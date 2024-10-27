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Завжди ідеальна кава для будь-якої чашки, кухля чи глечика
Легко змішуйте або перемикайтеся між двома типами зерен
Компактний дизайн зі знімним резервуаром для води
All-in-1 Brew дозволяє готувати каву в скляний глечик або безпосередньо у вашу улюблену чашку*, кухоль* чи термокружку** для зручного споживання в дорозі.
Розумне дозування забезпечує ідеальне співвідношення води та кави з кожним заварюванням, дозволяючи не готувати каву навмання та рідше доливати воду. Завжди ідеальна кава, не надто слабка й без кислого смаку.
Кава на всі сезони! Насолоджуйтеся гарячою кавою взимку або заваріть каву з льодом, щоб охолодитися влітку.
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Králík30
27/10/2024
Česká republika
Kvalitní filtrovaná káva
Jsem fanoušek filtrované kávy, leta si připravuji V60, aeropress, coldbrew. Na tomto kávovaru mi naprosto vyhovuje, že nepotřebuji zvlášť mlýnek, rychlovarnou konvici a dripper nebo aeropress, ale že to mám vše v jednom a nezabírá mi to tolik místa na lince. Navíc nemusím používat jednorázové papírové filtry. Káva je velmi dobrá, v konvičce se nahřívá, případně ji lze udělat rovnou do hrnečku. Káva je rychle připravena. Na mlýnku lze nastavit různé způsoby mletí.
Плюси
Rychlost, kompaktnost, snadné čištění
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem
Kávomilec
25/10/2024
Česká republika
Vyborna prekapavana kava
Kávovar je velmi tichý, vyhovuje mi, že příprava kávy je rychlá v porovnání s V60 nebo jiným způsobem přípravy filtrované kávy. Stačí nasypat zrna a pustit a vše se udělá samo. Vyhovuje mi, že je v kávovaru zásobník na dvoje zrna, takže je lze mít odděleně pro ty, kdo si dělají kávu s kofeinem a bez kofeinu. Oceňuji také znovu použitelný filtr, takže se ušetří za papírové. Jako matce malého dítěte se mi pak líbí hlavně to, že kávu lze udělat do konvičky, kterou kávovar nahřívá, takže si ji můžete nalít teplou, kdy můžete.
Плюси
Rychlost, tichost, možnost nasypat dva typy zrn, znovu použitelný filtr, funkce udržování teploty, hezký design
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem
Чашка та кухоль повинні бути скляними або керамічними.
Макс. висота склянки — 10 см.
Працює лише в режимі глечика.