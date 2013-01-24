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Grind & Brew

Кавоварка

HD7762/00
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  • Чудова кава починається зі свіжомелених зерен Чудова кава починається зі свіжомелених зерен Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
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    Grind & Brew Кавоварка

    HD7762/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Чудова кава починається зі свіжомелених зерен

    Насолоджуйтеся чудовою кавою зі свіжомелених зерен за допомогою кавоварки Philips Grind & Brew із вбудованим млинком. Унікальний млинок із двома контейнерами дозволяє вибирати два типи зерен. Прокидайтеся від свіжої кави завдяки таймеру. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Grind & Brew Кавоварка

    Чудова кава починається зі свіжомелених зерен

    Насолоджуйтеся чудовою кавою зі свіжомелених зерен за допомогою кавоварки Philips Grind & Brew із вбудованим млинком. Унікальний млинок із двома контейнерами дозволяє вибирати два типи зерен. Прокидайтеся від свіжої кави завдяки таймеру. Переглянути усі переваги

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      Чудова кава починається зі свіжомелених зерен

      Єдина модель "Grind & Brew" із двома контейнерами для зерен

      • Вбудована кавомолка
      • Подвійний контейнер для зерен
      • Таймер
      • Чорна з металевим
      Вбудована кавомолка для свіжомеленої кави

      Вбудована кавомолка для свіжомеленої кави

      Для забезпечення смаку свіжомеленої кави свіжі кавові зерна змелюються перед заварюванням. Ця кавоварка має конічні жорна для оптимального розміру помелу, що гарантує найкращий смак.

      Подвійний контейнер для свіжих зерен для більшого розмаїття

      Подвійний контейнер для свіжих зерен для більшого розмаїття

      За допомогою подвійного контейнера можна зберігати два типи кавових зерен. Вибирайте, який тип зерен потрібно використовувати для заварювання кави. Можна вибрати один із двох типів кавових зерен або створити власну суміш, вибравши обидва.

      Вибір міцності для приготування кави відповідного смаку

      Вибір міцності для приготування кави відповідного смаку

      Налаштовуйте міцність кави (з м’яким смаком, середня або міцна).

      Легкий вибір налаштувань кави завдяки РК-дисплею

      Легкий вибір налаштувань кави завдяки РК-дисплею

      Приготуйте каву на свій смак, вибравши одне із 9 налаштувань розміру помелу. Виберіть дрібний помел для міцнішої кави або грубий помел для слабшої, м’якої фільтрованої кави.

      Також підходить для меленої кави

      Також підходить для меленої кави

      Можна також використовувати замість кавових зерен мелену каву. Функція вимкнення кавомолки вимикає кавомолку, і можна просто насипати мелену каву у фільтр.

      Система "арома-вихор" забезпечує циркуляцію кави для оптимального смаку

      Система "арома-вихор" забезпечує циркуляцію кави для оптимального смаку

      Ця "розумна" насадка забезпечує рівномірну циркуляцію кави всередині глека для оптимального та насиченого аромату від першої до останньої чашки.

      Регульований час збереження тепла від 10 хвилин до 2 годин

      Регульований час збереження тепла від 10 хвилин до 2 годин

      Виберіть час, протягом якого кава повинна залишатися гарячою після приготування. Можна налаштувати час автоматичного вимкнення від 10 хвилин до 2 годин.

      Таймер, щоб прокидатися від запаху свіжої кави

      Таймер, щоб прокидатися від запаху свіжої кави

      Прокидайтеся від запаху свіжої кави завдяки таймеру. Налаштуйте кавоварку на потрібний час і саме тоді, коли Вам потрібно, буде приготована свіжа кава.

      Індикатор рівня води для легкого наповнення

      Індикатор рівня води для легкого наповнення

      Наповнюйте резервуар для води легко й точно завдяки індикатору рівня води.

      Система "крапля-стоп" для наповнення чашки кавою в будь-який момент

      Система "крапля-стоп" для наповнення чашки кавою в будь-який момент

      Система "крапля-стоп" дає змогу налити каву в чашку до завершення повного циклу приготування кави.

      Регулятор вибору помелу для налаштування улюбленого смаку

      Регулятор вибору помелу для налаштування улюбленого смаку

      Приготуйте каву на свій смак, вибравши одне із 9 налаштувань розміру помелу. Виберіть дрібний помел для міцнішої кави або грубий помел для слабшої, м’якої фільтрованої кави.

      Легкий вибір налаштувань кави за допомогою регулятора заварювання

      Легкий вибір налаштувань кави за допомогою регулятора заварювання

      Завдяки зручному регулятору заварювання можна легко вибирати і встановлювати потрібне налаштування кави, наприклад кількість чашок і міцність кави.

      Ущільнювач для збереження аромату зберігає зерна свіжими у контейнері

      Ущільнювач для збереження аромату зберігає зерна свіжими у контейнері

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        У комплекті
        Скляна ємність

      • Надійність

        Споживання електроенергії під час заварювання
        1000  Вт

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Ш х Г х В)
        212 x 277 x 440  мм
        Вага з упаковкою
        6,2  кг
        Вага виробу
        4,6  кг

      • Конструкція

        Колір
        • Чорний
        • Срібна

      • Технічні характеристики

        Бойлери для води
        0
        Напруга
        220–240 В  В
        Частота
        50  Гц
        Час приготування кави
        10  хв.
        Ємність резервуара для води
        8–12  чашок
        Ємність резервуара для води
        1,2  л
        Температура кави
        80–85  градусів
        Довжина шнура
        0,85  м
        Тиск помпи
        Немає помпи  бар

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у
        Китай

      • Покриття корпусу

        Матеріал резервуара для води
        Пластик
        Матеріал основного корпусу
        Нержавіюча сталь і пластик

      • Загальні специфікації

        Кавові напої
        Фільтр-кава
        Підходить для
        Цілі кавові зерна, мелена кава
        Налаштування залежно від напою
        Контроль міцності кави
        Легке чищення та технічне обслуговування
        • Деталі можна мити в посудомийній машині
        • Знімний тримач фільтра
        Простота користування та зручність
        • 2 контейнери для зерен
        • Автоматичне вимкнення
        • Дисплей
        • Система "крапля-стоп"
        • Індикатор рівня води
        Налаштування кавомолки
        3
        Тип дисплея
        РК-дисплей

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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