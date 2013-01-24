Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
Насолоджуйтеся чудовою кавою зі свіжомелених зерен за допомогою кавоварки Philips Grind & Brew із вбудованим млинком. Унікальний млинок із двома контейнерами дозволяє вибирати два типи зерен. Прокидайтеся від свіжої кави завдяки таймеру. Переглянути усі переваги
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Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
Насолоджуйтеся чудовою кавою зі свіжомелених зерен за допомогою кавоварки Philips Grind & Brew із вбудованим млинком. Унікальний млинок із двома контейнерами дозволяє вибирати два типи зерен. Прокидайтеся від свіжої кави завдяки таймеру. Переглянути усі переваги
Для забезпечення смаку свіжомеленої кави свіжі кавові зерна змелюються перед заварюванням. Ця кавоварка має конічні жорна для оптимального розміру помелу, що гарантує найкращий смак.
За допомогою подвійного контейнера можна зберігати два типи кавових зерен. Вибирайте, який тип зерен потрібно використовувати для заварювання кави. Можна вибрати один із двох типів кавових зерен або створити власну суміш, вибравши обидва.
Налаштовуйте міцність кави (з м’яким смаком, середня або міцна).
Приготуйте каву на свій смак, вибравши одне із 9 налаштувань розміру помелу. Виберіть дрібний помел для міцнішої кави або грубий помел для слабшої, м’якої фільтрованої кави.
Можна також використовувати замість кавових зерен мелену каву. Функція вимкнення кавомолки вимикає кавомолку, і можна просто насипати мелену каву у фільтр.
Ця "розумна" насадка забезпечує рівномірну циркуляцію кави всередині глека для оптимального та насиченого аромату від першої до останньої чашки.
Виберіть час, протягом якого кава повинна залишатися гарячою після приготування. Можна налаштувати час автоматичного вимкнення від 10 хвилин до 2 годин.
Прокидайтеся від запаху свіжої кави завдяки таймеру. Налаштуйте кавоварку на потрібний час і саме тоді, коли Вам потрібно, буде приготована свіжа кава.
Наповнюйте резервуар для води легко й точно завдяки індикатору рівня води.
Система "крапля-стоп" дає змогу налити каву в чашку до завершення повного циклу приготування кави.
Приготуйте каву на свій смак, вибравши одне із 9 налаштувань розміру помелу. Виберіть дрібний помел для міцнішої кави або грубий помел для слабшої, м’якої фільтрованої кави.
Завдяки зручному регулятору заварювання можна легко вибирати і встановлювати потрібне налаштування кави, наприклад кількість чашок і міцність кави.
Аксесуари
Надійність
Вага та розміри
Конструкція
Технічні характеристики
Країна виготовлення
Покриття корпусу
Загальні специфікації
Обслуговування