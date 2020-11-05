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Більше не доступний
Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
Ця кавоварка Philips із нержавіючої сталі готує неперевершену каву для всієї родини. Регулюйте міцність та дрібність помелу на власний смак і насолоджуйтесь високоякісною кавою.
Вбудована кавомолка
Зі скляною ємністю
Нержавіюча сталь
Для забезпечення смаку свіжомеленої кави свіжі кавові зерна змелюються перед заварюванням. Ця кавоварка має конічні жорна для оптимального розміру помелу, що гарантує найкращий смак.
Можна також використовувати замість кавових зерен мелену каву. Функція вимкнення кавомолки вимикає кавомолку, і можна просто насипати мелену каву у фільтр.
Налаштовуйте міцність кави (з м’яким смаком, середня або міцна).
4.2
з 5
30
Відгуки
85%
рекомендують цей виріб
stsasha2
05/11/2020
Україна
Кавоварка має багато функцій.
Чудова кавоварка. Готує дуже смачну каву. Дуже задоволений покупкою. Всім рекомендую.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Grind & Brew HD7751/00 Кавоварка
Дата використання 2019-10-05
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Grind & Brew HD7751/00 Кавоварка
Дата використання 2019-10-05
Boooo
21/11/2022
Polska
Polecam
Polecam produkt używam już od 4 lat bez awaryjnie, mam dzielony pojemnik na kawę więc mogę pić dwa rodzaje kawy, można nastawić kawę na wybraną godzinę i również posiada podgrzewacz który utrzymuje kawę gorącą do 30 minut,ale można ten czas też skrócić wedle potrzeby
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Grind & Brew HD7767/00 Ekspres przelewowy do kawy, 1,2 l
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Grind & Brew HD7767/00 Ekspres przelewowy do kawy, 1,2 l
Alain1978
07/04/2021
Polska
Ekspres do kawy HD7769/00
Młynek trochę głośny ale dozniesienia, dobrze drobno mieli,zapach zmielonej i parzonej kawy unosi się w całej kuchni, Sprzęt b.dobre wykonanie. Polecam każdemu wart swojej ceny.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ekspres do kawy Grind & Brew HD7769/00
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ekspres do kawy Grind & Brew HD7769/00