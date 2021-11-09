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TurboStar
Мультипіч із низьким використанням жиру
Чорний, 1425 Вт, 0,8 кг
Завдяки технології Philips TurboStar вся їжа піддається постійному циркулюючому нагріванню та готується одночасно. Результат – рівномірно смажена їжа без необхідності перевертання, навіть коли продукти викладені купою. Окрім потоку гарячого повітря, потужний прямий нагрів зверху швидко підрум'янює їжу для смачних золотисто-коричневих результатів. «Хрустка зовні, ніжна всередині»
Додаток Philips Airfryer безкоштовний і містить смачні рецепти та прості інструкції щодо приготування. Отримайте натхнення зі швидкими, корисними закусками або стравами для спеціальних подій.
Мультипіч Philips одразу готова до використання. Забезпечуючи швидшу роботу від початку до кінця, вона неперевершено справляється зі щоденним приготуванням страв.
4.8
з 5
98
Відгуки
99%
рекомендують цей виріб
GabalonGamma
09/11/2021
Україна
Корисна штука.
Все що готує - готує добре. М'ясо, заморожені і свіжі овочі, напівфабрикати, годиться для всього. Але почисти піч доволі нетривіальна задача: верхя решітка під теном незнімна, добратисч дуже складно, а жиру туди налипає дуже багато.
Плюси
Швидко і смачно готує.
Мінуси
Складно чистити.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD9621/90 Airfryer
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD9621/90 Airfryer
margate
31/10/2021
Україна
Смачно і корисно!
Це була моя перша покупка Philips. Я жодного разу не пошкудувала. Дуже люблю овочі і рибу на грилі і завдяки мультипечі я завжди можу пригувати улублені страви. Але в цій печі можна готувати і десерти і запіканки. Завдяки книзі з рецептами можна вчитись новим поєднанням і експерементам. Ще серед великих плюсів цієї печі є легкість догляду. Дуже просто мити, справа кількох хвилин.
Плюси
наразі тільки позитивні відгуки
Мінуси
після майже двох років використання немає зауважень
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD9621/90 Airfryer
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD9621/90 Airfryer
walklm
17/02/2021
Україна
шикарная вещь
вкусно.и отлично втч. для пенсионеров, делали мясо, картофель , чебуреки, овощи, жаль нет много рецептов ,где почитать ,для фантазии ,и нет где купить дополнительное оборудование для аппарата.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD9621/90 Airfryer
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD9621/90 Airfryer
Порівняно зі свіжою смаженою картоплею, приготованою у звичайній фритюрниці Philips.
виміряно порівняно з мультипіччю без TurboStar із заморожених картопляних смужок, оцінено за рівнем підрум'янення та готовності
порівняно з мультипіччю колекції Philips Viva Collection, загалом можна помістити 800 г смаженої їжі