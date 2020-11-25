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Більше не доступний
HD9170/91
9 л, 1350 Вт
Цифровий таймер, турбонагрівання
Відділення для спецій, програма страв
Пластик/метал, чорний
Програма "Готові страви" – це можливість встановлювати потрібний час приготування окремо для кожного кошика. Забудьте про неготові страви чи інгредієнти, які готувалися задовго. Ваша страва в цілому буде ідеально та одночасно приготована.
Унікальне відділення для спецій у пароварці Philips додає стравам чудових запахів трав та спецій і дозволяє відчути справжній смак страв, оброблених парою. Достатньо лише додати улюблені трави та спеції у пароварку. Під дією пари трави та спеції виділяють легкі аромати, що наповнюють їжу апетитним смаком.
3.6
з 5
11
Відгуки
Lussy22
25/11/2020
Україна
удобная полезная вещь
удобная вещь для приготовления полезной здоровой пищи! хорошее качество ! работает исправно уже на протяжении 6 лет!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Avance Collection HD9170/91 Пароварка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Avance Collection HD9170/91 Пароварка
ptoks
24/09/2018
Polska
Pełnia zadowolenia
Zacznę od tego, że do zakupu zmusiło mnie zdrowie - podwyższony cholesterol. Szybko gotuje, a ilość pary jest większa niż mojego żelazka - chyba muszę kupić nowe. A może da się prasować parowarem. Szybko i łatwo przygotowuję cały obiad. Łatwość użycia parowaru pojemnik na przyprawy powoduje, że potrawy są całkiem smaczne. Aż się chce samo jeść. To teraz cholesterol spadnie. A wracając do prasowania - może dostanę sprzęt na prezent :). A tak poważnie jestem całkowicie zadowolony.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Avance Collection HD9170/91 Parowar
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Avance Collection HD9170/91 Parowar
ptoks
23/09/2018
Polska
Super działa - sukces
Zacznę od tego, że do zakupu zmusiło mnie zdrowie - podwyższony cholesterol. Szybko gotuje, a ilość pary jest większa niż mojego żelazka - chyba muszę kupić nowe. A może da się prasować parowarem. Szybko i łatwo przygotowuję cały obiad. Łatwość użycia parowaru pojemnik na przyprawy powoduje, że potrawy są całkiem smaczne. Aż się chce samo jeść. To teraz cholesterol spadnie a brzuszek urośnie. A wracając do żelazka - może dostanę od PHILIPSA prezent za reklamę :). A tak poważnie jestem całkowicie zadowolony.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Avance Collection HD9170/91 Parowar
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Avance Collection HD9170/91 Parowar