Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Grind & Brew

Кавоварка

HD7761/00
Отримайте підтримку для цього виробу
Загальна оцінка / 5
  • Чудова кава починається зі свіжомелених зерен Чудова кава починається зі свіжомелених зерен Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
    -{discount-value}

    Grind & Brew Кавоварка

    HD7761/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Чудова кава починається зі свіжомелених зерен

    Ця надзвичайно компактна кавоварка з кавомолкою "Grind & Brew" (змолоти і заварити) зі стильним виглядом та унікальним регулятором заварювання для зручного налаштування параметрів приготування кави. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Grind & Brew Кавоварка

    Чудова кава починається зі свіжомелених зерен

    Ця надзвичайно компактна кавоварка з кавомолкою "Grind & Brew" (змолоти і заварити) зі стильним виглядом та унікальним регулятором заварювання для зручного налаштування параметрів приготування кави. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all drip-filter-coffee-machines

      Чудова кава починається зі свіжомелених зерен

      Просте приготування за допомогою вбудованої кавомолки

      • Вбудована кавомолка
      • Зі скляною ємністю
      • Чорна з металевим
      Система "арома-вихор" забезпечує циркуляцію кави для оптимального смаку

      Система "арома-вихор" забезпечує циркуляцію кави для оптимального смаку

      Ця "розумна" насадка забезпечує рівномірну циркуляцію кави всередині глека для оптимального та насиченого аромату від першої до останньої чашки.

      Вбудована кавомолка для свіжомеленої кави

      Вбудована кавомолка для свіжомеленої кави

      Для забезпечення смаку свіжомеленої кави свіжі кавові зерна змелюються перед заварюванням. Ця кавоварка має конічні жорна для оптимального розміру помелу, що гарантує найкращий смак.

      Регулятор вибору помелу для налаштування улюбленого смаку

      Регулятор вибору помелу для налаштування улюбленого смаку

      Приготуйте каву на свій смак, вибравши одне із 9 налаштувань розміру помелу. Виберіть дрібний помел для міцнішої кави або грубий помел для слабшої, м’якої фільтрованої кави.

      Також підходить для меленої кави

      Також підходить для меленої кави

      Можна також використовувати замість кавових зерен мелену каву. Функція вимкнення кавомолки вимикає кавомолку, і можна просто насипати мелену каву у фільтр.

      Вибір міцності для приготування кави відповідного смаку

      Вибір міцності для приготування кави відповідного смаку

      Налаштовуйте міцність кави (з м’яким смаком, середня або міцна).

      Система "крапля-стоп" для наповнення чашки кавою в будь-який момент

      Система "крапля-стоп" для наповнення чашки кавою в будь-який момент

      Система "крапля-стоп" дає змогу налити каву в чашку до завершення повного циклу приготування кави.

      Тримач коливального фільтра для легкого наповнення кавою

      Тримач коливального фільтра для легкого наповнення кавою

      Тримач фільтра можна відкрити, посунувши його вбік, що полегшує наповнення кавою. Тримач фільтра можна також зняти для легкого чищення.

      Легкий вибір налаштувань кави за допомогою регулятора заварювання

      Легкий вибір налаштувань кави за допомогою регулятора заварювання

      Завдяки зручному регулятору заварювання можна легко вибирати і встановлювати потрібне налаштування кави, наприклад кількість чашок і міцність кави.

      Індикатор рівня води для легкого наповнення

      Індикатор рівня води для легкого наповнення

      Наповнюйте резервуар для води легко й точно завдяки індикатору рівня води.

      Регульований час збереження тепла від 10 хвилин до 2 годин

      Регульований час збереження тепла від 10 хвилин до 2 годин

      Виберіть час, протягом якого кава повинна залишатися гарячою після приготування. Можна налаштувати час автоматичного вимкнення від 10 хвилин до 2 годин.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        У комплекті
        Скляна ємність

      • Надійність

        Споживання електроенергії під час заварювання
        1000  Вт

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Ш х Г х В)
        212 x 277 x 440  мм
        Вага з упаковкою
        6,2  кг
        Вага виробу
        4,6  кг

      • Конструкція

        Колір
        Чорний і металевий

      • Технічні характеристики

        Бойлери для води
        0
        Частота
        50  Гц
        Напруга
        220–240 В  В
        Час приготування кави
        10  хв.
        Ємність резервуара для води
        8–12  чашок
        Ємність резервуара для води
        1,2  л
        Температура кави
        80–85  градусів
        Довжина шнура
        0,85  м
        Тиск помпи
        Немає помпи  бар

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у
        Китай

      • Покриття корпусу

        Матеріал резервуара для води
        Пластик
        Матеріал основного корпусу
        Нержавіюча сталь і пластик

      • Загальні специфікації

        Кавові напої
        Фільтр-кава
        Підходить для
        Цілі кавові зерна, мелена кава
        Налаштування залежно від напою
        Контроль міцності кави
        Легке чищення та технічне обслуговування
        • Деталі можна мити в посудомийній машині
        • Знімний тримач фільтра
        Простота користування та зручність
        • Автоматичне вимкнення
        • Дисплей
        • Система "крапля-стоп"
        • Індикатор рівня води
        Налаштування кавомолки
        3
        Тип дисплея
        РК-дисплей

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись