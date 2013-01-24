Смачна смажена їжа з меншою на 80% кількістю жиру*
Завдяки унікальній технології Philips TurboStar можна смажити їжу з мінімальною кількістю олії та готувати смачні й рівномірно приготовані страви. Їжу не потрібно попередньо нагрівати, а завдяки новій компактній конструкції можна приготувати велику кількість їжі. Переглянути усі переваги
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Смачна смажена їжа з меншою на 80% кількістю жиру*
Завдяки унікальній технології Philips TurboStar можна смажити їжу з мінімальною кількістю олії та готувати смачні й рівномірно приготовані страви. Їжу не потрібно попередньо нагрівати, а завдяки новій компактній конструкції можна приготувати велику кількість їжі. Переглянути усі переваги
Завдяки технології Philips TurboStar уся їжа обробляється цим теплом, що постійно циркулює, й одночасно готується. Результат – рівномірно підсмажена їжа, яку не потрібно перевертати, навіть якщо її багато. Крім гарячого потоку повітря, потужний спрямований жар згори швидко утворює скоринку для смачних, золотистих страв. “Страви виходять із хрусткою скоринкою та ніжними всередині”
Додаток Philips Airfryer безкоштовний і містить смачні рецепти та прості інструкції щодо приготування. Отримайте натхнення зі швидкими, корисними закусками або стравами для спеціальних подій.
Мультипіч Philips одразу готова до використання. Забезпечуючи швидшу роботу від початку до кінця, вона неперевершено справляється зі щоденним приготуванням страв.
Кошик мультипечі Philips, який швидко чиститься, має знімну антипригарну сітку, що полегшує і пришвидшує чищення. Знімну чашу з антипригарним покриттям та кошик для їжі легко мити в посудомийній машині. Мультипіч Philips із технологією TurboStar оберігає Вас та Ваш дім від запаху смаженої олії, який буває у разі використання звичайної фритюрниці.
Знімну чашу з антипригарним покриттям та кошик для їжі легко мити в посудомийній машині. Мультипіч Philips з технологією Rapid Air оберігає Вас та Ваш дім від запаху смаженої олії, який буває у разі використання звичайної фритюрниці.
За допомогою інноваційної мультипечі Philips із технологією Rapid Air можна не лише смажити, але й готувати на грилі, пекти та навіть запікати. Усі Ваші улюблені страви – один пристрій.
Нову мультипіч створено з думкою про компактність (на 20% менша), проте вона дозволяє готувати велику кількість їжі (800 г). Завдяки зменшеному розміру вона чудово поміститься на кухонній стільниці і дозволяє приготувати смачну їжу для всієї сім’ї. Завдяки продуманому розміру її можна використовувати щодня, для безлічі можливостей.
Унікальна технологія TurboStar забезпечує постійну циркуляцію гарячого повітря по всьому відділенні для приготування, що гарантує рівномірний розподіл тепла по всьому кошику. “TurboStar досягає найоптимальнішого потоку повітря, завдяки чому їжа готується на 50% рівномірніше”
Унікальна технологія Philips TurboStar утворює швидке надзвичайно гаряче повітря для смаження їжі з невеликою кількістю олії чи без неї. Мультипіч Philips також створює менше запаху порівняно зі звичними фритюрницями, її легко мити, вона безпечна та економна для щоденного використання!
Нова універсальна ручка Philips EasyClick допомагає комбінувати й підбирати відповідний аксесуар і досягати найкращих результатів приготування основних страв щодня. Крім того, вона забезпечує компактніше зберігання після використання.
Аксесуари
Загальні специфікації
Обслуговування
Надійність
Технічні характеристики
Вага та розміри
Конструкція
Покриття корпусу