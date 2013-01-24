Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Avance Collection

    Пароварка

    HD9170/91
    Отримайте підтримку для цього виробу
    • Справжній смак їжі, приготованої на парі Справжній смак їжі, приготованої на парі Справжній смак їжі, приготованої на парі
      -{discount-value}

      Avance Collection Пароварка

      HD9170/91
      Отримайте підтримку для цього виробу

      Подібні вироби

      Дивитись усі. steamer

        Купіть комплект і зекономте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне для в одній покупці

        Ціна комплекту

        Skip this

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Avance Collection

        Avance Collection

        Пароварка

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Справжній смак їжі, приготованої на парі

        Кожен продукт готується певний час для неперевершеного смаку

        • 9 л, 1350 Вт
        • Цифровий таймер, турбонагрівання
        • Відділення для спецій, програма страв
        • Пластик/метал, чорний
        Відділення для спецій додасть смаку завдяки приємним травам і спеціям

        Відділення для спецій додасть смаку завдяки приємним травам і спеціям

        Унікальне відділення для спецій у пароварці Philips додає стравам чудових запахів трав та спецій і дозволяє відчути справжній смак страв, оброблених парою. Достатньо лише додати улюблені трави та спеції у пароварку. Під дією пари трави та спеції виділяють легкі аромати, що наповнюють їжу апетитним смаком.

        Цифровий таймер

        Цифровий таймер

        Цифровий таймер подає сигнали, коли їжа готова.

        Цифровий індикатор доливання води із сигналом

        Цифровий індикатор доливання води із сигналом

        Цифровий індикатор доливання води повідомляє про низький рівень води.

        Легко доливати воду

        Легко доливати воду

        Легке доливання води в резервуар під час використання.

        Функція збереження тепла підтримує температуру їжі до моменту подачі на стіл

        Функція збереження тепла підтримує температуру їжі до моменту подачі на стіл

        Функція збереження тепла зберігає їжу теплою до подачі на стіл.

        Брошура з рецептами

        Брошура з рецептами

        Брошура з рецептами містить поради експертів і рецепти смачних страв.

        Ємність 9 л та лотки із знімним дном

        Ємність 9 л та лотки із знімним дном

        Чаша пароварки для приготування супу, рагу, рису та інших страв

        Чаша пароварки для приготування супу, рагу, рису та інших страв

        Деталі можна мити в посудомийній машині

        Деталі можна мити в посудомийній машині

        Програма "Готові страви" налаштовує ідеальний час приготування окремо для кожного кошика

        Програма "Готові страви" – це можливість встановлювати потрібний час приготування окремо для кожного кошика. Забудьте про неготові страви чи інгредієнти, які готувалися задовго. Ваша страва в цілому буде ідеально та одночасно приготована.

        Функція "Швидкий початок роботи" дає змогу готувати швидше та зберігати більше поживних речовин у продуктах

        Функція "Швидкий початок роботи" дозволяє за кілька секунд досягти ідеальної температури для приготування на парі, завдяки чому в продуктах зберігається більше поживних речовин.

        Технічні характеристики

        • Особливості конструкції

          Матеріал
          Пластик та метал
          Колір (кольори)
          Чорний та нержавіюча сталь

        • Аксесуари в комплекті

          Підставка для яєць
          Так

        • Загальні специфікації

          Неслизька основа
          Так
          Індикатор роботи
          Так
          Ручки, що не нагріваються
          Так
          Індикатор рівня води
          Так
          Кількість ярусів
          3  шт.
          Захист від перегрівання і роботи без води
          Так
          Пристосування для шнура
          Так

        • Технічні характеристики

          Потужність
          1350  Вт
          Напруга
          220–240  В
          Частота
          50 / 60  Гц
          Довжина шнура
          100  см
          Ємність (макс.)
          2,6 / 2,8 / 3,2  л
          Ємність резервуара для води
          1,5  л

        Отримати підтримку для цього виробу

        Перейти до Центру обслуговування клієнтів

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            Оплата

            Ми приймаємо наступні способи оплати
            • Оплата при отриманні товару

            Швидкі посилання

            Часті запитання
            Правила та умови
            Знайти замовлення
            Про Philips