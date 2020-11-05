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Більше не доступний
Вбудована кавомолка
Зі скляною ємністю
Чорна з металевим
Ця "розумна" насадка забезпечує рівномірну циркуляцію кави всередині глека для оптимального та насиченого аромату від першої до останньої чашки.
Для забезпечення смаку свіжомеленої кави свіжі кавові зерна змелюються перед заварюванням. Ця кавоварка має конічні жорна для оптимального розміру помелу, що гарантує найкращий смак.
Приготуйте каву на свій смак, вибравши одне із 9 налаштувань розміру помелу. Виберіть дрібний помел для міцнішої кави або грубий помел для слабшої, м’якої фільтрованої кави.
4.7
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
stsasha2
05/11/2020
Україна
Кавоварка має багато функцій.
Чудова кавоварка. Готує дуже смачну каву. Дуже задоволений покупкою. Всім рекомендую.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Grind & Brew HD7751/00 Кавоварка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Grind & Brew HD7751/00 Кавоварка
Ricktha
06/05/2021
Česká republika
Jednoduchá obsluha a čištění
Zakoupeno nedávno, od té doby denně v provozu. Na obsluhu a čištění je "kávovar" nenáročný, stejně tak obsluha, kdy stačí vybrat intenzitu a počet šálků. Ocenil bych možnost dávkování vody dle zvoleného počtu šálku, ale to není na překážku, spíše zvyk (trvalo mi nějakou dobu, a po pročtění manuálu, zjistit, že se využívá celej zasobník vody) Nemá časovač k uvaření kávy na stanovený čas - pro mne nerozhodující faktor.
Плюси
Integrovaný mlýnek, plotýnka k udržení teploty
Мінуси
Využívá celej zásobník vody
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Grind & Brew HD7767/00 Kávovar na filtrovanou kávu 1,2 l
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Grind & Brew HD7767/00 Kávovar na filtrovanou kávu 1,2 l
Jenda Benda
28/04/2022
Česká republika
Частина акції
Перевірений покупець
Grind & Brew HD7767/00
Pracuje i vícekrát za den. Po roce začal protékat, to vyřešila rychlá oprava v záruce. Nebýt této závady, vřele bych doporučil všem, kdo dává přednost konvici filtrovaného kafe :). Možná ale "jen vadný kus".
Плюси
Mele kávu / možno použít i již namletou, zásobník vody na celou konvici, velký zásovník na kafe, hezký design, více možných nastavení.
Мінуси
Oprava po roce (i když rychlá), musí se nalít tolik vody, kolik chcete kafe - pokud dáte více, už se prakticky nedá odlít.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Grind & Brew HD7767/00 Kávovar na filtrovanou kávu 1,2 l
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Grind & Brew HD7767/00 Kávovar na filtrovanou kávu 1,2 l