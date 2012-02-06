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    Philips Saeco Poemia

    Manual Espresso machine

    HD8327/09
    Saeco
    Отримайте підтримку для цього виробу
    Saeco
    • Authentic Italian Espresso every day Authentic Italian Espresso every day Authentic Italian Espresso every day
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      Philips Saeco Poemia Manual Espresso machine

      HD8327/09
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        Poemia

        Poemia

        Manual Espresso machine

        - {discount-value}

        Усього:

        Authentic Italian Espresso every day

        with pressurized Crema Filter

        • Classic Milk Frother
        • Stainless steel
        Тримач фільтра для створення крема під тиском

        Тримач фільтра для створення крема під тиском

        Цей спеціальний фільтр для створення крема гарантує стійку смачну крема – яку суміш кави Ви б не вибрали.

        Підходить для меленої кави та капсул

        Підходить для меленої кави та капсул

        Для Вашої зручності можна обирати між меленою кавою та капсулами

        Помпа на 15 бар

        Помпа на 15 бар

        Високий тиск забезпечує завжди повне розкриття аромату меленої кави

        Пристрій для нагрівання чашок

        Пристрій для нагрівання чашок

        Ця функція дозволяє не лише зберігати чашки та склянки для еспрессо безпосередньо на еспрессо кавомашині, а й попередньо нагріває їх, щоб аромат розкривався ще краще, а пінка зберігалася довше.

        Ергономічність день за днем

        Ергономічність день за днем

        Для додавання меленої кави чи води, спорожнення фільтра або лотка для крапель – для максимальної зручності передбачено прямий доступ до всіх складових елементів.

        Еспрессо-кавоварка з нержавіючої сталі

        Еспрессо-кавоварка з нержавіючої сталі

        Високоякісний матеріал для тривалого терміну служби пристрою та легкого чищення.

        Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

        Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

        У цій еспресо-кавоварці Saeco є класичний піноутворювач, який бариста називають “панарело”. Він розпилює пару та занурюється в молоко для приготування пишної молочної пінки. Відкрийте в собі бариста та приготуйте власні смачні молочні напої у звичний спосіб!

        Технічні характеристики

        • Вага та розміри

          Розміри виробу (Д x Г x В)
          200x265x297  мм
          Вага
          4  кг
          Максимальна висота чашки
          75  мм

        • Конструкція

          Колір
          Stainless Steel
          Матеріали та покриття
          Stainless Steel

        • Характеристики

          Сумісність із фільтром Brita
          Додатково
          Насадка для гарячої води/пари
          Так
          Інтерфейс
          Поворотний перемикач
          Насадка Pannarello
          Нержавіюча сталь
          Нагрівач чашок
          Так
          Одночасне заварювання
          Так
          Тримач фільтра
          "Крема" під тиском
          Підходить для капсул
          Так

        • Технічні характеристики

          Матеріал бойлера
          Нержавіюча сталь (неокислювана)
          Підтримувані типи кави
          • Кавові капсули
          • Мелена кава
          Країна походження
          • Виготовлено у Китаї
          • Розроблено в Італії
          Тиск води у помпі
          15 бар (ідеальне еспрессо)

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Логістичні дані

          Розмір блоку
          80,0 x 120,0 x 205,0  см
          Вага палети (Європа)
          235  кг
          Кількість на піддоні
          40

        • Ємність для води

          Ємність резервуара для води
          1  л

        • Технічні характеристики

          Потужність
          950  Вт
          Тиск помпи
          15  бар

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            Про Philips

            Продавець інтернет-магазину:

            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

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