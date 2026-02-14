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Розширена гарантія 3 роки
Кошик з антипригарним покриттям
Кошик ємністю до 0,8 кг (4 порції)
Ручні налаштування
Розкрийте весь потенціал мультипечі для приготування смачніших та корисніших страв. Дізнайтеся про функції, які економлять час, і вдоскональте навички приготування домашніх страв, які ви й ваша сім’я люблять їсти щодня.
Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині. Кошик мультипечі QuickClean має антипригарне покриття для легкого чищення. Смаження за допомогою повітря оберігає ваш дім від запаху смаженої олії, який буває у разі використання звичайної фритюрниці.
Вбудований таймер дозволяє попередньо налаштувати час приготування до 60 хвилин. Функція автоматичного вимкнення включає звук, який дозволяє дізнатися, що страва готова. Регулятор температури дає змогу попередньо встановити найоптимальнішу температуру приготування страви аж до 200 градусів. Насолоджуйтеся хрумкою підрум’яненою до золотистого кольору картоплею, легкими закусками, курятиною тощо, адже все це буде приготоване за правильного налаштування часу й температури.
5.0
з 5
28
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Наталія_К
14/02/2026
Україна
Перевірений покупець
Мультипіч чудова!
Мені дуже подобається ця піч. Приготування відбувається майже без моєї участі, все виходить смачним, гарно пропеченим, та, що найважливіше, майже дієтичним, без жиру. На невелику родину - це найкращий вибір!
Цей відгук про Мультипіч Philips HD9200/90 Ovi L (4.1 л, 12 функцій)
Цей відгук про Мультипіч Philips HD9200/90 Ovi L (4.1 л, 12 функцій)
Gen27
19/07/2024
Україна
Перевірений покупець
Филипс-це геніально
Я купив Тефаль(аерофритюрниця+гриль),но через місяць приблизно замінив на Филипс... Филипс готує краще
Плюси
за
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч Philips HD9200/90 Ovi L (4.1 л, 12 функцій)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч Philips HD9200/90 Ovi L (4.1 л, 12 функцій)
Niki_A
15/09/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Піч чудова
Дуже корисна річ на кухні, легка для використання та миття. Смачна та корисна їжа за декілька хвилин. Єдина незручність, це важке регулювання часу обробки. Загальне враження-недаремно витрачені кошти. 5 балів!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч Philips HD9200/90 Ovi L (4.1 л, 12 функцій)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч Philips HD9200/90 Ovi L (4.1 л, 12 функцій)
Порівняно зі свіжою смаженою картоплею, приготованою у звичайній фритюрниці Philips
Порівняно зі вмістом жиру в курці та свинині, приготовлених у мультипечі та смажених на сковороді.
Доступно лише у країнах зі спільнотою HomeID
Витрати енергії на приготування однієї курячої грудки (налаштування AF 160 °C без розігрівання) або філе лосося (200 °C без розігрівання) порівняно з використанням духовки класу A. Середнє значення у % на основі внутрішніх лабораторних вимірювань із продуктами HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Результати можуть відрізнятися залежно від продукту.