Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
HD7762/00
Вбудована кавомолка
Подвійний контейнер для зерен
Таймер
Чорна з металевим
Налаштовуйте міцність кави (з м’яким смаком, середня або міцна).
Система "крапля-стоп" дає змогу налити каву в чашку до завершення повного циклу приготування кави.
Приготуйте каву на свій смак, вибравши одне із 9 налаштувань розміру помелу. Виберіть дрібний помел для міцнішої кави або грубий помел для слабшої, м’якої фільтрованої кави.
Відгуки