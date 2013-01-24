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    Premium

    Мультипіч XXL

    HD9867/90
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    Загальна оцінка / 5
    • Максимум смаку, мінімум жиру. Без зусиль. Максимум смаку, мінімум жиру. Без зусиль. Максимум смаку, мінімум жиру. Без зусиль.
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      Premium Мультипіч XXL

      HD9867/90
      Отримайте підтримку для цього виробу

      Максимум смаку, мінімум жиру. Без зусиль.

      Нова велика мультипіч Philips думає й готує замість вас. Завдяки розумній технології розпізнавання мультипіч сама автоматично налаштовує час і температуру під час приготування для щораз ідеальних страв. Вибирайте й насолоджуйтеся кожним шматочком! Переглянути усі переваги

      Premium Мультипіч XXL

      Максимум смаку, мінімум жиру. Без зусиль.

      Нова велика мультипіч Philips думає й готує замість вас. Завдяки розумній технології розпізнавання мультипіч сама автоматично налаштовує час і температуру під час приготування для щораз ідеальних страв. Вибирайте й насолоджуйтеся кожним шматочком! Переглянути усі переваги

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        Premium

        Premium

        Мультипіч XXL

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Максимум смаку, мінімум жиру. Без зусиль.

        Чудові результати одним натисненням кнопки

        • Розумна технологія розпізнавання
        • Технологія видалення жиру
        • Технологія Rapid Air
        • Чорний, мідний, 1,4 кг
        Розумна технологія розпізнавання

        Розумна технологія розпізнавання

        Нове покоління мультипечей Philips думає замість вас. Насолоджуйтеся досконалими результатами, виконавши два прості кроки. Виберіть тип страви і натисніть кнопку для приготування. Розумний сенсор автоматично налаштовує час і температуру для досконалих результатів без зусиль. Щоразу!

        Оригінальна мультипіч із у 7 разів швидшим потоком повітря*

        Оригінальна мультипіч із у 7 разів швидшим потоком повітря*

        Насолоджуйтеся здоровішою смаженою їжею, яка хрустка зверху та ніжна всередині та містить на 90% менше жиру*. Мультипіч Philips XXL використовує гаряче повітря (замість олії) для смаження їжі з невеликою кількістю олії чи без неї. Технологія Philips Rapid Air створює у 7 разів швидший потік повітря, завдяки чому можна насолоджуватися хрусткішими результатами* та приємним смаком.

        Універсальна: смажте, печіть, запікайте і навіть підігрівайте!

        Універсальна: смажте, печіть, запікайте і навіть підігрівайте!

        Мультипіч XXL дозволяє готувати сотні страв. Смажте, печіть, запікайте і навіть підігрівайте свої страви. Завдяки потоку повітря Philips та запатентованому дизайну Starfish кожен шматок такий смачний, як останній. Ця технологія забезпечує рівномірне приготування їжі з усіх сторін для завжди ідеального результату.

        Розумні програми «шеф-кухар» для популярних страв

        Розумні програми «шеф-кухар» для популярних страв

        Наші професійні шеф-кухарі розробили розумні програми «шеф-кухар», які б думали і готували замість вас. Свіжа чи заморожена картопля фрі, курячі гомілки чи ціла курка і навіть ціла риба лише одним натисненням кнопки – мультипіч XXL думатиме й готуватиме замість вас.

        Єдина мультипіч із технологією видалення жиру

        Єдина мультипіч із технологією видалення жиру

        Тепер ви можете їсти здоровіші страви і видаляти зайвий жир із їжі. Phillips XXL – це єдина мультипіч із технологією видалення жиру, яка відділяє і захоплює зайвий жир. Насолоджуйтеся смаком смаженої цілої курки із хрусткою скоринкою, ніжним м’ясом і на 50% меншою кількістю жиру з високим вмістом насичених жирних кислот****.

        Сотні рецептів у додатку та безкоштовна книга рецептів у комплекті

        Сотні рецептів у додатку та безкоштовна книга рецептів у комплекті

        Ви можете надихнутися і стати шеф-кухарем. Придбавши нову мультипіч Philips XXL, ви отримаєте ексклюзивний доступ до нашого додатка NutriU. Переглядайте сотні смачних рецептів. І спробуйте ще більше смачних страв з нашою додатковою книгою рецептів для мультипечі Phillips.

