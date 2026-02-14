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  • Смачна їжа й до 90% менше жиру!*
  • Смачна їжа й до 90% менше жиру!*
  • Смачна їжа й до 90% менше жиру!*
  • Смачна їжа й до 90% менше жиру!*
  • Смачна їжа й до 90% менше жиру!*
  • Смачна їжа й до 90% менше жиру!*
  • Смачна їжа й до 90% менше жиру!*
  • Смачна їжа й до 90% менше жиру!*
  • Смачна їжа й до 90% менше жиру!*
  • Смачна їжа й до 90% менше жиру!*
  • Смачна їжа й до 90% менше жиру!*
  • Смачна їжа й до 90% менше жиру!*
  • Смачна їжа й до 90% менше жиру!*

Мультипіч PhilipsOvi L (4.1 л, 12 функцій)

HD9200/90

5
| (28) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Смачна їжа й до 90% менше жиру!*
Компанія Philips переносить мультипіч Ovi №1 у світі до вашої оселі. Насолоджуйтеся здоровою їжею, яка хрустка зверху та ніжна всередині, завдяки технології Rapid Air.
Переглянути всі переваги

Завдяки технології Rapid Air

Смачна їжа й до 90% менше жиру!*

  • Кошик з антипригарним покриттям

  • Кошик ємністю до 0,8 кг (4 порції)

  • Ручні налаштування

Домашні страви – це легко.

Домашні страви – це легко.

Розкрийте весь потенціал мультипечі для приготування смачніших та корисніших страв. Дізнайтеся про функції, які економлять час, і вдоскональте навички приготування домашніх страв, які ви й ваша сім’я люблять їсти щодня.

Легке використання та чищення

Легке використання та чищення

Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині. Кошик мультипечі QuickClean має антипригарне покриття для легкого чищення. Смаження за допомогою повітря оберігає ваш дім від запаху смаженої олії, який буває у разі використання звичайної фритюрниці.

Регульований час та температура

Регульований час та температура

Вбудований таймер дозволяє попередньо налаштувати час приготування до 60 хвилин. Функція автоматичного вимкнення включає звук, який дозволяє дізнатися, що страва готова. Регулятор температури дає змогу попередньо встановити найоптимальнішу температуру приготування страви аж до 200 градусів. Насолоджуйтеся хрумкою підрум’яненою до золотистого кольору картоплею, легкими закусками, курятиною тощо, адже все це буде приготоване за правильного налаштування часу й температури.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

28

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

14/02/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Мультипіч чудова!

Мені дуже подобається ця піч. Приготування відбувається майже без моєї участі, все виходить смачним, гарно пропеченим, та, що найважливіше, майже дієтичним, без жиру. На невелику родину - це найкращий вибір!

Цей відгук про Мультипіч Philips HD9200/90 Ovi L (4.1 л, 12 функцій)

Цей відгук про Мультипіч Philips HD9200/90 Ovi L (4.1 л, 12 функцій)

19/07/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Филипс-це геніально

Я купив Тефаль(аерофритюрниця+гриль),но через місяць приблизно замінив на Филипс... Филипс готує краще

Плюси

за

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультипіч Philips HD9200/90 Ovi L (4.1 л, 12 функцій)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультипіч Philips HD9200/90 Ovi L (4.1 л, 12 функцій)

15/09/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Піч чудова

Дуже корисна річ на кухні, легка для використання та миття. Смачна та корисна їжа за декілька хвилин. Єдина незручність, це важке регулювання часу обробки. Загальне враження-недаремно витрачені кошти. 5 балів!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультипіч Philips HD9200/90 Ovi L (4.1 л, 12 функцій)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультипіч Philips HD9200/90 Ovi L (4.1 л, 12 функцій)

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      Примітки

      1. Порівняно зі свіжою смаженою картоплею, приготованою у звичайній фритюрниці Philips

      2. Порівняно зі вмістом жиру в курці та свинині, приготовлених у мультипечі та смажених на сковороді.

      3. Доступно лише у країнах зі спільнотою HomeID

      4. Витрати енергії на приготування однієї курячої грудки (налаштування AF 160 °C без розігрівання) або філе лосося (200 °C без розігрівання) порівняно з використанням духовки класу A. Середнє значення у % на основі внутрішніх лабораторних вимірювань із продуктами HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Результати можуть відрізнятися залежно від продукту.