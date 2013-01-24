Саме так, як Ви любите, і не інакше
Ця вишукана кавоварка Philips ідеально підходить для тих, хто шукає першокласну якість як самого напою, так і дизайну кавоварки. Функція керування міцністю і таймер дають, змогу отримати смак фільтрованої кави, який Вам до вподоби у потрібний момент. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Саме так, як Ви любите, і не інакше
Ця вишукана кавоварка Philips ідеально підходить для тих, хто шукає першокласну якість як самого напою, так і дизайну кавоварки. Функція керування міцністю і таймер дають, змогу отримати смак фільтрованої кави, який Вам до вподоби у потрібний момент. Переглянути усі переваги
Саме так, як Ви любите, і не інакше
Ця вишукана кавоварка Philips ідеально підходить для тих, хто шукає першокласну якість як самого напою, так і дизайну кавоварки. Функція керування міцністю і таймер дають, змогу отримати смак фільтрованої кави, який Вам до вподоби у потрібний момент. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Саме так, як Ви любите, і не інакше
Ця вишукана кавоварка Philips ідеально підходить для тих, хто шукає першокласну якість як самого напою, так і дизайну кавоварки. Функція керування міцністю і таймер дають, змогу отримати смак фільтрованої кави, який Вам до вподоби у потрібний момент. Переглянути усі переваги
Високошвидкісна помпа кавоварки Philips приготує каву швидше з найкращим ароматом.
Налаштовуйте міцність кави (з м’яким смаком, середня або міцна).
Система "крапля-стоп" дає змогу налити каву в чашку до завершення повного циклу приготування кави.
Забули вимкнути кавоварку? Не хвилюйтеся! Через 2 години після приготування кави кавоварка вимкнеться автоматично для заощадження енергії.
Резервуар для води знімний, що полегшує наливання води або його чищення.
Тримач фільтра можна відкрити, посунувши його вбік, що полегшує наповнення кавою. Тримач фільтра можна також зняти для легкого чищення.
Запасний кабель можна зберігати у відділенні для кабелю під кавоваркою. Це дозволяє зручно розмістити кавоварку на кухні.
Ємність і тримач фільтра можна легко мити у посудомийній машині.
Прокидайтеся від запаху свіжої кави завдяки таймеру. Налаштуйте кавоварку на потрібний час і саме тоді, коли Вам потрібно, буде приготована свіжа кава.
Кавоварка Philips нагадає про необхідність видалення накипу. Регулярне видалення накипу забезпечує найкращий смак кави і запобігає появі накипу з води з-під крана.
Конструкція
Фільтрована кава, як Ви любите
Хороша фільтрована кава – це просто
Вага та розміри
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Особливості конструкції
Аксесуари