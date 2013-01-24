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Avance Collection

Мультипіч

HD9640/00
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Загальна оцінка / 5
  • Смачна смажена їжа з меншою на 80% кількістю жиру* Смачна смажена їжа з меншою на 80% кількістю жиру* Смачна смажена їжа з меншою на 80% кількістю жиру*
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    Avance Collection Мультипіч

    HD9640/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Смачна смажена їжа з меншою на 80% кількістю жиру*

    Унікальна технологія Philips TurboStar дозволяє смажити з невеликою кількістю олії чи без неї – страви виходять ніжними всередині та з хрусткою скоринкою. Тепер завдяки регулятору QuickControl зробити це стало ще легше. Улюблена смажена їжа одним натиском! Переглянути усі переваги

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    Avance Collection Мультипіч

    Смачна смажена їжа з меншою на 80% кількістю жиру*

    Унікальна технологія Philips TurboStar дозволяє смажити з невеликою кількістю олії чи без неї – страви виходять ніжними всередині та з хрусткою скоринкою. Тепер завдяки регулятору QuickControl зробити це стало ще легше. Улюблена смажена їжа одним натиском! Переглянути усі переваги

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      • Технологія TurboStar
      • Біла, 1425 Вт, 0,8 кг
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      Мультипіч Philips одразу готова до використання. Забезпечуючи швидшу роботу від початку до кінця, вона неперевершено справляється зі щоденним приготуванням страв.

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      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        У комплекті
        Брошура з рецептами

      • Загальні специфікації

        Попередньо встановлені програми
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        Характеристики виробу
        • Автоматичне вимкнення
        • Термоізольовані зовнішні стінки
        • Пристосування для шнура
        • Неслизька основа
        • Попередньо налаштована функція приготування
        • Контроль температури
        • Індикатор роботи
        • Функція збереження тепла
        • Книга з рецептами та додаток
        Технологія
        Технологія TurboStar
        Регулятор часу
        До 60 хвилин

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Технічні характеристики

        Довжина шнура
        0,8  м
        Частота
        50/60  Гц
        Потужність
        1425  Вт
        Напруга
        220  В
        Ємність кошика
        0,8  кг

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        365 x 266 x 287  мм
        Вага виробу
        5,5  кг

      • Конструкція

        Колір
        Білий

      • Покриття корпусу

        Матеріал основного корпусу
        Пластик

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          • Порівняно з мультипіччю без технології TurboStar

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