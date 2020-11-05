Саме так, як ви любите, і не інакше

Ця кавоварка Philips HD7690/90 ідеально підходить для тих, хто шукає першокласну якість як самого напою, так і дизайну кавоварки. Функція керування міцністю і таймер дають змогу приготувати каву, яка вам до вподоби у потрібний момент.