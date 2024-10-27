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  • Смак свіжих кавових зерен у кожній чашці.
  • Смак свіжих кавових зерен у кожній чашці.
  • Смак свіжих кавових зерен у кожній чашці.
  • Смак свіжих кавових зерен у кожній чашці.
  • Смак свіжих кавових зерен у кожній чашці.
  • Смак свіжих кавових зерен у кожній чашці.

Philips All-in-1 BrewКрапельна кавоварка з вбудованою кавомолкою

HD7900/50

5
| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Смак свіжих кавових зерен у кожній чашці.
Смачна кава, зварена зі свіжозмелених зерен прямо вдома за допомогою кавоварки Philips All-in-One Brew із вбудованим млинком. Приготуйте повний глечик для всієї родини або одну чашку безпосередньо у свій улюблений кухоль чи термокружку – будь-коли. Легко перемикайтеся між двома типами зерен завдяки подвійному контейнеру, виберіть бажану інтенсивність, і пристрій забезпечить ідеальне співвідношення кави та води щоразу завдяки Smart Dosing. Від свіжих зерен до вашої чашки за лічені хвилини, з незмінно чудовим смаком.
Переглянути всі переваги

Легко готувати, приємно смакувати.

Смак свіжих кавових зерен у кожній чашці.

  • Завжди ідеальна кава для будь-якої чашки, кухля чи глечика

  • Легко змішуйте або перемикайтеся між двома типами зерен

  • Компактний дизайн зі знімним резервуаром для води

З універсальною кавоваркою ви можете заварювати каву в глеку, чашці*, кухлі* або склянці**

З універсальною кавоваркою ви можете заварювати каву в глеку, чашці*, кухлі* або склянці**

All-in-1 Brew дозволяє готувати каву в скляний глечик або безпосередньо у вашу улюблену чашку*, кухоль* чи термокружку** для зручного споживання в дорозі.

Розумне дозування: ідеальне співвідношення води та кави з кожним заварюванням

Розумне дозування: ідеальне співвідношення води та кави з кожним заварюванням

Розумне дозування забезпечує ідеальне співвідношення води та кави з кожним заварюванням, дозволяючи не готувати каву навмання та рідше доливати воду. Завжди ідеальна кава, не надто слабка й без кислого смаку.

Заварюйте каву з льодом, щоб охолодитися в спекотні дні

Заварюйте каву з льодом, щоб охолодитися в спекотні дні

Кава на всі сезони! Насолоджуйтеся гарячою кавою взимку або заваріть каву з льодом, щоб охолодитися влітку.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

27/10/2024

Česká republika

Česká republika

Kvalitní filtrovaná káva

Jsem fanoušek filtrované kávy, leta si připravuji V60, aeropress, coldbrew. Na tomto kávovaru mi naprosto vyhovuje, že nepotřebuji zvlášť mlýnek, rychlovarnou konvici a dripper nebo aeropress, ale že to mám vše v jednom a nezabírá mi to tolik místa na lince. Navíc nemusím používat jednorázové papírové filtry. Káva je velmi dobrá, v konvičce se nahřívá, případně ji lze udělat rovnou do hrnečku. Káva je rychle připravena. Na mlýnku lze nastavit různé způsoby mletí.

Плюси

Rychlost, kompaktnost, snadné čištění

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem

25/10/2024

Česká republika

Česká republika

Vyborna prekapavana kava

Kávovar je velmi tichý, vyhovuje mi, že příprava kávy je rychlá v porovnání s V60 nebo jiným způsobem přípravy filtrované kávy. Stačí nasypat zrna a pustit a vše se udělá samo. Vyhovuje mi, že je v kávovaru zásobník na dvoje zrna, takže je lze mít odděleně pro ty, kdo si dělají kávu s kofeinem a bez kofeinu. Oceňuji také znovu použitelný filtr, takže se ušetří za papírové. Jako matce malého dítěte se mi pak líbí hlavně to, že kávu lze udělat do konvičky, kterou kávovar nahřívá, takže si ji můžete nalít teplou, kdy můžete.

Плюси

Rychlost, tichost, možnost nasypat dva typy zrn, znovu použitelný filtr, funkce udržování teploty, hezký design

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem

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      Примітки

      1. Чашка та кухоль повинні бути скляними або керамічними.

      2. Макс. висота склянки — 10 см.

      3. Працює лише в режимі глечика.