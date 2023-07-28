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    All-in-1 Brew

    Крапельна кавоварка з вбудованою кавомолкою

    HD7900
    Загальна оцінка / 5
    • Смак свіжих кавових зерен у кожній чашці. Смак свіжих кавових зерен у кожній чашці. Смак свіжих кавових зерен у кожній чашці.
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      All-in-1 Brew Крапельна кавоварка з вбудованою кавомолкою

      HD7900
      Загальна оцінка / 5

      Смак свіжих кавових зерен у кожній чашці.

      Смачна кава зі свіжих зерен: вітайте рідних уранці повним глечиком кави або заварить напій в улюбленому кухлі, щоб насолоджуватися ним під час перерви вдень. Виберіть інтенсивність, і кавомашина набере точну кількість води для приготування ідеальної кави потрібної температури. Переглянути усі переваги

      All-in-1 Brew Крапельна кавоварка з вбудованою кавомолкою

      Смак свіжих кавових зерен у кожній чашці.

      Смачна кава зі свіжих зерен: вітайте рідних уранці повним глечиком кави або заварить напій в улюбленому кухлі, щоб насолоджуватися ним під час перерви вдень. Виберіть інтенсивність, і кавомашина набере точну кількість води для приготування ідеальної кави потрібної температури. Переглянути усі переваги

      Смак свіжих кавових зерен у кожній чашці.

      Смачна кава зі свіжих зерен: вітайте рідних уранці повним глечиком кави або заварить напій в улюбленому кухлі, щоб насолоджуватися ним під час перерви вдень. Виберіть інтенсивність, і кавомашина набере точну кількість води для приготування ідеальної кави потрібної температури. Переглянути усі переваги

      All-in-1 Brew Крапельна кавоварка з вбудованою кавомолкою

      Смак свіжих кавових зерен у кожній чашці.

      Смачна кава зі свіжих зерен: вітайте рідних уранці повним глечиком кави або заварить напій в улюбленому кухлі, щоб насолоджуватися ним під час перерви вдень. Виберіть інтенсивність, і кавомашина набере точну кількість води для приготування ідеальної кави потрібної температури. Переглянути усі переваги

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        All-in-1 Brew

        All-in-1 Brew

        Крапельна кавоварка з вбудованою кавомолкою

        - {discount-value}

        Усього:

        Смак свіжих кавових зерен у кожній чашці.

        Легко готувати, приємно смакувати.

        • Подвійний контейнер для кавових зерен
        • Постійний фільтр
        • Мірна ложка
        Вбудована кавомолка з налаштовним ступенем грубості помелу

        Вбудована кавомолка з налаштовним ступенем грубості помелу

        Вбудована кавомолка з конічними жорнами дозволяє налаштовувати ступінь грубості помелу та повністю розкрити аромат зерен. Її також можна вимкнути, якщо ви використовуєте мелену каву.

        З універсальною кавоваркою ви можете заварювати каву в глеку, чашці*, кухлі* або склянці**

        З універсальною кавоваркою ви можете заварювати каву в глеку, чашці*, кухлі* або склянці**

        Універсальна кавоварка дозволяє заварювати каву в скляному глеку або глеку-термосі чи одразу в улюбленій чашці*, кухлі* або склянці**, щоб нею можна було насолоджуватися по дорозі на роботу.

        Розумне дозування: ідеальне співвідношення води та кави з кожним заварюванням

        Розумне дозування: ідеальне співвідношення води та кави з кожним заварюванням

        Розумне дозування забезпечує ідеальне співвідношення води та кави з кожним заварюванням, дозволяючи не готувати каву навмання та рідше доливати воду. Завжди ідеальна кава, не надто слабка й без кислого смаку.

        Знімний подвійний контейнер, що дозволяє змішувати два види зерен і перемикатися між ними

        Знімний подвійний контейнер, що дозволяє змішувати два види зерен і перемикатися між ними

        Знімний подвійний контейнер із технологією Aroma Seal дозволяє зберігати та змішувати два види змеленої кави. Він також дозволяє перемикатися між кавою без кофеїну та звичайною кавою. Його легко чистити завдяки щітці, що надається в комплекті, а також повторно наповнювати.

