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  • Справжній смак їжі, приготованої на парі
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  • Справжній смак їжі, приготованої на парі
  • Справжній смак їжі, приготованої на парі
  • Справжній смак їжі, приготованої на парі
  • Справжній смак їжі, приготованої на парі
  • Справжній смак їжі, приготованої на парі
  • Справжній смак їжі, приготованої на парі
  • Справжній смак їжі, приготованої на парі
  • Справжній смак їжі, приготованої на парі
  • Справжній смак їжі, приготованої на парі
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Справжній смак їжі, приготованої на парі
  • Справжній смак їжі, приготованої на парі
  • Справжній смак їжі, приготованої на парі
  • Справжній смак їжі, приготованої на парі
  • Справжній смак їжі, приготованої на парі
  • Справжній смак їжі, приготованої на парі
  • Справжній смак їжі, приготованої на парі
  • Справжній смак їжі, приготованої на парі

Більше не доступний

Avance CollectionПароварка

HD9170/91

3.6
| (11) Відгуки
Справжній смак їжі, приготованої на парі
Програма приготування страв пароварки Philips дозволяє встановлювати різний час приготування для різних продуктів. Автоматичний таймер повідомляє, коли додавати той чи інший кошик. Більше ніяких недоварених чи переварених страв – лише смачні страви з інгредієнтів, для яких обирається індивідуальний час приготування.
Переглянути всі переваги

Кожен продукт готується певний час для неперевершеного смаку

Справжній смак їжі, приготованої на парі

  • 9 л, 1350 Вт

  • Цифровий таймер, турбонагрівання

  • Відділення для спецій, програма страв

  • Пластик/метал, чорний

Програма "Готові страви" налаштовує ідеальний час приготування окремо для кожного кошика

Програма "Готові страви" – це можливість встановлювати потрібний час приготування окремо для кожного кошика. Забудьте про неготові страви чи інгредієнти, які готувалися задовго. Ваша страва в цілому буде ідеально та одночасно приготована.

Відділення для спецій додасть смаку завдяки приємним травам і спеціям

Відділення для спецій додасть смаку завдяки приємним травам і спеціям

Унікальне відділення для спецій у пароварці Philips додає стравам чудових запахів трав та спецій і дозволяє відчути справжній смак страв, оброблених парою. Достатньо лише додати улюблені трави та спеції у пароварку. Під дією пари трави та спеції виділяють легкі аромати, що наповнюють їжу апетитним смаком.

Ємність 9 л та лотки із знімним дном

Ємність 9 л та лотки із знімним дном

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.6

з 5

11

Відгуки

4

25/11/2020

Україна

Україна

удобная полезная вещь

удобная вещь для приготовления полезной здоровой пищи! хорошее качество ! работает исправно уже на протяжении 6 лет!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Avance Collection HD9170/91 Пароварка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Avance Collection HD9170/91 Пароварка

24/09/2018

Polska

Polska

Pełnia zadowolenia

Zacznę od tego, że do zakupu zmusiło mnie zdrowie - podwyższony cholesterol. Szybko gotuje, a ilość pary jest większa niż mojego żelazka - chyba muszę kupić nowe. A może da się prasować parowarem. Szybko i łatwo przygotowuję cały obiad. Łatwość użycia parowaru pojemnik na przyprawy powoduje, że potrawy są całkiem smaczne. Aż się chce samo jeść. To teraz cholesterol spadnie. A wracając do prasowania - może dostanę sprzęt na prezent :). A tak poważnie jestem całkowicie zadowolony.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Avance Collection HD9170/91 Parowar

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Avance Collection HD9170/91 Parowar

23/09/2018

Polska

Polska

Super działa - sukces

Zacznę od tego, że do zakupu zmusiło mnie zdrowie - podwyższony cholesterol. Szybko gotuje, a ilość pary jest większa niż mojego żelazka - chyba muszę kupić nowe. A może da się prasować parowarem. Szybko i łatwo przygotowuję cały obiad. Łatwość użycia parowaru pojemnik na przyprawy powoduje, że potrawy są całkiem smaczne. Aż się chce samo jeść. To teraz cholesterol spadnie a brzuszek urośnie. A wracając do żelazka - może dostanę od PHILIPSA prezent za reklamę :). A tak poważnie jestem całkowicie zadowolony.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Avance Collection HD9170/91 Parowar

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Avance Collection HD9170/91 Parowar

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