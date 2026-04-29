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Saeco Poemia Ручна еспрессо-кавоварка

Більше не доступний

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Saeco PoemiaРучна еспрессо-кавоварка

HD8325/79

Saeco Poemia Ручна еспрессо-кавоварка

Більше не доступний

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Інструкції і документація

EU Declaration of conformity Philips Poemia Manual Espresso machine HD8325/79 - English (US)

  • PDF файл, 937 kB
  • 19 March 2024

User Manual Philips Poemia Manual Espresso machine

  • PDF файл, 2.2 MB
  • 14 March 2024

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