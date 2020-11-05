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  • Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
  • Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
  • Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
  • Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
  • Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
  • Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
  • Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
  • Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
  • Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
  • Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
  • Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
  • Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
  • Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
  • Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
  • Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
  • Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
  • Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
  • Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
  • Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
  • Чудова кава починається зі свіжомелених зерен

Більше не доступний

Grind & BrewКавоварка

HD7761/00

4.7
| (3) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
Ця надзвичайно компактна кавоварка з кавомолкою "Grind & Brew" (змолоти і заварити) зі стильним виглядом та унікальним регулятором заварювання для зручного налаштування параметрів приготування кави.
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Просте приготування за допомогою вбудованої кавомолки

Чудова кава починається зі свіжомелених зерен

  • Вбудована кавомолка

  • Зі скляною ємністю

  • Чорна з металевим

Система "арома-вихор" забезпечує циркуляцію кави для оптимального смаку

Система "арома-вихор" забезпечує циркуляцію кави для оптимального смаку

Ця "розумна" насадка забезпечує рівномірну циркуляцію кави всередині глека для оптимального та насиченого аромату від першої до останньої чашки.

Вбудована кавомолка для свіжомеленої кави

Вбудована кавомолка для свіжомеленої кави

Для забезпечення смаку свіжомеленої кави свіжі кавові зерна змелюються перед заварюванням. Ця кавоварка має конічні жорна для оптимального розміру помелу, що гарантує найкращий смак.

Регулятор вибору помелу для налаштування улюбленого смаку

Регулятор вибору помелу для налаштування улюбленого смаку

Приготуйте каву на свій смак, вибравши одне із 9 налаштувань розміру помелу. Виберіть дрібний помел для міцнішої кави або грубий помел для слабшої, м’якої фільтрованої кави.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

3

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

05/11/2020

Україна

Україна

Кавоварка має багато функцій.

Чудова кавоварка. Готує дуже смачну каву. Дуже задоволений покупкою. Всім рекомендую.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Grind & Brew HD7751/00 Кавоварка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Grind & Brew HD7751/00 Кавоварка

06/05/2021

Česká republika

Česká republika

Jednoduchá obsluha a čištění

Zakoupeno nedávno, od té doby denně v provozu. Na obsluhu a čištění je "kávovar" nenáročný, stejně tak obsluha, kdy stačí vybrat intenzitu a počet šálků. Ocenil bych možnost dávkování vody dle zvoleného počtu šálku, ale to není na překážku, spíše zvyk (trvalo mi nějakou dobu, a po pročtění manuálu, zjistit, že se využívá celej zasobník vody) Nemá časovač k uvaření kávy na stanovený čas - pro mne nerozhodující faktor.

Плюси

Integrovaný mlýnek, plotýnka k udržení teploty

Мінуси

Využívá celej zásobník vody

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Grind & Brew HD7767/00 Kávovar na filtrovanou kávu 1,2 l

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Grind & Brew HD7767/00 Kávovar na filtrovanou kávu 1,2 l

28/04/2022

Česká republika

Česká republika

Перевірений покупець

Grind & Brew HD7767/00

Pracuje i vícekrát za den. Po roce začal protékat, to vyřešila rychlá oprava v záruce. Nebýt této závady, vřele bych doporučil všem, kdo dává přednost konvici filtrovaného kafe :). Možná ale "jen vadný kus".

Плюси

Mele kávu / možno použít i již namletou, zásobník vody na celou konvici, velký zásovník na kafe, hezký design, více možných nastavení.

Мінуси

Oprava po roce (i když rychlá), musí se nalít tolik vody, kolik chcete kafe - pokud dáte více, už se prakticky nedá odlít.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Grind & Brew HD7767/00 Kávovar na filtrovanou kávu 1,2 l

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Grind & Brew HD7767/00 Kávovar na filtrovanou kávu 1,2 l

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