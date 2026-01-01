Чудова кава починається зі свіжомелених зерен

Насолоджуйтеся чудовою кавою зі свіжомелених зерен за допомогою кавоварки Philips Grind & Brew із вбудованим млинком. Унікальний млинок із двома контейнерами дозволяє вибирати два типи зерен. Прокидайтеся від свіжої кави завдяки таймеру.