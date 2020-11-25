Zacznę od tego, że do zakupu zmusiło mnie zdrowie - podwyższony cholesterol. Szybko gotuje, a ilość pary jest większa niż mojego żelazka - chyba muszę kupić nowe. A może da się prasować parowarem. Szybko i łatwo przygotowuję cały obiad. Łatwość użycia parowaru pojemnik na przyprawy powoduje, że potrawy są całkiem smaczne. Aż się chce samo jeść. To teraz cholesterol spadnie. A wracając do prasowania - może dostanę sprzęt na prezent :). A tak poważnie jestem całkowicie zadowolony.