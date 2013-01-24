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Viva Collection

Мультипіч

HD9621/90
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Загальна оцінка / 5
  • Смачна смажена їжа з меншою на 80% кількістю жиру* Смачна смажена їжа з меншою на 80% кількістю жиру* Смачна смажена їжа з меншою на 80% кількістю жиру*
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    Viva Collection Мультипіч

    HD9621/90
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Смачна смажена їжа з меншою на 80% кількістю жиру*

    Завдяки унікальній технології Philips TurboStar можна смажити їжу з мінімальною кількістю олії та готувати смачні й рівномірно приготовані страви. Їжу не потрібно попередньо нагрівати, а завдяки новій компактній конструкції можна приготувати велику кількість їжі. Переглянути усі переваги

    Viva Collection Мультипіч

    Смачна смажена їжа з меншою на 80% кількістю жиру*

    Завдяки унікальній технології Philips TurboStar можна смажити їжу з мінімальною кількістю олії та готувати смачні й рівномірно приготовані страви. Їжу не потрібно попередньо нагрівати, а завдяки новій компактній конструкції можна приготувати велику кількість їжі. Переглянути усі переваги

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    See all airfryer

      Смачна смажена їжа з меншою на 80% кількістю жиру*

      Завдяки запатентованій технології TurboStar

      • TurboStar
      • Мультипіч із низьким використанням жиру
      • Чорна, 1425 Вт, 0,8 кг
      Смачні страви: ніжні всередині, хрусткі зовні

      Смачні страви: ніжні всередині, хрусткі зовні

      Завдяки технології Philips TurboStar уся їжа обробляється цим теплом, що постійно циркулює, й одночасно готується. Результат – рівномірно підсмажена їжа, яку не потрібно перевертати, навіть якщо її багато. Крім гарячого потоку повітря, потужний спрямований жар згори швидко утворює скоринку для смачних, золотистих страв. “Страви виходять із хрусткою скоринкою та ніжними всередині”

      Понад 200 рецептів у додатку та безкоштовна книга рецептів у комплекті

      Понад 200 рецептів у додатку та безкоштовна книга рецептів у комплекті

      Додаток Philips Airfryer безкоштовний і містить смачні рецепти та прості інструкції щодо приготування. Отримайте натхнення зі швидкими, корисними закусками або стравами для спеціальних подій.

      Швидше приготування смачних страв: не потребує попереднього нагрівання

      Швидше приготування смачних страв: не потребує попереднього нагрівання

      Мультипіч Philips одразу готова до використання. Забезпечуючи швидшу роботу від початку до кінця, вона неперевершено справляється зі щоденним приготуванням страв.

      Швидке чищення за 90 сек. – кошик, який швидко чиститься, з антипригарною сіткою

      Швидке чищення за 90 сек. – кошик, який швидко чиститься, з антипригарною сіткою

      Кошик мультипечі Philips, який швидко чиститься, має знімну антипригарну сітку, що полегшує і пришвидшує чищення. Знімну чашу з антипригарним покриттям та кошик для їжі легко мити в посудомийній машині. Мультипіч Philips із технологією TurboStar оберігає Вас та Ваш дім від запаху смаженої олії, який буває у разі використання звичайної фритюрниці.

      Знімні частини можна мити в посудомийній машині

      Знімні частини можна мити в посудомийній машині

      Знімну чашу з антипригарним покриттям та кошик для їжі легко мити в посудомийній машині. Мультипіч Philips з технологією Rapid Air оберігає Вас та Ваш дім від запаху смаженої олії, який буває у разі використання звичайної фритюрниці.

      Смажте, печіть, підсмажуйте та запікайте улюблені страви вдома

      Смажте, печіть, підсмажуйте та запікайте улюблені страви вдома

      За допомогою інноваційної мультипечі Philips із технологією Rapid Air можна не лише смажити, але й готувати на грилі, пекти та навіть запікати. Усі Ваші улюблені страви – один пристрій.

      Велика ємність 0,8 кг, на 20% компактніша*

      Велика ємність 0,8 кг, на 20% компактніша*

      Нову мультипіч створено з думкою про компактність (на 20% менша), проте вона дозволяє готувати велику кількість їжі (800 г). Завдяки зменшеному розміру вона чудово поміститься на кухонній стільниці і дозволяє приготувати смачну їжу для всієї сім’ї. Завдяки продуманому розміру її можна використовувати щодня, для безлічі можливостей.

      Готує смажену їжу на 50% рівномірніше*

      Готує смажену їжу на 50% рівномірніше*

      Унікальна технологія TurboStar забезпечує постійну циркуляцію гарячого повітря по всьому відділенні для приготування, що гарантує рівномірний розподіл тепла по всьому кошику. “TurboStar досягає найоптимальнішого потоку повітря, завдяки чому їжа готується на 50% рівномірніше”

      Унікальна технологія TurboStar для здоровішого смаження

      Унікальна технологія TurboStar для здоровішого смаження

      Унікальна технологія Philips TurboStar утворює швидке надзвичайно гаряче повітря для смаження їжі з невеликою кількістю олії чи без неї. Мультипіч Philips також створює менше запаху порівняно зі звичними фритюрницями, її легко мити, вона безпечна та економна для щоденного використання!

      Універсальна ручка EasyClick – легка зміна аксесуарів

      Універсальна ручка EasyClick – легка зміна аксесуарів

      Нова універсальна ручка Philips EasyClick допомагає комбінувати й підбирати відповідний аксесуар і досягати найкращих результатів приготування основних страв щодня. Крім того, вона забезпечує компактніше зберігання після використання.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        У комплекті
        Брошура з рецептами

      • Загальні специфікації

        Характеристики виробу
        • Автоматичне вимкнення
        • Термоізольовані зовнішні стінки
        • Пристосування для шнура
        • Можна мити в посудомийній машині
        • Неслизька основа
        • Перемикач "увімк./вимк."
        • Сигнал "готовності"
        • Контроль температури
        • Індикатор роботи
        • Швидке чищення
        • Книга з рецептами та додаток
        Технологія
        Технологія TurboStar
        Регулятор часу
        До 30 хвилин

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Технічні характеристики

        Довжина шнура
        0,8  м
        Потужність
        1425  Вт
        Напруга
        220  В
        Ємність кошика
        0,8  кг

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        365 x 266 x 292  мм
        Вага виробу
        5,3  кг

      • Конструкція

        Колір
        Чорний

      • Покриття корпусу

        Матеріал основного корпусу
        Пластик

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          • Порівняно зі свіжою смаженою картоплею, приготованою у звичайній фритюрниці Philips.
          • визначено в порівнянні з мультипіччю без технології TurboStar із замороженою картоплею-фрі; оцінювався ступінь підрум’янення та готовність
          • порівняно з мультипіччю колекції Philips Viva Collection, загалом можна помістити 800 г смаженої їжі

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