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Daily Collection Пароварка

Більше не доступний

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Daily CollectionПароварка

HD9125/00

Daily Collection Пароварка

Більше не доступний

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Інструкції і документація

EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Steamer HD9125/00 - English (US)

  • ZIP файл, 510 kB
  • 15 August 2024

User Manual Philips Daily Collection Steamer

  • PDF файл, 5.6 MB
  • 15 August 2024

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