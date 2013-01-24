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Daily Collection

Кавоварка

HD7461/00
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Загальна оцінка / 5
  • Просто смачна кава Просто смачна кава Просто смачна кава
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    Daily Collection Кавоварка

    HD7461/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Просто смачна кава

    Насолоджуйтеся смаком та ароматом свіжої кави, звареної цією надійною кавоваркою Philips. Завдяки арома-вихору насолодлжуйтеся оптимальним смаком у кожній чашці кави. Переглянути усі переваги

    Daily Collection Кавоварка

    Просто смачна кава

    Насолоджуйтеся смаком та ароматом свіжої кави, звареної цією надійною кавоваркою Philips. Завдяки арома-вихору насолодлжуйтеся оптимальним смаком у кожній чашці кави. Переглянути усі переваги

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      Просто смачна кава

      З арома-вихором для найкращого смаку

      • Зі скляною ємністю
      • Напівматова бежева
      Автоматичне вимкнення через 30 хвилин для економії електроенергії та безпеки

      Автоматичне вимкнення через 30 хвилин для економії електроенергії та безпеки

      Через 30 хвилин після заварювання кави кавоварка автоматично вимикається для економії електроенергії та безпеки. Це відповідає правовим нормам ЄС, які стосуються всіх кавоварок, що використовуються в ЄС. Якщо Ви бажаєте, щоб Ваша кава довше залишалася гарячою, компанія Philips пропонує кавоварки з ємністю-термосом.

      Система "крапля-стоп" для наповнення чашки кавою в будь-який момент

      Система "крапля-стоп" для наповнення чашки кавою в будь-який момент

      Система "крапля-стоп" дає змогу налити каву в чашку до завершення повного циклу приготування кави.

      Світлодіодний перемикач живлення засвічується у разі ввімкнення кавоварки

      Світлодіодний перемикач живлення засвічується у разі ввімкнення кавоварки

      Червоний індикатор на перемикачі підсвічується у разі ввімкнення кавоварки.

      Система "арома-вихор" забезпечує циркуляцію кави для оптимального смаку

      Система "арома-вихор" забезпечує циркуляцію кави для оптимального смаку

      Ця "розумна" насадка забезпечує рівномірну циркуляцію кави всередині глека для оптимального та насиченого аромату від першої до останньої чашки.

      Ємність на 1,2 літра для 2–15 чашок

      Ємність на 1,2 літра для 2–15 чашок

      Ця кавоварка може приготувати від 2 до 10 (великих) / 15 (малих) чашок кави. Це щонайбільше 1,2 літра. Проте, ця кавоварка має компактний дизайн і займає мало місця на Вашій кухні.

      Зручне чищення – частини, які можна мити в посудомийній машині

      Зручне чищення – частини, які можна мити в посудомийній машині

      Ємність і тримач фільтра можна легко мити у посудомийній машині.

      Індикатор рівня води для легкого наповнення

      Індикатор рівня води для легкого наповнення

      Наповнюйте резервуар для води легко й точно завдяки індикатору рівня води.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        У комплекті
        Скляна ємність

      • Надійність

        Споживання електроенергії під час заварювання
        1000  Вт

      • Загальні специфікації

        Спеціальні функції
        Арома-вихор
        Кавові напої
        Фільтр-кава
        Підходить для
        Мелена кава
        Простота користування та зручність
        • Автоматичне вимкнення
        • Індикатор рівня води
        • Система "крапля-стоп"
        Легке чищення та технічне обслуговування
        • Деталі можна мити в посудомийній машині
        • Знімний тримач фільтра

      • Покриття корпусу

        Матеріал резервуара для води
        Пластик
        Матеріал основного корпусу
        Пластик

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Конструкція

        Колір
        Бежевий

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Ш х Г х В)
        240 x 210 x 330  мм
        Вага виробу
        1,42  кг
        Розміри упаковки (Ш х Г х В)
        268 x 238 x 358  мм
        Вага з упаковкою
        3,36  кг

      • Технічні характеристики

        Ємність резервуара для води
        До 15  чашок
        Час приготування кави
        10  хв.
        Ємність резервуара для води
        1,2  л
        Довжина шнура
        0,85  м
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у
        Китай

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