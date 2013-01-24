Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
Ця надзвичайно компактна кавоварка з кавомолкою "Grind & Brew" (змолоти і заварити) зі стильним виглядом та унікальним регулятором заварювання для зручного налаштування параметрів приготування кави. Переглянути усі переваги
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Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
Ця надзвичайно компактна кавоварка з кавомолкою "Grind & Brew" (змолоти і заварити) зі стильним виглядом та унікальним регулятором заварювання для зручного налаштування параметрів приготування кави. Переглянути усі переваги
Ця "розумна" насадка забезпечує рівномірну циркуляцію кави всередині глека для оптимального та насиченого аромату від першої до останньої чашки.
Для забезпечення смаку свіжомеленої кави свіжі кавові зерна змелюються перед заварюванням. Ця кавоварка має конічні жорна для оптимального розміру помелу, що гарантує найкращий смак.
Приготуйте каву на свій смак, вибравши одне із 9 налаштувань розміру помелу. Виберіть дрібний помел для міцнішої кави або грубий помел для слабшої, м’якої фільтрованої кави.
Можна також використовувати замість кавових зерен мелену каву. Функція вимкнення кавомолки вимикає кавомолку, і можна просто насипати мелену каву у фільтр.
Налаштовуйте міцність кави (з м’яким смаком, середня або міцна).
Система "крапля-стоп" дає змогу налити каву в чашку до завершення повного циклу приготування кави.
Тримач фільтра можна відкрити, посунувши його вбік, що полегшує наповнення кавою. Тримач фільтра можна також зняти для легкого чищення.
Завдяки зручному регулятору заварювання можна легко вибирати і встановлювати потрібне налаштування кави, наприклад кількість чашок і міцність кави.
Наповнюйте резервуар для води легко й точно завдяки індикатору рівня води.
Виберіть час, протягом якого кава повинна залишатися гарячою після приготування. Можна налаштувати час автоматичного вимкнення від 10 хвилин до 2 годин.
Аксесуари
Надійність
Обслуговування
Вага та розміри
Конструкція
Технічні характеристики
Країна виготовлення
Покриття корпусу
Загальні специфікації