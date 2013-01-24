Відділення для спецій додасть смаку завдяки приємним травам і спеціям

Унікальне відділення для спецій у пароварці Philips додає стравам чудових запахів трав та спецій і дозволяє відчути справжній смак страв, оброблених парою. Достатньо лише додати улюблені трави та спеції у пароварку. Під дією пари трави та спеції виділяють легкі аромати, що наповнюють їжу апетитним смаком.