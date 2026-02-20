Вітальний подарунок -10%*
Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Кава
Усі серії
Philips Saeco Poemia Ручна еспресо кавомашина
Більше не доступний
Підтримка
HD8327/09
До магазину
Увійдіть або створіть обліковий запис
Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.
EU Declaration of conformity Philips Poemia Manual Espresso machine HD8327/09 - English (US)
User Manual Philips Poemia Manual Espresso machine
Зв’язатися з Philips
Ми готові допомогти