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Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!*
Унікальна технологія Philips Rapid Air дозволяє смажити за допомогою повітря, завдяки чому страви виходять ніжними всередині та з хрусткою скоринкою. Для забезпечення оптимальної текстури та неперевершеного смаку потрібно лише трохи олії або не потрібно взагалі! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!*
Унікальна технологія Philips Rapid Air дозволяє смажити за допомогою повітря, завдяки чому страви виходять ніжними всередині та з хрусткою скоринкою. Для забезпечення оптимальної текстури та неперевершеного смаку потрібно лише трохи олії або не потрібно взагалі! Переглянути усі переваги
Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!*
Унікальна технологія Philips Rapid Air дозволяє смажити за допомогою повітря, завдяки чому страви виходять ніжними всередині та з хрусткою скоринкою. Для забезпечення оптимальної текстури та неперевершеного смаку потрібно лише трохи олії або не потрібно взагалі! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!*
Унікальна технологія Philips Rapid Air дозволяє смажити за допомогою повітря, завдяки чому страви виходять ніжними всередині та з хрусткою скоринкою. Для забезпечення оптимальної текстури та неперевершеного смаку потрібно лише трохи олії або не потрібно взагалі! Переглянути усі переваги
Мультипіч
Ціна магазину Philips
Усього:
Унікальна технологія мультипечі – Rapid Air – дає змогу смажити, пекти, запікати та готувати на грилі найсмачніші закуски та страви, використовуючи менше жиру порівняно зі звичайною фритюрницею або ж не використовуючи жиру взагалі! Мультипіч Philips із технологією Rapid Air також створює менше запаху порівняно зі звичними фритюрницями, її легко мити, вона безпечна та економна для щоденного використання!
Вбудований таймер дає змогу попередньо налаштовувати час приготування аж до 30 хвилин. Функція автоматичного вимкнення включає звуковий індикатор "готовності". Регулятор температури дає змогу попередньо встановити найоптимальнішу температуру приготування страви аж до 200 градусів. Насолоджуйтеся хрумкою підрум’яненою до золотистого кольору картоплею, легкими закусками, курчам, м’ясом тощо, адже все це буде приготоване за правильного налаштування часу й температури для найкращого результату!
За допомогою інноваційної мультипечі Philips із технологією Rapid Air можна не лише смажити, але й готувати на грилі, пекти та навіть запікати. Усі ваші улюблені страви – один пристрій.
Унікальна конструкція мультипечі Philips поєднує швидко циркулююче розігріте повітря, дизайн Starfish (морської зірки) та оптимальну систему нагрівання для швидкого і простого смаження та приготування корисних страв без обов’язкового додавання олії.
Знімну чашу з антипригарним покриттям та кошик для їжі легко мити в посудомийній машині.
У цій книзі рецептів, створеній кулінарними експертами, подано різні смажені страви із низьким вмістом жиру, які можна готувати у мультипечі, а також рецепти, які демонструють універсальність пристрою, щоб ви могли також готувати на грилі, смажити й пекти їжу у більш здоровий спосіб, швидше та зручніше.
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