Саме так, як Ви любите, і не інакше

Ця вишукана кавоварка Philips ідеально підходить для тих, хто шукає першокласну якість як самого напою, так і дизайну кавоварки. Функція керування міцністю і таймер дають, змогу отримати смак фільтрованої кави, який Вам до вподоби у потрібний момент. Переглянути усі переваги