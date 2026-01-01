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  • Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
  • Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
  • Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
  • Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
  • Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
  • Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
  • Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
  • Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
  • Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
  • Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
  • Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
  • Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
  • Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
  • Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
  • Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
  • Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
  • Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
  • Чудова кава починається зі свіжомелених зерен

Більше не доступний

Grind & BrewКавоварка

HD7762/00

Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
Насолоджуйтеся чудовою кавою зі свіжомелених зерен за допомогою кавоварки Philips Grind & Brew із вбудованим млинком. Унікальний млинок із двома контейнерами дозволяє вибирати два типи зерен. Прокидайтеся від свіжої кави завдяки таймеру.
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Єдина модель "Grind & Brew" із двома контейнерами для зерен

Чудова кава починається зі свіжомелених зерен

  • Вбудована кавомолка

  • Подвійний контейнер для зерен

  • Таймер

  • Чорна з металевим

Вибір міцності для приготування кави відповідного смаку

Вибір міцності для приготування кави відповідного смаку

Налаштовуйте міцність кави (з м’яким смаком, середня або міцна).

Система "крапля-стоп" для наповнення чашки кавою в будь-який момент

Система "крапля-стоп" для наповнення чашки кавою в будь-який момент

Система "крапля-стоп" дає змогу налити каву в чашку до завершення повного циклу приготування кави.

Регулятор вибору помелу для налаштування улюбленого смаку

Регулятор вибору помелу для налаштування улюбленого смаку

Приготуйте каву на свій смак, вибравши одне із 9 налаштувань розміру помелу. Виберіть дрібний помел для міцнішої кави або грубий помел для слабшої, м’якої фільтрованої кави.

Технічні характеристики

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