collection Кавоварка

    Просто насолоджуйтеся кавою

    Насолоджуйтеся смаком та ароматом свіжої кави, звареної цією надійною кавоваркою Philips. Завдяки арома-вихору насолодлжуйтеся оптимальним смаком у кожній чашці кави. Переглянути усі переваги

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      Просто насолоджуйтеся кавою

      З арома-вихором для найкращого смаку

      • Зі скляною ємністю
      • Чорна з металевим
      Система "крапля-стоп" для наповнення чашки кавою в будь-який момент

      Система "крапля-стоп" для наповнення чашки кавою в будь-який момент

      Система "крапля-стоп" дає змогу налити каву в чашку до завершення повного циклу приготування кави.

      Світлодіодний перемикач живлення засвічується у разі ввімкнення кавоварки

      Світлодіодний перемикач живлення засвічується у разі ввімкнення кавоварки

      Червоний індикатор на перемикачі підсвічується у разі ввімкнення кавоварки.

      Ємність на 1,2 літра для 2–15 чашок

      Ємність на 1,2 літра для 2–15 чашок

      Ця кавоварка може приготувати від 2 до 10 (великих) / 15 (малих) чашок кави. Це щонайбільше 1,2 літра. Проте, ця кавоварка має компактний дизайн і займає мало місця на Вашій кухні.

      Зручне чищення – частини, які можна мити в посудомийній машині

      Зручне чищення – частини, які можна мити в посудомийній машині

      Ємність і тримач фільтра можна легко мити у посудомийній машині.

      Індикатор рівня води для легкого наповнення

      Індикатор рівня води для легкого наповнення

      Наповнюйте резервуар для води легко й точно завдяки індикатору рівня води.

      Система "арома-вихор" забезпечує циркуляцію кави для оптимального смаку

      Система "арома-вихор" забезпечує циркуляцію кави для оптимального смаку

      Ця "розумна" насадка забезпечує рівномірну циркуляцію кави всередині глека для оптимального та насиченого аромату від першої до останньої чашки.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        У комплекті
        Скляна ємність

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у
        Китай

      • Надійність

        Споживання електроенергії під час заварювання
        1000  Вт

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Ш х Г х В)
        240 x 210 x 330  мм
        Вага виробу
        1,42  кг
        Вага з упаковкою
        3,36  кг

      • Покриття корпусу

        Матеріал резервуара для води
        Пластик
        Матеріал основного корпусу
        Нержавіюча сталь і пластик

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Конструкція

        Колір
        • Чорний
        • Чорний і металевий
        • Чорний і металевий титан

      • Загальні специфікації

        Кавові напої
        Фільтр-кава
        Підходить для
        Мелена кава
        Простота користування та зручність
        • Індикатор рівня води
        • Система "крапля-стоп"
        Легке чищення та технічне обслуговування
        • Знімний тримач фільтра
        • Деталі можна мити в посудомийній машині
        Спеціальні функції
        Арома-вихор

      • Технічні характеристики

        Час приготування кави
        10  хв.
        Ємність резервуара для води
        1,2  л
        Довжина шнура
        0,85  м
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц

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