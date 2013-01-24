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Пароварка
Ціна магазину Philips
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Унікальне відділення для спецій у пароварці Philips додає стравам чудових запахів трав та спецій і дозволяє відчути справжній смак страв, оброблених парою. Достатньо лише додати улюблені трави та спеції у пароварку. Під дією пари трави та спеції виділяють легкі аромати, що наповнюють їжу апетитним смаком.
Цифровий таймер подає сигнали, коли їжа готова.
Цифровий індикатор доливання води повідомляє про низький рівень води.
Легке доливання води в резервуар під час використання.
Функція збереження тепла зберігає їжу теплою до подачі на стіл.
Брошура з рецептами містить поради експертів і рецепти смачних страв.
Програма "Готові страви" – це можливість встановлювати потрібний час приготування окремо для кожного кошика. Забудьте про неготові страви чи інгредієнти, які готувалися задовго. Ваша страва в цілому буде ідеально та одночасно приготована.
Функція "Швидкий початок роботи" дозволяє за кілька секунд досягти ідеальної температури для приготування на парі, завдяки чому в продуктах зберігається більше поживних речовин.
Особливості конструкції
Аксесуари в комплекті
Загальні специфікації
Технічні характеристики