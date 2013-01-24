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Pure Essentials

Кавоварка

HD7690/30
Загальна оцінка / 5
  • Саме так, як Ви любите, і не інакше Саме так, як Ви любите, і не інакше Саме так, як Ви любите, і не інакше
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    Pure Essentials Кавоварка

    HD7690/30
    Загальна оцінка / 5

    Саме так, як Ви любите, і не інакше

    Ця вишукана кавоварка Philips ідеально підходить для тих, хто шукає першокласну якість як самого напою, так і дизайну кавоварки. Функція керування міцністю і таймер дають, змогу отримати смак фільтрованої кави, який Вам до вподоби у потрібний момент. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Pure Essentials Кавоварка

    Саме так, як Ви любите, і не інакше

    Ця вишукана кавоварка Philips ідеально підходить для тих, хто шукає першокласну якість як самого напою, так і дизайну кавоварки. Функція керування міцністю і таймер дають, змогу отримати смак фільтрованої кави, який Вам до вподоби у потрібний момент. Переглянути усі переваги

    Саме так, як Ви любите, і не інакше

    Ця вишукана кавоварка Philips ідеально підходить для тих, хто шукає першокласну якість як самого напою, так і дизайну кавоварки. Функція керування міцністю і таймер дають, змогу отримати смак фільтрованої кави, який Вам до вподоби у потрібний момент. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Pure Essentials Кавоварка

    Саме так, як Ви любите, і не інакше

    Ця вишукана кавоварка Philips ідеально підходить для тих, хто шукає першокласну якість як самого напою, так і дизайну кавоварки. Функція керування міцністю і таймер дають, змогу отримати смак фільтрованої кави, який Вам до вподоби у потрібний момент. Переглянути усі переваги

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      Функція My Aroma Control для індивідуального налаштування міцності кави

      • Зі скляною ємністю
      • Виготовлена в Німеччині
      • Білий
      1400 Вт

      1400 Вт

      Високошвидкісна помпа кавоварки Philips приготує каву швидше з найкращим ароматом.

      Вибір міцності для приготування кави відповідного смаку

      Вибір міцності для приготування кави відповідного смаку

      Налаштовуйте міцність кави (з м’яким смаком, середня або міцна).

      Система "крапля-стоп" для наповнення чашки кавою в будь-який момент

      Система "крапля-стоп" для наповнення чашки кавою в будь-який момент

      Система "крапля-стоп" дає змогу налити каву в чашку до завершення повного циклу приготування кави.

      Автоматичне вимкнення через 2 години

      Автоматичне вимкнення через 2 години

      Забули вимкнути кавоварку? Не хвилюйтеся! Через 2 години після приготування кави кавоварка вимкнеться автоматично для заощадження енергії.

      Зйомний резервуар для легкого наповнення

      Зйомний резервуар для легкого наповнення

      Резервуар для води знімний, що полегшує наливання води або його чищення.

      Тримач коливального фільтра для легкого наповнення кавою

      Тримач коливального фільтра для легкого наповнення кавою

      Тримач фільтра можна відкрити, посунувши його вбік, що полегшує наповнення кавою. Тримач фільтра можна також зняти для легкого чищення.

      Можливість зберігання кабелю для легкого розміщення на кухні

      Можливість зберігання кабелю для легкого розміщення на кухні

      Запасний кабель можна зберігати у відділенні для кабелю під кавоваркою. Це дозволяє зручно розмістити кавоварку на кухні.

      Зручне чищення – частини, які можна мити в посудомийній машині

      Зручне чищення – частини, які можна мити в посудомийній машині

      Ємність і тримач фільтра можна легко мити у посудомийній машині.

      Таймер, щоб прокидатися від запаху свіжої кави

      Таймер, щоб прокидатися від запаху свіжої кави

      Прокидайтеся від запаху свіжої кави завдяки таймеру. Налаштуйте кавоварку на потрібний час і саме тоді, коли Вам потрібно, буде приготована свіжа кава.

      Індикатор видалення накипу

      Кавоварка Philips нагадає про необхідність видалення накипу. Регулярне видалення накипу забезпечує найкращий смак кави і запобігає появі накипу з води з-під крана.

      Технічні характеристики

      • Конструкція

        Колір
        Білий

      • Фільтрована кава, як Ви любите

        Автоматичне вимкнення
        Так

      • Хороша фільтрована кава – це просто

        Індикатор рівня води
        Так
        Знімний тримач фільтра
        Так
        Деталі можна мити в посудомийній машині
        Так
        Система "крапля-стоп"
        Так

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Д x Г x В)
        382 x 196 x 395  мм
        Ємність резервуара для води
        1,2  л
        Вага упаковки
        2,7  кг
        Вага виробу
        2  кг

      • Загальні специфікації

        Легке чищення та технічне обслуговування
        Деталі можна мити в посудомийній машині

      • Технічні характеристики

        Тип ємності для кави
        Скляна ємність для кави
        Пристосування для шнура
        Так
        Підтримувані типи кави
        Мелена кава
        Країна виготовлення
        • Виготовлено у Китаї
        • Розроблено у Нідерландах
        Потужність
        1400  Вт
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50 / 60  Гц
        Довжина шнура
        0,88  см
        Час приготування кави
        < 10  хвилин(-и)
        Ємність
        1,2 л/10–15 чашок

      • Особливості конструкції

        Колір (кольори)
        HD 7690/30 білий/нержавіюча сталь/ відтінки червоного

      • Аксесуари

        Ємність
        HD7985 (біла), HD7986 (чорна)

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