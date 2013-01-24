Смачна смажена їжа з меншою на 80% кількістю жиру*
Унікальна технологія Philips TurboStar дозволяє смажити з невеликою кількістю олії чи без неї – страви виходять ніжними всередині та з хрусткою скоринкою. Тепер завдяки регулятору QuickControl зробити це стало ще легше. Улюблена смажена їжа одним натиском! Переглянути усі переваги
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Смачна смажена їжа з меншою на 80% кількістю жиру*
Унікальна технологія Philips TurboStar дозволяє смажити з невеликою кількістю олії чи без неї – страви виходять ніжними всередині та з хрусткою скоринкою. Тепер завдяки регулятору QuickControl зробити це стало ще легше. Улюблена смажена їжа одним натиском! Переглянути усі переваги
Завдяки технології Philips TurboStar уся їжа готується за допомогою гарячого повітря, що постійно циркулює. Результат – рівномірно підсмажена їжа, яку не потрібно перевертати, навіть якщо її багато. Крім гарячого потоку повітря, потужний спрямований жар згори швидко утворює скоринку для смачних, золотистих страв. “Страви виходять із хрусткою скоринкою та ніжними всередині”
Додаток Philips Airfryer безкоштовний і містить смачні рецепти та прості інструкції щодо приготування. Отримайте натхнення зі швидкими, корисними закусками або стравами для спеціальних подій.
Мультипіч Philips одразу готова до використання. Забезпечуючи швидшу роботу від початку до кінця, вона неперевершено справляється зі щоденним приготуванням страв.
Ми створили попередньо встановлені програми для приготування популярних страв, тому їх можна готувати одним натисненням. Вам сподобається зручність наших попередньо встановлених програм для приготування замороженої картоплі-фрі, м’яса, риби та курячих лапок.
Унікальна технологія TurboStar забезпечує постійну циркуляцію гарячого повітря під час приготування, що гарантує рівномірний розподіл тепла по всьому кошику. “TurboStar досягає найоптимальнішого потоку повітря, завдяки чому їжа готується на 50% рівномірніше”
Мультипіч спеціально створено для кухні. Вона дозволяє зберегти місце на кухонній стільниці та готувати велику кількість їжі (800 г смаженої їжі).
Новий швидкий регулятор QuickControl – це головний елемент керування мультипіччю. Просто поверніть його, щоб налаштувати відповідну температуру, потім натисніть. Поверніть знову, щоб встановити час, після чого натисніть, щоб почати приготування.
Унікальна технологія Philips TurboStar утворює швидке надзвичайно гаряче повітря для смаження їжі з невеликою кількістю олії чи без неї. Мультипіч Philips також створює менше запаху порівняно зі звичними фритюрницями, її легко мити, вона безпечна та економна для щоденного використання!
Нова універсальна ручка Philips EasyClick допомагає комбінувати й підбирати відповідний аксесуар і досягати найкращих результатів приготування основних страв щодня. Крім того, вона забезпечує компактніше зберігання після використання.
За допомогою інноваційної мультипечі Philips із технологією видалення жиру можна не лише смажити, але й готувати на грилі, пекти та навіть запікати. Усі Ваші улюблені страви – один пристрій.
За допомогою інноваційної мультипечі Philips із технологією TurboStar можна не лише смажити, але й готувати на грилі, пекти та навіть запікати – один пристрій приготує усі Ваші улюблені страви.
Аксесуари
Загальні специфікації
Обслуговування
Надійність
Технічні характеристики
Вага та розміри
Конструкція
Покриття корпусу