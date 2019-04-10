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  • Справжнє італійське еспрессо щодня
  • Справжнє італійське еспрессо щодня
  • Справжнє італійське еспрессо щодня
  • Справжнє італійське еспрессо щодня
  • Справжнє італійське еспрессо щодня
  • Справжнє італійське еспрессо щодня
  • Справжнє італійське еспрессо щодня
  • Справжнє італійське еспрессо щодня
  • Справжнє італійське еспрессо щодня
  • Справжнє італійське еспрессо щодня
  • Справжнє італійське еспрессо щодня
  • Справжнє італійське еспрессо щодня

Більше не доступний

Saeco PoemiaРучна еспрессо-кавоварка

HD8325/79

5
| (4) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Справжнє італійське еспрессо щодня
Ручна еспрессо-кавоварка Saeco пропонує любителям традиційного приготування кави все для ідеального еспрессо щодня. Запатентований тисковий фільтр Crema гарантує надовго смачну пінку під час кожного використання.
Переглянути всі переваги

Із фільтром для створення пінки під тиском

Справжнє італійське еспрессо щодня

  • Class

  • Класичний піноутворювач

  • Нержавіюча сталь / чорна

Підходить для меленої кави та капсул

Підходить для меленої кави та капсул

Для Вашої зручності можна обирати між меленою кавою та капсулами

Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

У цій еспресо-кавоварці Saeco є класичний піноутворювач, який бариста називають “панарело”. Він розпилює пару та занурюється в молоко для приготування пишної молочної пінки. Відкрийте в собі бариста та приготуйте власні смачні молочні напої у звичний спосіб!

Високоякісні матеріали тривалого використання

Високоякісні матеріали тривалого використання

Корпус ручної еспресо-кавоварки Saeco виготовлено з високоякісного та міцного матеріалу.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

4

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

10/04/2019

Україна

Україна

Рекоменду

Готовит вкусный кофе, кофе с молоком отлично делает функция панарелло.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Poemia HD8325/79 Ручна еспрессо-кавоварка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Poemia HD8325/79 Ручна еспрессо-кавоварка

25/06/2020

България

България

Любимият уред у дома

Имам тази кафемашина от 9 години и все още ни прави супер кафе с каймак, а с приставката за разпенвате си правим и страхотно капучино! Определено препоръчвам кафе машината, незаменима дори след толкова години! ♥️

Плюси

Страхотно кафе с каймак

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина

15/01/2017

България

България

Отлични характеристики

Тази кафе машина е с отлични характеристики. Ползваме я с голямо удоволствие.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина

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