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Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
Маєте бажання випити ранкової кави чи міцного еспресо? Унікальна функція CoffeeSwitch дозволяє перемикатися з приготування еспресо на приготування фільтр-кави (обидва напої зі свіжих зерен) одним рухом важеля.
4 види напоїв
Класичний піноутворювач
Чорний
Наші жорна повністю керамічні: вони неймовірно тверді та точні, тож ви можете насолоджуватися свіжою запашною кавою – щонайменше 20 000 чашок.
Насолоджуйтеся улюбленою кавою для особливих моментів. Бажаєте еспресо, просто каву чи напій із додаванням молока? Ваша повністю автоматична кавомашина забезпечить ідеальний результат без зайвої метушні!
Регульований носик подачі кави на наших еспресо кавомашинах підходить до будь-якої чашки, а це запобігає розбризкуванню кави або її охолодженню в процесі наливання. Таким чином, еспресо завжди подаватиметься з правильною температурою, а машина залишатиметься чистою.
4.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
aal7820
10/11/2021
Україна
Отримую задоволення від кави
Гарний, красивий апарат. Впевнено замінив попередній. Простий в користуванні.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 Series HD8842/09 Автоматична кавомашина Philips
Date of Use 2020-11-10
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 Series HD8842/09 Автоматична кавомашина Philips
Date of Use 2020-11-10