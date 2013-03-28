Doskonały ekspres do domu, parzy doskonałą kawę (w zależności od upodobań i zastosowania odpowiedniego ulubionego gatunku). Przestrzegając zaleceń producenta, dokładnego czyszczenia, prawidłowego montowania zbiornika na wodę i jak najrzadszego jego wyjmowania - nie ma żadnych problemów! Rada: dolewać częściej mniejszą ilość wody już przefiltrowanej np. za pomocą Brity do zbiornika, żeby zawsze była świeża ale bez jego ciągłego wyjmowania . Nie będzie przeciekał nic a nic! (chyba, że jest fabryczna wada od nowości). Zbiornik wyjmować wyłącznie do mycia np. raz na miesiąc. Podobnie z dyszą pary, przepłukać wrzątkiem zaraz po spienieniu mleka i później jeszcze umyć - bez problemów! Mój ekspres już po gwarancji od dawna i ani raz w serwisie. POLECAM!!!