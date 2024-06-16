Дуже функціональна річ,швидко готує.Проміжок часу для приготування скорочується в 2 чи 3 раза.Їжа готується з мінімальним вмістом жиру.Раніше я готувала на сніданок сирники,запікала їх в духовці,щоб було корисно,без жиру-це займало 30хв-40хв і треба було перевертати на іншу сторону,щоб не пригоріли В аерогрилі вони повністю запікаються за 16хв.І вони таки пухкі,як пиріжки,хоча вони без розпушувача і інших допоміжних речовин.В духовці пласкі виходять.Картопля виходить дуже смачна,вона і з скоринкою і соковита.В духовці вона в мене виходила суховата.А готувала цілу курку в мультипечі-це просто шедевр.Ніколи не їла смачніше.При цему, що я її особливо не маринувала,сіль,спеції і все.І вона вийшла така соковита.Скоринка підсмажена з усіх боків,і я її не перевертала.Вибрала программу-ціла курка,вагу,а мультипіч сама вибирає скільки потрібно часу на приготування.Маффіни готуються за 6хв,синнабони за 20хв здається.Картопля за 15-20хв,крильца теж недовго біля 20хв.Я і торти готую(купила форму спеціальну) і рулети м'ясні .Дуже задоволена покупкою.Спочатку думала,що розмір XXLбуде завеликий для нас з чоловіком,але в процесі виявилось,що якраз.Влазить ціла курка,як раз підходящий об'єм для всього.Єдиний недолік-якби винайшли технологію,щоб бруд і жир самоочищався 😁і не прийшлось мити.Хоча тут в мультепечі антипригарні матеріали,і легко миється Але завжди хочеться кращого.