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Ця кавоварка Philips HD7690/90 ідеально підходить для тих, хто шукає першокласну якість як самого напою, так і дизайну кавоварки. Функція керування міцністю і таймер дають змогу приготувати каву, яка вам до вподоби у потрібний момент.
Зі скляною ємністю
Виготовлена в Німеччині
Чорний
Високошвидкісна помпа кавоварки Philips приготує каву швидше з найкращим ароматом.
Налаштовуйте міцність кави (з м’яким смаком, середня або міцна).
Кавоварка Philips нагадає про необхідність видалення накипу. Регулярне видалення накипу забезпечує найкращий смак кави і запобігає появі накипу з води з-під крана.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
5.0
з 5
7
Відгуки
86%
рекомендують цей виріб
Jul30
05/11/2020
Україна
Кавоварка - супер!
Кавоварка готує каву, поки я займаюсь своїми справами. І коли вирішую випити каву, - вона тепла, адже є автоматичний підігрів кави. Супер! Рекомердую!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials HD7690/90 Кавоварка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials HD7690/90 Кавоварка
Natasha1
20/08/2020
Україна
Кавоварка, яка дарує радість!
Чудовий вибір для тих, хто не уявляє свого ранку без кави. Я мати двох дітей і ходжу на роботу. Поки збираю дітей до школи кавоварка Philips уже варить каву. Аромат, що розходиться по будинку, задає настрій! І коли всі готові, в мене є ще п'ять хвилин для того щоб насолодитись неймовірним смаком натуральної кави, яка залишається гарячою завдяки системі підігріву. Дуже задоволена покупкою, яка служить уже кілька років!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials HD7690/90 Кавоварка
Дата використання 2018-08-20
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials HD7690/90 Кавоварка
Дата використання 2018-08-20
001Jacek
30/10/2015
Polska
bardzo fajny ekspres ale!!!
ekspres posiadam od 1,5 roku używany mniej wiecej 2 razy w tygodniu i sie zepsul. Nie wlacza sie chociaz dioda swieci. niby proste jest gwarancja. poniewaz jednak kupilem go do firmy to juz po gwarancji.
Цей відгук про Pure Essentials HD7690/90 Ekspres do kawy
Цей відгук про Pure Essentials HD7690/90 Ekspres do kawy