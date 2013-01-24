Просто хороша кава
Насолоджуйтеся смаком та ароматом свіжої кави завдяки цій надійній кавоварці Philips. Арома-вихор дозволяє відчувати оптимальний смак у кожній чашці кави. А завдяки таймеру можна прокидатися від аромату свіжої кави. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Просто хороша кава
Насолоджуйтеся смаком та ароматом свіжої кави завдяки цій надійній кавоварці Philips. Арома-вихор дозволяє відчувати оптимальний смак у кожній чашці кави. А завдяки таймеру можна прокидатися від аромату свіжої кави. Переглянути усі переваги
Просто хороша кава
Насолоджуйтеся смаком та ароматом свіжої кави завдяки цій надійній кавоварці Philips. Арома-вихор дозволяє відчувати оптимальний смак у кожній чашці кави. А завдяки таймеру можна прокидатися від аромату свіжої кави. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Просто хороша кава
Насолоджуйтеся смаком та ароматом свіжої кави завдяки цій надійній кавоварці Philips. Арома-вихор дозволяє відчувати оптимальний смак у кожній чашці кави. А завдяки таймеру можна прокидатися від аромату свіжої кави. Переглянути усі переваги
Через 30 хвилин після заварювання кави кавоварка автоматично вимикається для економії електроенергії та безпеки. Це відповідає правовим нормам ЄС, які стосуються всіх кавоварок, що використовуються в ЄС. Якщо Ви бажаєте, щоб Ваша кава довше залишалася гарячою, компанія Philips пропонує кавоварки з ємністю-термосом.
Система "крапля-стоп" дає змогу налити каву в чашку до завершення повного циклу приготування кави.
Ця "розумна" насадка забезпечує рівномірну циркуляцію кави всередині глека для оптимального та насиченого аромату від першої до останньої чашки.
Ємність і тримач фільтра можна легко мити у посудомийній машині.
Прокидайтеся від запаху свіжої кави завдяки таймеру. Налаштуйте кавоварку на потрібний час і саме тоді, коли Вам потрібно, буде приготована свіжа кава.
Наповнюйте резервуар для води легко й точно завдяки індикатору рівня води.
Ця кавоварка може приготувати від 2 до 10 (великих) / 15 (малих) чашок кави. Це щонайбільше 1,2 літра. Проте, ця кавоварка має компактний дизайн і займає мало місця на Вашій кухні.
Аксесуари
Надійність
Вага та розміри
Загальні специфікації
Покриття корпусу
Обслуговування
Конструкція
Технічні характеристики
Країна виготовлення