Вітальний подарунок -10%*
Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Приготування їжі
Усі серії
Avance Collection Пароварка
Більше не доступний
Підтримка
HD9170/91
До магазину
Увійдіть або створіть обліковий запис
Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.
ICM Recipe Booklet Philips Avance Collection Steamer
EU Declaration of conformity Philips Avance Collection Steamer HD9170/91 - English (US)
Зв’язатися з Philips
Ми готові допомогти