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Більше не доступний
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
kasienka88
17/12/2013
Polska
polecam zakup tego produktu
ekspres ma ładny wygląd, nadaje się na prezent. Jest bardzo wydajny i łatwy w obsłudze. Nie potrzeba do niego filtrów co już jest wielkim plusem. Gorąco polecam.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD7502/55 Ekspres do kawy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD7502/55 Ekspres do kawy
Steliana
07/05/2019
România
Un aparat Excelent !!!
Un aparat performant, usor de utilizat si arata bine , culoarea lui se potriveste cu bucătăria mea !
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD7502/55 Cafetieră
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD7502/55 Cafetieră