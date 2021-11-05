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  • Просто хороша кава
  • Просто хороша кава
  • Просто хороша кава
  • Просто хороша кава
  • Просто хороша кава
  • Просто хороша кава
  • Просто хороша кава
  • Просто хороша кава
  • Просто хороша кава
  • Просто хороша кава
  • Просто хороша кава
  • Просто хороша кава
  • Просто хороша кава
  • Просто хороша кава
  • Просто хороша кава
  • Просто хороша кава
  • Просто хороша кава
  • Просто хороша кава

Більше не доступний

Daily CollectionКавоварка

HD7459/20

4.8
| (73) Відгуки | 97% рекомендують цей виріб
Просто хороша кава
Насолоджуйтеся смаком та ароматом свіжої кави завдяки цій надійній кавоварці Philips. Арома-вихор дозволяє відчувати оптимальний смак у кожній чашці кави. А завдяки таймеру можна прокидатися від аромату свіжої кави.
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З арома-вихором для найкращого смаку

Просто хороша кава

  • 1000 Вт

  • Ємність 1,2 л

  • Автоматичне вимкнення

  • Система "крапля-стоп"

Автоматичне вимкнення через 30 хвилин для економії електроенергії та безпеки

Автоматичне вимкнення через 30 хвилин для економії електроенергії та безпеки

Через 30 хвилин після заварювання кави кавоварка автоматично вимикається для економії енергії та безпеки відповідно до норм ЄС, які застосовуються до всіх кавоварок у ЄС.

Система "крапля-стоп" для наповнення чашки кавою в будь-який момент

Система "крапля-стоп" для наповнення чашки кавою в будь-який момент

Система "крапля-стоп" дає змогу налити каву в чашку до завершення повного циклу приготування кави.

Система "арома-вихор" забезпечує циркуляцію кави для оптимального смаку

Система "арома-вихор" забезпечує циркуляцію кави для оптимального смаку

Ця "розумна" насадка забезпечує рівномірну циркуляцію кави всередині глека для оптимального та насиченого аромату від першої до останньої чашки.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

73

Відгуки

97%

рекомендують цей виріб

3

05/11/2021

Україна

Україна

Краща в своєму сегменті!

Хороша кавоварка! Переваги: 1) готує дуже смачну каву – без перебільшень. Причому терпкість напою можна регулювати самостійно – додаючи менше води чи більше кави; 2) наявність функції «Aroma Twister», завдяки якій смак кави рівномірний, а тому за сніданком усі члени родини будуть пити однакову каву, а не «розбавлену», «кислу», «холодну», «хорошу» – і це все з однієї колби; 3) є таймер, а тому приготування кави можна запланувати заздалегідь і не витрачати на це свій час зранку; 4) є підігрів; 5) забезпечує оптимальну температуру готового продукту – не потрібно чекати, коли напій охолоне, а можна пити відразу; 6) реально якісна колба, її навіть просто в руках тримати приємно; 7) зручно, що шкала об’єму рідини є як на корпусі кавоварки, так і на самій колбі. Недоліки: 1) система «капля-стоп» працює не дуже добре – на нагрівальному елементі під колбою від капель кави залишаються плями, позбутися яких практично неможливо. Утім, якщо в колбі завжди буде кава, то ваші гості цього не помітять:); 2) відсутність фільтру (довелось купувати окремо – взяли багаторазовий); 3) мазкий корпус, потрібно завжди тримати його в чистоті. Проте після приготованої чашки кави всі ці недоліки нівелюються. Справді незамінна річ для тих, хто полюбляє смак хорошої кави.

Плюси

красивий дизайн; функціональність; наявність мірної шкали на корпусі, і на колбі; зручна, функціональна, красива колба; наявність функції відтермінування старту; є підігрів; оптимальна температура готового напою; смачна кава:)

Мінуси

зовнішня панель швидко брудниться; залишаються плями від кави на нагрівальній плиті під колбою, які потім неможливо відтерти; відсутність фільтру у комплекті

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD7459/20 Кавоварка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD7459/20 Кавоварка

29/10/2021

Україна

Україна

Моя кавоварка

Дуже зручна у використанні, надійна та довговічна кавоварка. Підігрів до пів години, як раз дає можливість випити горячу каву будб якою компанією. У цій ціновій увтегорії майже одна з найкращих і надійних.

Плюси

Дуже зручна у використанні, надійна та довговічна

Мінуси

згодом починає іноді капати на поверхню підігріву

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD7459/20 Кавоварка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD7459/20 Кавоварка

28/10/2021

Україна

Україна

Пользуюсь больше двух лет...

Когда решила купить новую кофеварку взгляд упал, именно,на эту модель....привлекла большая чаша......когда ознакомилась с характеристиками-пришла в восторг....она, ещё и поддерживается теплом! Вообщем, купила) Вечером засыпаю кофе,лью воду и....ставлю на таймер...утро...я в душ.....пока делаю укладку волос, уже, начинает пахнуть кофе....ммм....это супер))

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD7459/20 Кавоварка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD7459/20 Кавоварка

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