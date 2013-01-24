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    Viva Collection

    Мультипіч

    HD9220/40
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!* Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!* Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!*
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      Viva Collection Мультипіч

      HD9220/40
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!*

      Унікальна технологія Philips Rapid Air дозволяє смажити за допомогою повітря, завдяки чому страви виходять ніжними всередині та з хрусткою скоринкою. Для забезпечення оптимальної текстури та неперевершеного смаку потрібно лише трохи олії або не потрібно взагалі! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Viva Collection Мультипіч

      Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!*

      Унікальна технологія Philips Rapid Air дозволяє смажити за допомогою повітря, завдяки чому страви виходять ніжними всередині та з хрусткою скоринкою. Для забезпечення оптимальної текстури та неперевершеного смаку потрібно лише трохи олії або не потрібно взагалі! Переглянути усі переваги

      Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!*

      Унікальна технологія Philips Rapid Air дозволяє смажити за допомогою повітря, завдяки чому страви виходять ніжними всередині та з хрусткою скоринкою. Для забезпечення оптимальної текстури та неперевершеного смаку потрібно лише трохи олії або не потрібно взагалі! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Viva Collection Мультипіч

      Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!*

      Унікальна технологія Philips Rapid Air дозволяє смажити за допомогою повітря, завдяки чому страви виходять ніжними всередині та з хрусткою скоринкою. Для забезпечення оптимальної текстури та неперевершеного смаку потрібно лише трохи олії або не потрібно взагалі! Переглянути усі переваги

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        Viva Collection

        Viva Collection

        Мультипіч

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        Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!*

        Найкращі результати з технологією Rapid Air

        • Мультипіч із низьким використанням жиру
        • Мультиварка
        • Білий із бузковим
        • 800 г
        Технологія Rapid Air для здоровішого смаження

        Технологія Rapid Air для здоровішого смаження

        Унікальна технологія мультипечі – Rapid Air – дає змогу смажити, пекти, запікати та готувати на грилі найсмачніші закуски та страви, використовуючи менше жиру порівняно зі звичайною фритюрницею або ж не використовуючи жиру взагалі! Мультипіч Philips із технологією Rapid Air також створює менше запаху порівняно зі звичними фритюрницями, її легко мити, вона безпечна та економна для щоденного використання!

        Регульований час та температура

        Регульований час та температура

        Вбудований таймер дає змогу попередньо налаштовувати час приготування аж до 30 хвилин. Функція автоматичного вимкнення включає звуковий індикатор "готовності". Регулятор температури дає змогу попередньо встановити найоптимальнішу температуру приготування страви аж до 200 градусів. Насолоджуйтеся хрумкою підрум’яненою до золотистого кольору картоплею, легкими закусками, курчам, м’ясом тощо, адже все це буде приготоване за правильного налаштування часу й температури для найкращого результату!

        За допомогою мультипечі можна смажити, підсмажувати, запікати і навіть пекти

        За допомогою мультипечі можна смажити, підсмажувати, запікати і навіть пекти

        За допомогою інноваційної мультипечі Philips із технологією Rapid Air можна не лише смажити, але й готувати на грилі, пекти та навіть запікати. Усі ваші улюблені страви – один пристрій.

        Унікальний дизайн для смачних страв із низьким вмістом жиру

        Унікальний дизайн для смачних страв із низьким вмістом жиру

        Унікальна конструкція мультипечі Philips поєднує швидко циркулююче розігріте повітря, дизайн Starfish (морської зірки) та оптимальну систему нагрівання для швидкого і простого смаження та приготування корисних страв без обов’язкового додавання олії.

        Деталі можна мити в посудомийній машині

        Деталі можна мити в посудомийній машині

        Знімну чашу з антипригарним покриттям та кошик для їжі легко мити в посудомийній машині.

        Надзвичайно потужна ефективність для швидкого приготування

        Надзвичайно потужна ефективність для швидкого приготування

        Великі можливості приготування за усіма вашими улюбленими рецептами

        Великі можливості приготування за усіма вашими улюбленими рецептами

        Книга із дивовижними рецептами

        У цій книзі рецептів, створеній кулінарними експертами, подано різні смажені страви із низьким вмістом жиру, які можна готувати у мультипечі, а також рецепти, які демонструють універсальність пристрою, щоб ви могли також готувати на грилі, смажити й пекти їжу у більш здоровий спосіб, швидше та зручніше.

        Технічні характеристики

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Загальні специфікації

          Регулятор часу
          До 30 хвилин
          Потужність
          1425 W
          Вага виробу
          7,0 kg
          Частота
          50 / 60 Hz
          Колір
          Білий і лавандовий
          Напруга
          230 V
          Довжина шнура
          0,8 m
          Характеристики виробу
          • Автоматичне вимкнення
          • Термоізольовані зовнішні стінки
          • Пристосування для шнура
          • Сигнал "готовності"
          • Контроль температури
          • Книга з рецептами та додаток
          • Неслизька основа
          • Запатентована технологія Rapid Air
          • Регулятор часу
          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          287 x 315 x 384 mm

        • Ємність

          Кошик (кг)
          0.8 kg

        • Покриття корпусу

          Матеріал основного корпусу
          Пластик

        • Надійність

          Посібник користувача
          100% перероблений папір
          Упаковка
          &gt; 90% перероблених матеріалів

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            • Порівняно зі свіжою смаженою картоплею, приготованою у звичайній фритюрниці Philips.

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