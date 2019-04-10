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Більше не доступний
Class
Класичний піноутворювач
Нержавіюча сталь / чорна
Для Вашої зручності можна обирати між меленою кавою та капсулами
У цій еспресо-кавоварці Saeco є класичний піноутворювач, який бариста називають “панарело”. Він розпилює пару та занурюється в молоко для приготування пишної молочної пінки. Відкрийте в собі бариста та приготуйте власні смачні молочні напої у звичний спосіб!
Корпус ручної еспресо-кавоварки Saeco виготовлено з високоякісного та міцного матеріалу.
5.0
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Natatenia1980
10/04/2019
Україна
Рекоменду
Готовит вкусный кофе, кофе с молоком отлично делает функция панарелло.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Poemia HD8325/79 Ручна еспрессо-кавоварка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Poemia HD8325/79 Ручна еспрессо-кавоварка
Kremi83
25/06/2020
България
Любимият уред у дома
Имам тази кафемашина от 9 години и все още ни прави супер кафе с каймак, а с приставката за разпенвате си правим и страхотно капучино! Определено препоръчвам кафе машината, незаменима дори след толкова години! ♥️
Плюси
Страхотно кафе с каймак
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина
K0505
15/01/2017
България
Отлични характеристики
Тази кафе машина е с отлични характеристики. Ползваме я с голямо удоволствие.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина