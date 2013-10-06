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Справжнє італійське еспрессо щодня
Ручна еспрессо-кавоварка Saeco пропонує любителям традиційного приготування кави все для ідеального еспрессо щодня. Запатентований тисковий фільтр Crema гарантує надовго смачну пінку під час кожного використання. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Справжнє італійське еспрессо щодня
Ручна еспрессо-кавоварка Saeco пропонує любителям традиційного приготування кави все для ідеального еспрессо щодня. Запатентований тисковий фільтр Crema гарантує надовго смачну пінку під час кожного використання. Переглянути усі переваги
Справжнє італійське еспрессо щодня
Ручна еспрессо-кавоварка Saeco пропонує любителям традиційного приготування кави все для ідеального еспрессо щодня. Запатентований тисковий фільтр Crema гарантує надовго смачну пінку під час кожного використання. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Справжнє італійське еспрессо щодня
Ручна еспрессо-кавоварка Saeco пропонує любителям традиційного приготування кави все для ідеального еспрессо щодня. Запатентований тисковий фільтр Crema гарантує надовго смачну пінку під час кожного використання. Переглянути усі переваги
Ручна еспрессо-кавоварка
Усього:
Для Вашої зручності можна обирати між меленою кавою та капсулами
У цій еспресо-кавоварці Saeco є класичний піноутворювач, який бариста називають “панарело”. Він розпилює пару та занурюється в молоко для приготування пишної молочної пінки. Відкрийте в собі бариста та приготуйте власні смачні молочні напої у звичний спосіб!
Корпус ручної еспресо-кавоварки Saeco виготовлено з високоякісного та міцного матеріалу.
Для додавання меленої кави чи води, спорожнення фільтра або лотка для крапель – для максимальної зручності передбачено прямий доступ до всіх складових елементів.
Нагрівайте чашки, щоб аромат розкривався ще краще, а пінка зберігалася довше.
Країна походження
Загальні технічні характеристики
Конструкція
Технічні характеристики
Вага та розміри
Завершення
Обслуговування
Екологічність
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