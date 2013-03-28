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  • Справжнє італійське еспресо щодня
  • Справжнє італійське еспресо щодня
  • Справжнє італійське еспресо щодня
  • Справжнє італійське еспресо щодня
  • Справжнє італійське еспресо щодня
  • Справжнє італійське еспресо щодня
  • Справжнє італійське еспресо щодня
  • Справжнє італійське еспресо щодня
  • Справжнє італійське еспресо щодня
  • Справжнє італійське еспресо щодня
  • Справжнє італійське еспресо щодня
  • Справжнє італійське еспресо щодня
  • Справжнє італійське еспресо щодня
  • Справжнє італійське еспресо щодня
  • Справжнє італійське еспресо щодня
  • Справжнє італійське еспресо щодня

Більше не доступний

Philips Saeco PoemiaРучна еспресо кавомашина

HD8327/09

3.1

| (8) Відгуки

Справжнє італійське еспресо щодня

Ручна еспресо-кавоварка Saeco пропонує любителям традиційного приготування усе для ідеального еспресо щодня. Запатентований тисковий фільтр Crema гарантує надовго смачну пінку під час кожного використання.

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З фільтром для створення пінки під тиском

Справжнє італійське еспресо щодня

  • Класичний піноутворювач

  • Нержавіюча сталь

Тримач фільтра для створення пінки під тиском

Тримач фільтра для створення пінки під тиском

Цей спеціальний фільтр для створення пінки гарантує стійку смачну крема, яку суміш кави ви б не вибрали.

Підходить для меленої кави та капсул

Підходить для меленої кави та капсул

Для вашої зручності можна обирати між меленою кавою та капсулами

Помпа на 15 бар

Помпа на 15 бар

Високий тиск забезпечує завжди повне розкриття аромату меленої кави

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.1

з 5

8

Відгуки

2

28/03/2013

Polska

Polska

Świetny ekspres pod warunkiem, że przestrzega się zaleceń producenta i nie stosuje się żadnej 'partyzantki"

Doskonały ekspres do domu, parzy doskonałą kawę (w zależności od upodobań i zastosowania odpowiedniego ulubionego gatunku). Przestrzegając zaleceń producenta, dokładnego czyszczenia, prawidłowego montowania zbiornika na wodę i jak najrzadszego jego wyjmowania - nie ma żadnych problemów! Rada: dolewać częściej mniejszą ilość wody już przefiltrowanej np. za pomocą Brity do zbiornika, żeby zawsze była świeża ale bez jego ciągłego wyjmowania . Nie będzie przeciekał nic a nic! (chyba, że jest fabryczna wada od nowości). Zbiornik wyjmować wyłącznie do mycia np. raz na miesiąc. Podobnie z dyszą pary, przepłukać wrzątkiem zaraz po spienieniu mleka i później jeszcze umyć - bez problemów! Mój ekspres już po gwarancji od dawna i ani raz w serwisie. POLECAM!!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ręczny ekspres do kawy Poemia HD8327/09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ręczny ekspres do kawy Poemia HD8327/09

28/03/2013

Polska

Polska

Świetny ekspres pod warunkiem, że przestrzega się zaleceń producenta i nie stosuje się żadnej 'partyzantki"

Doskonały ekspres do domu, parzy doskonałą kawę (w zależności od upodobań i zastosowania odpowiedniego ulubionego gatunku). Przestrzegając zaleceń producenta, dokładnego czyszczenia, prawidłowego montowania zbiornika na wodę i jak najrzadszego jego wyjmowania - nie ma żadnych problemów! Rada: dolewać częściej mniejszą ilość wody już przefiltrowanej np. za pomocą Brity do zbiornika, żeby zawsze była świeża ale bez jego ciągłego wyjmowania . Nie będzie przeciekał nic a nic! (chyba, że jest fabryczna wada od nowości). Zbiornik wyjmować wyłącznie do mycia np. raz na miesiąc. Podobnie z dyszą pary, przepłukać wrzątkiem zaraz po spienieniu mleka i później jeszcze umyć - bez problemów! Mój ekspres już po gwarancji od dawna i ani raz w serwisie. POLECAM!!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ręczny ekspres do kawy Poemia HD8327/09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ręczny ekspres do kawy Poemia HD8327/09

07/05/2019

România

România

Foarte multumita

Recomand acest produs cu incredere , foarte practic , foarte bun

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Poemia HD8327/99 Espressor manual

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Poemia HD8327/99 Espressor manual

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  • • Унікальні пропозиції