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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/30
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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/30
  • Packaging photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/30

Більше не доступний

Pure EssentialsКавоварка

HD7690/30

5

| (7) Відгуки | 86% рекомендують цей виріб

Саме так, як ви любите, і не інакше

Ця вишукана кавоварка Philips ідеально підходить для тих, хто шукає першокласну якість як самого напою, так і дизайну кавоварки. Функція керування міцністю і таймер дають, змогу отримати смак фільтрованої кави, який вам до вподоби у потрібний момент.

Переглянути всі переваги

Функція My Aroma Control для індивідуального налаштування міцності кави

Саме так, як ви любите, і не інакше

  • Зі скляною ємністю

  • Виготовлена в Німеччині

  • Білий

1400 Вт

1400 Вт

Високошвидкісна помпа кавоварки Philips приготує каву швидше з найкращим ароматом.

Вибір міцності для приготування кави відповідного смаку

Вибір міцності для приготування кави відповідного смаку

Налаштовуйте міцність кави (з м’яким смаком, середня або міцна).

Індикатор видалення накипу

Кавоварка Philips нагадає про необхідність видалення накипу. Регулярне видалення накипу забезпечує найкращий смак кави і запобігає появі накипу з води з-під крана.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

7

Відгуки

86%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

05/11/2020

Україна

Україна

Кавоварка - супер!

Кавоварка готує каву, поки я займаюсь своїми справами. І коли вирішую випити каву, - вона тепла, адже є автоматичний підігрів кави. Супер! Рекомердую!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials HD7690/90 Кавоварка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials HD7690/90 Кавоварка

20/08/2020

Україна

Україна

Кавоварка, яка дарує радість!

Чудовий вибір для тих, хто не уявляє свого ранку без кави. Я мати двох дітей і ходжу на роботу. Поки збираю дітей до школи кавоварка Philips уже варить каву. Аромат, що розходиться по будинку, задає настрій! І коли всі готові, в мене є ще п'ять хвилин для того щоб насолодитись неймовірним смаком натуральної кави, яка залишається гарячою завдяки системі підігріву. Дуже задоволена покупкою, яка служить уже кілька років!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials HD7690/90 Кавоварка

Дата використання 2018-08-20

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials HD7690/90 Кавоварка

Дата використання 2018-08-20

30/10/2015

Polska

Polska

bardzo fajny ekspres ale!!!

ekspres posiadam od 1,5 roku używany mniej wiecej 2 razy w tygodniu i sie zepsul. Nie wlacza sie chociaz dioda swieci. niby proste jest gwarancja. poniewaz jednak kupilem go do firmy to juz po gwarancji.

Цей відгук про Pure Essentials HD7690/90 Ekspres do kawy

Цей відгук про Pure Essentials HD7690/90 Ekspres do kawy

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