        Постійний фільтр для оптимального часу приготування та зменшення відходів

        Постійний фільтр для оптимального часу приготування та зменшення відходів

        Постійний фільтр можна використовувати багаторазово. Він забезпечує ідеальний час приготування для оптимального аромату та смаку, а також усуває потребу у використанні одноразових паперових фільтрів.

        Зручне поповнення знімного резервуару для води, розрахованого на 10 чашок

        Зручне поповнення знімного резервуару для води, розрахованого на 10 чашок

        Завдяки функції розумного дозування не потрібно щоразу доливати воду під час заварювання. Внутрішня ручка на резервуарі для води на 10 чашок зі зручним індикатором рівня води дозволяє легко зняти його з приладу й поставити під кран, щоб долити воду.

        Заварюйте каву з льодом, щоб охолодитися в спекотні дні

        Заварюйте каву з льодом, щоб охолодитися в спекотні дні

        Кава на всі сезони! Насолоджуйтеся гарячою кавою взимку або заваріть каву з льодом, щоб охолодитися влітку.

        Компактний дизайн дозволяє розмістити кавоварку між стільницею та шафою

        Компактний дизайн дозволяє розмістити кавоварку між стільницею та шафою

        Кавоварка легко поміщається між стільницею і шафою завдяки високоякісному компактному дизайну, заощаджуючи простір.

        Персоналізуйте смак улюбленої кави за допомогою світлодіодного дисплея

        Персоналізуйте смак улюбленої кави за допомогою світлодіодного дисплея

        Зручний світлодіодний дисплей. Дозволяє регулювати інтенсивність (1–3), кількість чашок (1–10) і ступінь грубості помелу. Насолоджуйтеся кавою на свій смак з ідеальною температурою.

        Запрограмуйте час початку приготування кави

        Запрограмуйте час початку приготування кави

        На світлодіодному дисплеї відображається час приготування кави з таймером. Запрограмуйте час початку приготування кави, щоб прокидатися вранці від аромату свіжої кави.

        Система «арома-вихор» для більш насиченого смаку

        Система «арома-вихор» для більш насиченого смаку

        Система «арома-вихор» забезпечує циркуляцію аромату по всьому глеку для покращення смаку.

        Економічність і безпека з автоматичним вимкненням та функцією збереження тепла

        Економічність і безпека з автоматичним вимкненням та функцією збереження тепла

        Економічність і безпека з автоматичним вимкненням та функцією збереження тепла. Після приготування кави кавоварка може автоматично вимкнутися або підігрівати каву до 5 годин.

        Технічні характеристики

        • Країна походження

          Виготовлено у
          Китай

        • Аксесуари

          Входить в комплект
          • Скляна ємність
          • Щітка для очищення
          • Ложка
          • Постійний фільтр

        • Технічні характеристики

          Довжина шнура
          0,8+/–0,05  м
          Напруга
          220–240  В
          Частота
          50–60  Гц
          Ємність резервуара для води
          1,25 л
          Місткість контейнера для кавових зерен
          450 мл
          Час заварювання повного глечика кави
          11 хв.

        • Конструкція

          Колір
          Чорний і срібний
          Корпус
          Нержавіюча сталь і пластик

        • Вага та розміри

          Вага з упаковкою
          6,04  кг
          Розміри виробу (Ш х Г х В)
          277 х 245 х 434  мм
          Розміри упаковки (Ш х Г х В)
          282 х 328 х 484 мм

        • Загальні технічні характеристики

          Система запобігання протіканню води
          Так
          Тип дисплея
          LED
          Розмір фільтра
          1 x 4
          Функція збереження тепла
          Можливість програмування до 5 годин
          Функція таймера
          Так
          Автоматичне вимкнення
          Так
          Заварювання в глечику або безпосередньо в кухлі
          Так
          Нагадування про необхідність видалення накипу та функція видалення накипу
          Так
          Вбудована кавомолка
          Так
          Деталі можна мити в посудомийній машині
          Скляна ємність, кришка ємності, тримач фільтра та постійний фільтр
          Знімний контейнер для кавових зерен
          Так, подвійний контейнер для зерен
          Зйомний резервуар для води
          Так
          Арома-вихор
          Так

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

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            • Чашка та кухоль повинні бути скляними або керамічними.
            • * Макс. висота склянки — 10 см.
            • ** Працює лише в режимі глечика.

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            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

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