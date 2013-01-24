Справжній смак страв, приготованих на парі
Готуйте на парі, обираючи оптимальні налаштування для кожної страви. Переглянути усі переваги
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Справжній смак страв, приготованих на парі
Готуйте на парі, обираючи оптимальні налаштування для кожної страви. Переглянути усі переваги
Унікальне відділення для спецій у пароварці Philips додає стравам чудових запахів трав та спецій і дозволяє відчути справжній смак страв, оброблених парою. Достатньо лише додати улюблені трави та спеції у пароварку. Під дією пари трави та спеції виділяють легкі аромати, що наповнюють їжу апетитним смаком.
Вміщає 6 яєць на кошик.
Легке доливання води в резервуар під час використання.
3 кошики для одночасного приготування на парі різних продуктів.
Особливості конструкції
Аксесуари в комплекті
Загальні специфікації
Технічні характеристики