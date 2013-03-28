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Більше не доступний
HD8327/09
Справжнє італійське еспресо щодня
Ручна еспресо-кавоварка Saeco пропонує любителям традиційного приготування усе для ідеального еспресо щодня. Запатентований тисковий фільтр Crema гарантує надовго смачну пінку під час кожного використання.
Класичний піноутворювач
Нержавіюча сталь
Цей спеціальний фільтр для створення пінки гарантує стійку смачну крема, яку суміш кави ви б не вибрали.
Для вашої зручності можна обирати між меленою кавою та капсулами
Високий тиск забезпечує завжди повне розкриття аромату меленої кави
3.1
з 5
8
Відгуки
Dexter
28/03/2013
Polska
Świetny ekspres pod warunkiem, że przestrzega się zaleceń producenta i nie stosuje się żadnej 'partyzantki"
Doskonały ekspres do domu, parzy doskonałą kawę (w zależności od upodobań i zastosowania odpowiedniego ulubionego gatunku). Przestrzegając zaleceń producenta, dokładnego czyszczenia, prawidłowego montowania zbiornika na wodę i jak najrzadszego jego wyjmowania - nie ma żadnych problemów! Rada: dolewać częściej mniejszą ilość wody już przefiltrowanej np. za pomocą Brity do zbiornika, żeby zawsze była świeża ale bez jego ciągłego wyjmowania . Nie będzie przeciekał nic a nic! (chyba, że jest fabryczna wada od nowości). Zbiornik wyjmować wyłącznie do mycia np. raz na miesiąc. Podobnie z dyszą pary, przepłukać wrzątkiem zaraz po spienieniu mleka i później jeszcze umyć - bez problemów! Mój ekspres już po gwarancji od dawna i ani raz w serwisie. POLECAM!!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ręczny ekspres do kawy Poemia HD8327/09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ręczny ekspres do kawy Poemia HD8327/09
Lazer
28/03/2013
Polska
Świetny ekspres pod warunkiem, że przestrzega się zaleceń producenta i nie stosuje się żadnej 'partyzantki"
Doskonały ekspres do domu, parzy doskonałą kawę (w zależności od upodobań i zastosowania odpowiedniego ulubionego gatunku). Przestrzegając zaleceń producenta, dokładnego czyszczenia, prawidłowego montowania zbiornika na wodę i jak najrzadszego jego wyjmowania - nie ma żadnych problemów! Rada: dolewać częściej mniejszą ilość wody już przefiltrowanej np. za pomocą Brity do zbiornika, żeby zawsze była świeża ale bez jego ciągłego wyjmowania . Nie będzie przeciekał nic a nic! (chyba, że jest fabryczna wada od nowości). Zbiornik wyjmować wyłącznie do mycia np. raz na miesiąc. Podobnie z dyszą pary, przepłukać wrzątkiem zaraz po spienieniu mleka i później jeszcze umyć - bez problemów! Mój ekspres już po gwarancji od dawna i ani raz w serwisie. POLECAM!!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ręczny ekspres do kawy Poemia HD8327/09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ręczny ekspres do kawy Poemia HD8327/09
Farcutiu
07/05/2019
România
Foarte multumita
Recomand acest produs cu incredere , foarte practic , foarte bun
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Poemia HD8327/99 Espressor manual
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Poemia HD8327/99 Espressor manual