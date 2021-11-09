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  • Смачна картопля фрі з на 80% меншим вмістом жиру*
  • Смачна картопля фрі з на 80% меншим вмістом жиру*
  • Смачна картопля фрі з на 80% меншим вмістом жиру*
  • Смачна картопля фрі з на 80% меншим вмістом жиру*
  • Смачна картопля фрі з на 80% меншим вмістом жиру*
  • Смачна картопля фрі з на 80% меншим вмістом жиру*
  • Смачна картопля фрі з на 80% меншим вмістом жиру*
  • Смачна картопля фрі з на 80% меншим вмістом жиру*
  • Смачна картопля фрі з на 80% меншим вмістом жиру*
  • Смачна картопля фрі з на 80% меншим вмістом жиру*
  • Смачна картопля фрі з на 80% меншим вмістом жиру*
  • Смачна картопля фрі з на 80% меншим вмістом жиру*

Більше не доступний

Viva CollectionAirfryer

HD9621/90

4.8
| (98) Відгуки | 99% рекомендують цей виріб
Смачна картопля фрі з на 80% меншим вмістом жиру*
Завдяки унікальній технології Philips TurboStar ви можете смажити страви з мінімальною кількістю олії та готувати смачні рівномірно приготовані страви. Попереднє розігрівання не потрібне, а завдяки новому компактному дизайну ви все одно можете готувати велику кількість їжі.
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Завдяки патентованій технології TurboStar

Смачна картопля фрі з на 80% меншим вмістом жиру*

  • TurboStar

  • Мультипіч із низьким використанням жиру

  • Чорний, 1425 Вт, 0,8 кг

Смачні страви: ніжні всередині, хрусткі зовні

Смачні страви: ніжні всередині, хрусткі зовні

Завдяки технології Philips TurboStar вся їжа піддається постійному циркулюючому нагріванню та готується одночасно. Результат – рівномірно смажена їжа без необхідності перевертання, навіть коли продукти викладені купою. Окрім потоку гарячого повітря, потужний прямий нагрів зверху швидко підрум'янює їжу для смачних золотисто-коричневих результатів. «Хрустка зовні, ніжна всередині»

Понад 200 рецептів у додатку та безкоштовна книга рецептів у комплекті

Понад 200 рецептів у додатку та безкоштовна книга рецептів у комплекті

Додаток Philips Airfryer безкоштовний і містить смачні рецепти та прості інструкції щодо приготування. Отримайте натхнення зі швидкими, корисними закусками або стравами для спеціальних подій.

Швидше приготування смачних страв: не потребує попереднього нагрівання

Швидше приготування смачних страв: не потребує попереднього нагрівання

Мультипіч Philips одразу готова до використання. Забезпечуючи швидшу роботу від початку до кінця, вона неперевершено справляється зі щоденним приготуванням страв.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

98

Відгуки

99%

рекомендують цей виріб

2

09/11/2021

Україна

Україна

Корисна штука.

Все що готує - готує добре. М'ясо, заморожені і свіжі овочі, напівфабрикати, годиться для всього. Але почисти піч доволі нетривіальна задача: верхя решітка під теном незнімна, добратисч дуже складно, а жиру туди налипає дуже багато.

Плюси

Швидко і смачно готує.

Мінуси

Складно чистити.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD9621/90 Airfryer

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD9621/90 Airfryer

31/10/2021

Україна

Україна

Смачно і корисно!

Це була моя перша покупка Philips. Я жодного разу не пошкудувала. Дуже люблю овочі і рибу на грилі і завдяки мультипечі я завжди можу пригувати улублені страви. Але в цій печі можна готувати і десерти і запіканки. Завдяки книзі з рецептами можна вчитись новим поєднанням і експерементам. Ще серед великих плюсів цієї печі є легкість догляду. Дуже просто мити, справа кількох хвилин.

Плюси

наразі тільки позитивні відгуки

Мінуси

після майже двох років використання немає зауважень

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD9621/90 Airfryer

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD9621/90 Airfryer

17/02/2021

Україна

Україна

шикарная вещь

вкусно.и отлично втч. для пенсионеров, делали мясо, картофель , чебуреки, овощи, жаль нет много рецептов ,где почитать ,для фантазии ,и нет где купить дополнительное оборудование для аппарата.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD9621/90 Airfryer

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD9621/90 Airfryer

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      Примітки

      1. Порівняно зі свіжою смаженою картоплею, приготованою у звичайній фритюрниці Philips.

      2. виміряно порівняно з мультипіччю без TurboStar із заморожених картопляних смужок, оцінено за рівнем підрум'янення та готовності

      3. порівняно з мультипіччю колекції Philips Viva Collection, загалом можна помістити 800 г смаженої їжі