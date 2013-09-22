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Більше не доступний
HD9220/40
Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!*
Унікальна технологія Philips Rapid Air дозволяє смажити за допомогою повітря, завдяки чому страви виходять ніжними всередині та з хрусткою скоринкою. Для забезпечення оптимальної текстури та неперевершеного смаку потрібно лише трохи олії або не потрібно взагалі!
Мультипіч із низьким використанням жиру
Мультиварка
Білий із бузковим
800 г
Унікальна технологія мультипечі – Rapid Air – дає змогу смажити, пекти, запікати та готувати на грилі найсмачніші закуски та страви, використовуючи менше жиру порівняно зі звичайною фритюрницею або ж не використовуючи жиру взагалі! Мультипіч Philips із технологією Rapid Air також створює менше запаху порівняно зі звичними фритюрницями, її легко мити, вона безпечна та економна для щоденного використання!
Вбудований таймер дає змогу попередньо налаштовувати час приготування аж до 30 хвилин. Функція автоматичного вимкнення включає звуковий індикатор "готовності". Регулятор температури дає змогу попередньо встановити найоптимальнішу температуру приготування страви аж до 200 градусів. Насолоджуйтеся хрумкою підрум’яненою до золотистого кольору картоплею, легкими закусками, курчам, м’ясом тощо, адже все це буде приготоване за правильного налаштування часу й температури для найкращого результату!
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
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4.6
з 5
10
Відгуки
marymasza
22/09/2013
Polska
Idealne rozwiązanie na szybki posiłek
Idealny zamiennik piekarnika. Szybko się nagrzewa przez co czas przyrządzenia posiłku jest krótszy. Potrawy z Airfryer'a są bardzo smaczne, można nawet upiec w nim babeczki.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD9220/50 Airfryer
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD9220/50 Airfryer
Gina
18/01/2019
Magyarország
Gyönyörű design.
Tökéletes minőség, gyönyörű formatervezés, kiváló használhatóság. Imááádom
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD9220/50 Airfryer
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD9220/50 Airfryer
Roxanasc
17/04/2017
România
Перевірений покупець
E foarte buna!
Gatitul la airfryer e foarte usor, rapid si sanatos. Cel mai mult mi-a placut cum a iesit carnea de pui, e bestiala!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Airfryer Viva Collection HD9220/50
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Airfryer Viva Collection HD9220/50
Порівняно зі свіжою смаженою картоплею, приготованою у звичайній фритюрниці Philips.