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Daily Collection

Кавоварка

HD7459/20
Загальна оцінка / 5
  • Просто хороша кава Просто хороша кава Просто хороша кава
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    Daily Collection Кавоварка

    HD7459/20
    Загальна оцінка / 5

    Просто хороша кава

    Насолоджуйтеся смаком та ароматом свіжої кави завдяки цій надійній кавоварці Philips. Арома-вихор дозволяє відчувати оптимальний смак у кожній чашці кави. А завдяки таймеру можна прокидатися від аромату свіжої кави. Переглянути усі переваги

    Daily Collection Кавоварка

    Просто хороша кава

    Насолоджуйтеся смаком та ароматом свіжої кави завдяки цій надійній кавоварці Philips. Арома-вихор дозволяє відчувати оптимальний смак у кожній чашці кави. А завдяки таймеру можна прокидатися від аромату свіжої кави. Переглянути усі переваги

    Просто хороша кава

    Насолоджуйтеся смаком та ароматом свіжої кави завдяки цій надійній кавоварці Philips. Арома-вихор дозволяє відчувати оптимальний смак у кожній чашці кави. А завдяки таймеру можна прокидатися від аромату свіжої кави. Переглянути усі переваги

    Daily Collection Кавоварка

    Просто хороша кава

    Насолоджуйтеся смаком та ароматом свіжої кави завдяки цій надійній кавоварці Philips. Арома-вихор дозволяє відчувати оптимальний смак у кожній чашці кави. А завдяки таймеру можна прокидатися від аромату свіжої кави. Переглянути усі переваги

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      Просто хороша кава

      З арома-вихором для найкращого смаку

      • Зі скляною ємністю
      • Із таймером
      • Чорна з металевим
      Автоматичне вимкнення через 30 хвилин для економії електроенергії та безпеки

      Автоматичне вимкнення через 30 хвилин для економії електроенергії та безпеки

      Через 30 хвилин після заварювання кави кавоварка автоматично вимикається для економії електроенергії та безпеки. Це відповідає правовим нормам ЄС, які стосуються всіх кавоварок, що використовуються в ЄС. Якщо Ви бажаєте, щоб Ваша кава довше залишалася гарячою, компанія Philips пропонує кавоварки з ємністю-термосом.

      Система "крапля-стоп" для наповнення чашки кавою в будь-який момент

      Система "крапля-стоп" для наповнення чашки кавою в будь-який момент

      Система "крапля-стоп" дає змогу налити каву в чашку до завершення повного циклу приготування кави.

      Система "арома-вихор" забезпечує циркуляцію кави для оптимального смаку

      Система "арома-вихор" забезпечує циркуляцію кави для оптимального смаку

      Ця "розумна" насадка забезпечує рівномірну циркуляцію кави всередині глека для оптимального та насиченого аромату від першої до останньої чашки.

      Зручне чищення – частини, які можна мити в посудомийній машині

      Зручне чищення – частини, які можна мити в посудомийній машині

      Ємність і тримач фільтра можна легко мити у посудомийній машині.

      Таймер, щоб прокидатися від запаху свіжої кави

      Таймер, щоб прокидатися від запаху свіжої кави

      Прокидайтеся від запаху свіжої кави завдяки таймеру. Налаштуйте кавоварку на потрібний час і саме тоді, коли Вам потрібно, буде приготована свіжа кава.

      Індикатор рівня води для легкого наповнення

      Індикатор рівня води для легкого наповнення

      Наповнюйте резервуар для води легко й точно завдяки індикатору рівня води.

      Ємність на 1,2 літра для 2–15 чашок

      Ємність на 1,2 літра для 2–15 чашок

      Ця кавоварка може приготувати від 2 до 10 (великих) / 15 (малих) чашок кави. Це щонайбільше 1,2 літра. Проте, ця кавоварка має компактний дизайн і займає мало місця на Вашій кухні.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        У комплекті
        Скляна ємність

      • Надійність

        Споживання електроенергії під час заварювання
        1000  Вт

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Ш х Г х В)
        210 x 240 x 320  мм
        Вага виробу
        1,42  кг
        Вага з упаковкою
        1,94  кг
        Розміри упаковки (Ш х Г х В)
        299 x 260 x 380  мм

      • Загальні специфікації

        Спеціальні функції
        Арома-вихор
        Тип дисплея
        РК-дисплей
        Кавові напої
        Фільтр-кава
        Підходить для
        Мелена кава
        Простота користування та зручність
        • Дисплей
        • Індикатор рівня води
        • Автоматичне вимкнення
        • Система "крапля-стоп"
        • Таймер попереднього налаштування
        Легке чищення та технічне обслуговування
        • Знімний тримач фільтра
        • Деталі можна мити в посудомийній машині

      • Покриття корпусу

        Матеріал резервуара для води
        Пластик
        Матеріал основного корпусу
        Нержавіюча сталь і пластик

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Конструкція

        Колір
        Чорний і металевий

      • Технічні характеристики

        Ємність резервуара для води
        До 15  чашок
        Час приготування кави
        10  хв.
        Ємність резервуара для води
        1,2  л
        Довжина шнура
        0,85  м
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50 / 60  Гц

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у
        Китай

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