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    Мультипіч

    Philips Ovi Essential

    HD9200/90
    Загальна оцінка / 5
    • Смачна смажена їжа і до 90% менше жиру!* Смачна смажена їжа і до 90% менше жиру!* Смачна смажена їжа і до 90% менше жиру!*
      -{discount-value}

      Мультипіч Philips Ovi Essential

      HD9200/90
      Загальна оцінка / 5

      Смачна смажена їжа і до 90% менше жиру!*

      Компанія Philips переносить мультипіч Ovi №1 у світі до вашої оселі. Насолоджуйтеся здоровою їжею, яка хрустка зверху та ніжна всередині, завдяки технології Rapid Air. Переглянути усі переваги

      Мультипіч Philips Ovi Essential

      Смачна смажена їжа і до 90% менше жиру!*

      Компанія Philips переносить мультипіч Ovi №1 у світі до вашої оселі. Насолоджуйтеся здоровою їжею, яка хрустка зверху та ніжна всередині, завдяки технології Rapid Air. Переглянути усі переваги

      Смачна смажена їжа і до 90% менше жиру!*

      Компанія Philips переносить мультипіч Ovi №1 у світі до вашої оселі. Насолоджуйтеся здоровою їжею, яка хрустка зверху та ніжна всередині, завдяки технології Rapid Air. Переглянути усі переваги

      Мультипіч Philips Ovi Essential

      Смачна смажена їжа і до 90% менше жиру!*

      Компанія Philips переносить мультипіч Ovi №1 у світі до вашої оселі. Насолоджуйтеся здоровою їжею, яка хрустка зверху та ніжна всередині, завдяки технології Rapid Air. Переглянути усі переваги

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        Мультипіч

        Мультипіч

        Philips Ovi Essential

        - {discount-value}

        Усього:

        Смачна смажена їжа і до 90% менше жиру!*

        Завдяки технології Rapid Air

        • Технологія Rapid Air
        • Кошик з антипригарним покриттям
        • Кошик ємністю до 0,8 кг (4 порції)
        • Ручні налаштування
        Смачні рецепти для мультипечі для здорового способу життя

        Смачні рецепти для мультипечі для здорового способу життя

        Відкрийте для себе сотні смачних, корисних та швидких рецептів страв для приготування у мультипечі. Рецепти в додатку NutriU*** підібрано експертами з раціонального харчування для щоденного приготування.

        Рецепти персоналізовано відповідно до ваших уподобань

        Рецепти персоналізовано відповідно до ваших уподобань

        Отримуйте щоденні рекомендації щодо рецептів, які підійдуть до смаку членам вашої сім’ї. Що більше ви користуєтесь додатком NutriU, то краще він може підбирати ідеї відповідно до ваших потреб. Отримайте натхнення від інших і стежте за людьми з подібними смаками***.

        Смажте, печіть, запікайте і, навіть, підігрівайте.

        Смажте, печіть, запікайте і, навіть, підігрівайте.

        Нова мультипіч Philips Essential відкриває безліч можливостей: смажте, печіть, запікайте і, навіть, підігрівайте! Готуйте щоразу ідеальну їжу незалежно від того, що ви вирішили приготувати.

        Домашні страви – це легко.

        Домашні страви – це легко.

        Розкрийте весь потенціал мультипечі для приготування смачніших та корисніших страв. Дізнайтеся про функції, які економлять час, і вдоскональте навички приготування домашніх страв, які ви й ваша сім’я люблять їсти щодня.

        Регульований час та температура

        Регульований час та температура

        Вбудований таймер дозволяє попередньо налаштувати час приготування до 60 хвилин. Функція автоматичного вимкнення включає звук, який дозволяє дізнатися, що страва готова. Регулятор температури дає змогу попередньо встановити найоптимальнішу температуру приготування страви аж до 200 градусів. Насолоджуйтеся хрумкою підрум’яненою до золотистого кольору картоплею, легкими закусками, курятиною тощо, адже все це буде приготоване за правильного налаштування часу й температури.

        Легке використання та чищення

        Легке використання та чищення

        Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині. Кошик мультипечі QuickClean має антипригарне покриття для легкого чищення. Смаження за допомогою повітря оберігає ваш дім від запаху смаженої олії, який буває у разі використання звичайної фритюрниці.

        Технічні характеристики

        • Країна походження

          Виготовлено у
          Бразилія
          Потужність
          1400  W
          Колір
          Чорний
          Довжина шнура
          0,8  m

        • Ємність

          Каструля (літр*)
          4.1  L
          Порції
          4
          Матеріал основного корпусу
          Пластик

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Вага та розміри

          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          360x264x295  mm
          Вага виробу
          4,5  kg

        • Екологічність

          Упаковка
          > 90% перероблених матеріалів

        • Загальні технічні характеристики

          Характеристики виробу
          • Автоматичне вимкнення
          • Термоізольовані зовнішні стінки
          • Можна мити в посудомийній машині
          • Перемикач "увімк./вимк."
          • Сигнал "готовності"
          • Контроль температури
          • Індикатор роботи
          • Швидке чищення
          • Запатентована технологія Rapid Air
          • Регулятор часу

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              • Порівняно зі свіжою смаженою картоплею, приготованою у звичайній фритюрниці Philips
              • *Джерело: Euromonitor International Ltd. У категорії фритюрниць із низьким використанням жиру; роздрібна торгівля в одиницях, дані за 2020 р.
              • **Доступно лише у країнах зі спільнотою NutriU

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