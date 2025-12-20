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  • Просто смачна кава
  • Просто смачна кава
  • Просто смачна кава
  • Просто смачна кава
  • Просто смачна кава
  • Просто смачна кава
  • Просто смачна кава
  • Просто смачна кава
  • Просто смачна кава
  • Просто смачна кава
  • Просто смачна кава
  • Просто смачна кава
  • Просто смачна кава
  • Просто смачна кава
  • Просто смачна кава
  • Просто смачна кава

Більше не доступний

Daily CollectionКавоварка

HD7461/00

4.8
| (25) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Просто смачна кава
Насолоджуйтеся смаком та ароматом свіжої кави, звареної цією надійною кавоваркою Philips. Завдяки арома-вихору насолодлжуйтеся оптимальним смаком у кожній чашці кави.
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З арома-вихором для найкращого смаку

Просто смачна кава

  • 1000 Вт

  • Ємність 1,2 л

  • Автоматичне вимкнення

  • Система "крапля-стоп"

Автоматичне вимкнення через 30 хвилин для економії електроенергії та безпеки

Автоматичне вимкнення через 30 хвилин для економії електроенергії та безпеки

Через 30 хвилин після заварювання кави кавоварка автоматично вимикається для економії енергії та безпеки відповідно до норм ЄС, які застосовуються до всіх кавоварок у ЄС.

Система "крапля-стоп" для наповнення чашки кавою в будь-який момент

Система "крапля-стоп" для наповнення чашки кавою в будь-який момент

Система "крапля-стоп" дає змогу налити каву в чашку до завершення повного циклу приготування кави.

Світлодіодний перемикач живлення засвічується у разі ввімкнення кавоварки

Світлодіодний перемикач живлення засвічується у разі ввімкнення кавоварки

Червоний індикатор на перемикачі підсвічується у разі ввімкнення кавоварки.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

25

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

20/12/2025

Україна

Україна

Користуючись кавоваркою Філіпс дуже задоволена. Консультуючись у Фокстрот в Бучі у консультанта Дениса щодо обслуговування кавоварки отримала максимально корисну інформацію щодо експлуатації та обслуговування кавоварки. Велика подяка йому! Ще раз впевнилась в правильному виборі кавоварки. Якщо кавоварки то тільки Філіпс

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD7461/00 Кавоварка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD7461/00 Кавоварка

05/01/2025

Україна

Україна

Кави? Звісно, але тепер тільки з кавоварки Philips

Замовили як подарунок у друзів 4 роки тому на святкування ремонту в кухні!

Плюси

Всі За! Одноголосно!

Мінуси

Жодного члена родини!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD7461/00 Кавоварка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD7461/00 Кавоварка

10/11/2021

Україна

Україна

Мне нравится

Очень удобная и простая в использовании. Можно бы было взять модель подороже, но и эта со своими функциями справляется.

Плюси

Удобство, простота

Мінуси

Не выявил

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD7462/20 Кавоварка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD7462/20 Кавоварка

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