        Зручне налаштування приготування «Зберегти улюблене»

        Зручне налаштування приготування «Зберегти улюблене»

        Ви можете зберегти улюблену страву, і мультипіч приготує її так, як ви любите. І все це лише натисненням однієї кнопки. У режимі вибраного страва готуватиметься упродовж ідеальної тривалості часу й температури для максимальної зручності. Незалежно від того, чи це смачний гарячий сніданок, чи улюблений сімейний рецепт, страва завжди ідеальна.

        Надзвичайно великий розмір, можна готувати цілу курячу тушку або 1,4 кг смаженої картоплі фрі

        Надзвичайно великий розмір, можна готувати цілу курячу тушку або 1,4 кг смаженої картоплі фрі

        Так, нова мультипіч XXL дозволяє готувати страви для всієї сім’ї. Завдяки великій ємності можна легко готувати великі, смачні порції. Ви можете приготувати цілу курку чи навіть до 1,4 кг картоплі фрі, щоб погодувати всіх членів сім’ї чи друзів. Готуйте до шести порцій завдяки великому кошику ємністю 7,3 л.

        QuickClean та можливість миття у посудомийній машині для усіх знімних частин

        QuickClean та можливість миття у посудомийній машині для усіх знімних частин

        Кошик мультипечі QuickClean зі знімною антипригарною сіткою швидко та просто мити. Усі знімні частини можна без проблем мити у посудомийній машині.

        У 1,5 рази швидша за духовку**

        У 1,5 рази швидша за духовку**

        Завдяки мультипечі Philips готувати їжу стало швидше та зручніше. Наша технологія миттєвого нагрівання та Rapid Airflow забезпечує у 1,5 рази швидше приготування їжі, ніж у духовці**. А головне – вам не потрібно попередньо нагрівати мультипіч. Просто увімкніть її і почніть готувати.

        Зручний режим збереження тепла

        Зручний режим збереження тепла

        Завдяки нашому зручному режиму збереження тепла можна насолоджуватися їжею, коли ви будете готові. Вона зберігатиме їжу теплою за ідеальної температури протягом 30 хвилин.

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          У комплекті
          Брошура з рецептами

        • Країна виготовлення

          Виготовлено у
          Китай

        • Загальні специфікації

          Характеристики виробу
          • Автоматичне вимкнення
          • Термоізольовані зовнішні стінки
          • Можна мити в посудомийній машині
          • Перемикач "увімк./вимк."
          • Сигнал "готовності"
          • Контроль температури
          • Індикатор роботи
          • Швидке чищення
          • Кнопка скасування
          • Вбудований блок для зберігання шнура
          • Світлодіодний дисплей
          • Запатентована технологія Rapid Air
          • Попередньо налаштована функція приготування
          • Регулятор часу
          Попередньо встановлені програми
          5
          Функція збереження тепла
          30 хв.
          Антипригарне покриття
          Так
          Ручки
          Ні

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Надійність

          Упаковка
          > 90% перероблених матеріалів
          Посібник користувача
          100% перероблений папір

        • Технічні характеристики

          Довжина шнура
          0,8  м
          Потужність
          2200–2225  Вт
          Напруга
          220–240  В
          Частота
          50 / 60  Гц
          Термостійкість
          Так
          Комплектуючі частини
          1x мультипіч XXL із розумною технологією розпізнавання, 1x книга рецептів, 1x брошура з інформацією про приготування

        • Вага та розміри

          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          433,10x321,60x315,70  мм
          Вага виробу
          7,99  кг

        • Конструкція та покриття

          Колір панелі керування
          Чорний
          Колір (кольори)
          Насичений чорний із мідним
          Матеріал основного корпусу
          Пластик

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              • Технологія Philips Rapid Air у 7 разів збільшує швидкість потоку повітря у кошику порівняно зі швидкістю повітря у мультипечі Philips Viva із пласким дном
              • Порівняно з картоплею фрі та курячими гомілками, приготованими у звичайній духовці
              • Порівняно зі свіжою картоплею фрі, приготованою у звичайній печі Philips
              • Із 3 сирих курячих лапок, приготованих за темп. 180°C упродовж 24 хв.

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