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Смак свіжих кавових зерен у кожній чашці.
Смачна кава зі свіжих зерен: вітайте рідних уранці повним глечиком кави або заварить напій в улюбленому кухлі, щоб насолоджуватися ним під час перерви вдень. Виберіть інтенсивність, і кавомашина набере точну кількість води для приготування ідеальної кави потрібної температури. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Смак свіжих кавових зерен у кожній чашці.
Смачна кава зі свіжих зерен: вітайте рідних уранці повним глечиком кави або заварить напій в улюбленому кухлі, щоб насолоджуватися ним під час перерви вдень. Виберіть інтенсивність, і кавомашина набере точну кількість води для приготування ідеальної кави потрібної температури. Переглянути усі переваги
Смак свіжих кавових зерен у кожній чашці.
Смачна кава зі свіжих зерен: вітайте рідних уранці повним глечиком кави або заварить напій в улюбленому кухлі, щоб насолоджуватися ним під час перерви вдень. Виберіть інтенсивність, і кавомашина набере точну кількість води для приготування ідеальної кави потрібної температури. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Смак свіжих кавових зерен у кожній чашці.
Смачна кава зі свіжих зерен: вітайте рідних уранці повним глечиком кави або заварить напій в улюбленому кухлі, щоб насолоджуватися ним під час перерви вдень. Виберіть інтенсивність, і кавомашина набере точну кількість води для приготування ідеальної кави потрібної температури. Переглянути усі переваги
Крапельна кавоварка з вбудованою кавомолкою
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Вбудована кавомолка з конічними жорнами дозволяє налаштовувати ступінь грубості помелу та повністю розкрити аромат зерен. Її також можна вимкнути, якщо ви використовуєте мелену каву.
Універсальна кавоварка дозволяє заварювати каву в скляному глеку або глеку-термосі чи одразу в улюбленій чашці*, кухлі* або склянці**, щоб нею можна було насолоджуватися по дорозі на роботу.
Розумне дозування забезпечує ідеальне співвідношення води та кави з кожним заварюванням, дозволяючи не готувати каву навмання та рідше доливати воду. Завжди ідеальна кава, не надто слабка й без кислого смаку.
Знімний подвійний контейнер із технологією Aroma Seal дозволяє зберігати та змішувати два види змеленої кави. Він також дозволяє перемикатися між кавою без кофеїну та звичайною кавою. Його легко чистити завдяки щітці, що надається в комплекті, а також повторно наповнювати.
Постійний фільтр можна використовувати багаторазово. Він забезпечує ідеальний час приготування для оптимального аромату та смаку, а також усуває потребу у використанні одноразових паперових фільтрів.
Завдяки функції розумного дозування не потрібно щоразу доливати воду під час заварювання. Внутрішня ручка на резервуарі для води на 10 чашок зі зручним індикатором рівня води дозволяє легко зняти його з приладу й поставити під кран, щоб долити воду.
Кава на всі сезони! Насолоджуйтеся гарячою кавою взимку або заваріть каву з льодом, щоб охолодитися влітку.
Кавоварка легко поміщається між стільницею і шафою завдяки високоякісному компактному дизайну, заощаджуючи простір.
Зручний світлодіодний дисплей. Дозволяє регулювати інтенсивність (1–3), кількість чашок (1–10) і ступінь грубості помелу. Насолоджуйтеся кавою на свій смак з ідеальною температурою.
На світлодіодному дисплеї відображається час приготування кави з таймером. Запрограмуйте час початку приготування кави, щоб прокидатися вранці від аромату свіжої кави.
Система «арома-вихор» забезпечує циркуляцію аромату по всьому глеку для покращення смаку.
Економічність і безпека з автоматичним вимкненням та функцією збереження тепла. Після приготування кави кавоварка може автоматично вимкнутися або підігрівати каву до 5 годин.
Країна походження
Аксесуари
Технічні характеристики
Конструкція
Вага та розміри
Загальні технічні характеристики
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