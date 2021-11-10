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  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави

Більше не доступний

4000 SeriesАвтоматична кавомашина Philips

HD8842/09

4

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Чудове еспресо та справжній смак заварної кави

Маєте бажання випити ранкової кави чи міцного еспресо? Унікальна функція CoffeeSwitch дозволяє перемикатися з приготування еспресо на приготування фільтр-кави (обидва напої зі свіжих зерен) одним рухом важеля.

Переглянути всі переваги

Завжди зі свіжих зерен

Чудове еспресо та справжній смак заварної кави

  • 4 види напоїв

  • Класичний піноутворювач

  • Чорний

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

Наші жорна повністю керамічні: вони неймовірно тверді та точні, тож ви можете насолоджуватися свіжою запашною кавою – щонайменше 20 000 чашок.

Насолоджуйтеся миттєвим приготуванням 4 видів кави

Насолоджуйтеся миттєвим приготуванням 4 видів кави

Насолоджуйтеся улюбленою кавою для особливих моментів. Бажаєте еспресо, просто каву чи напій із додаванням молока? Ваша повністю автоматична кавомашина забезпечить ідеальний результат без зайвої метушні!

Регулюйте носик подачі кави відповідно до типу чашки

Регулюйте носик подачі кави відповідно до типу чашки

Регульований носик подачі кави на наших еспресо кавомашинах підходить до будь-якої чашки, а це запобігає розбризкуванню кави або її охолодженню в процесі наливання. Таким чином, еспресо завжди подаватиметься з правильною температурою, а машина залишатиметься чистою.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

5
3
2
1

10/11/2021

Україна

Україна

Отримую задоволення від кави

Гарний, красивий апарат. Впевнено замінив попередній. Простий в користуванні.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 Series HD8842/09 Автоматична кавомашина Philips

Date of Use 2020-11-10

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 Series HD8842/09 Автоматична кавомашина Philips

Date of Use 2020-11-10

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  • • Унікальні пропозиції