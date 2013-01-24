Просто смачна кава
Насолоджуйтеся смаком та ароматом свіжої кави, звареної цією надійною кавоваркою Philips. Завдяки арома-вихору насолодлжуйтеся оптимальним смаком у кожній чашці кави. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Просто смачна кава
Насолоджуйтеся смаком та ароматом свіжої кави, звареної цією надійною кавоваркою Philips. Завдяки арома-вихору насолодлжуйтеся оптимальним смаком у кожній чашці кави. Переглянути усі переваги
Через 30 хвилин після заварювання кави кавоварка автоматично вимикається для економії електроенергії та безпеки. Це відповідає правовим нормам ЄС, які стосуються всіх кавоварок, що використовуються в ЄС. Якщо Ви бажаєте, щоб Ваша кава довше залишалася гарячою, компанія Philips пропонує кавоварки з ємністю-термосом.
Система "крапля-стоп" дає змогу налити каву в чашку до завершення повного циклу приготування кави.
Червоний індикатор на перемикачі підсвічується у разі ввімкнення кавоварки.
Ця "розумна" насадка забезпечує рівномірну циркуляцію кави всередині глека для оптимального та насиченого аромату від першої до останньої чашки.
Ця кавоварка може приготувати від 2 до 10 (великих) / 15 (малих) чашок кави. Це щонайбільше 1,2 літра. Проте, ця кавоварка має компактний дизайн і займає мало місця на Вашій кухні.
Ємність і тримач фільтра можна легко мити у посудомийній машині.
Наповнюйте резервуар для води легко й точно завдяки індикатору рівня води.
Аксесуари
Надійність
Загальні специфікації
Покриття корпусу
Обслуговування
Конструкція
Вага та розміри
Технічні характеристики
Країна виготовлення