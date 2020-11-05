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  • Standard Product Photo Philips Grind & Brew Coffee maker HD7751/00
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  • Alternative Product Photograph Philips Grind & Brew Coffee maker HD7751/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Grind & Brew Coffee maker HD7751/00
  • Product in Use Photo Philips Grind & Brew Coffee maker HD7751/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Grind & Brew Coffee maker HD7751/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Grind & Brew Coffee maker HD7751/00
  • Packaging photograph Philips Grind & Brew Coffee maker HD7751/00
  • Standard Product Photo Philips Grind & Brew Coffee maker HD7751/00
  • Alternative Product Photograph Philips Grind & Brew Coffee maker HD7751/00
  • Alternative Product Photograph Philips Grind & Brew Coffee maker HD7751/00
  • Alternative Product Photograph Philips Grind & Brew Coffee maker HD7751/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Grind & Brew Coffee maker HD7751/00
  • Product in Use Photo Philips Grind & Brew Coffee maker HD7751/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Grind & Brew Coffee maker HD7751/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Grind & Brew Coffee maker HD7751/00
  • Packaging photograph Philips Grind & Brew Coffee maker HD7751/00

Більше не доступний

Grind & BrewКавоварка

HD7751/00

4.2

| (30) Відгуки | 85% рекомендують цей виріб

Чудова кава починається зі свіжомелених зерен

Ця кавоварка Philips із нержавіючої сталі готує неперевершену каву для всієї родини. Регулюйте міцність та дрібність помелу на власний смак і насолоджуйтесь високоякісною кавою.

Переглянути всі переваги

Просте приготування за допомогою вбудованої кавомолки

Чудова кава починається зі свіжомелених зерен

  • Вбудована кавомолка

  • Зі скляною ємністю

  • Нержавіюча сталь

Вбудована кавомолка для свіжомеленої кави

Вбудована кавомолка для свіжомеленої кави

Для забезпечення смаку свіжомеленої кави свіжі кавові зерна змелюються перед заварюванням. Ця кавоварка має конічні жорна для оптимального розміру помелу, що гарантує найкращий смак.

Також підходить для меленої кави

Також підходить для меленої кави

Можна також використовувати замість кавових зерен мелену каву. Функція вимкнення кавомолки вимикає кавомолку, і можна просто насипати мелену каву у фільтр.

Вибір міцності для приготування кави відповідного смаку

Вибір міцності для приготування кави відповідного смаку

Налаштовуйте міцність кави (з м’яким смаком, середня або міцна).

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.2

з 5

30

Відгуки

85%

рекомендують цей виріб

05/11/2020

Україна

Україна

Кавоварка має багато функцій.

Чудова кавоварка. Готує дуже смачну каву. Дуже задоволений покупкою. Всім рекомендую.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Grind & Brew HD7751/00 Кавоварка

Дата використання 2019-10-05

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Grind & Brew HD7751/00 Кавоварка

Дата використання 2019-10-05

21/11/2022

Polska

Polska

Polecam

Polecam produkt używam już od 4 lat bez awaryjnie, mam dzielony pojemnik na kawę więc mogę pić dwa rodzaje kawy, można nastawić kawę na wybraną godzinę i również posiada podgrzewacz który utrzymuje kawę gorącą do 30 minut,ale można ten czas też skrócić wedle potrzeby

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Grind & Brew HD7767/00 Ekspres przelewowy do kawy, 1,2 l

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Grind & Brew HD7767/00 Ekspres przelewowy do kawy, 1,2 l

07/04/2021

Polska

Polska

Ekspres do kawy HD7769/00

Młynek trochę głośny ale dozniesienia, dobrze drobno mieli,zapach zmielonej i parzonej kawy unosi się w całej kuchni, Sprzęt b.dobre wykonanie. Polecam każdemu wart swojej ceny.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ekspres do kawy Grind & Brew HD7769/00

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ekspres do kawy Grind & Brew HD7769/00

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