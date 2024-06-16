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Кошик ємністю до 1,4 кг (6 порцій)
Пройдіть шлях від новачка до шеф-кухаря за допомогою програми HomeID та мультипечі Philips XXL. Перегляньте сотні чудових рецептів і спробуйте безліч нових і цікавих страв.
Насолоджуйтеся здоровішою смаженою їжею, яка хрустка зверху та ніжна всередині й містить на 90% менше жиру*. Мультипіч Philips XXL використовує гаряче повітря (замість олії) для смаження їжі з невеликою кількістю олії чи без неї. Технологія Philips Rapid Air створює в сім разів швидший потік повітря, завдяки чому можна насолоджуватися хрусткішими результатами* та приємним смаком.
Мультипіч XXL дозволяє готувати сотні страв. Смажте, готуйте на грилі, випікайте, запікайте і навіть підігрівайте свої страви. Завдяки потоку повітря Philips та запатентованому дизайну Starfish кожен шматок однаково смачний. Ця технологія забезпечує рівномірне приготування їжі з усіх сторін для завжди ідеального результату.
4.7
з 5
155
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
Baraban
16/06/2024
Україна
Перевірений покупець
Прикольная штука
Для готовки пушка, подарил маме, радости нет предела, а мне не жалко:) Картошечка фри выходит шикарной, курочка бомба
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч Philips HD9867/90 Ovi Smart (7.2 л)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч Philips HD9867/90 Ovi Smart (7.2 л)
spasvisul
14/02/2024
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Просто неймовірно!
Навіть не уявляв, що мультипіч настільки чудова річ. Готувати в ній дуже легко та смачно.
Плюси
Достатня потужність, об'єм чаші, легкість користування
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч Philips HD9867/90 Ovi Smart (7.2 л)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч Philips HD9867/90 Ovi Smart (7.2 л)
Клео
03/02/2024
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Як я раніше без цієї мультипічі жила!!!!
Дуже функціональна річ,швидко готує.Проміжок часу для приготування скорочується в 2 чи 3 раза.Їжа готується з мінімальним вмістом жиру.Раніше я готувала на сніданок сирники,запікала їх в духовці,щоб було корисно,без жиру-це займало 30хв-40хв і треба було перевертати на іншу сторону,щоб не пригоріли В аерогрилі вони повністю запікаються за 16хв.І вони таки пухкі,як пиріжки,хоча вони без розпушувача і інших допоміжних речовин.В духовці пласкі виходять.Картопля виходить дуже смачна,вона і з скоринкою і соковита.В духовці вона в мене виходила суховата.А готувала цілу курку в мультипечі-це просто шедевр.Ніколи не їла смачніше.При цему, що я її особливо не маринувала,сіль,спеції і все.І вона вийшла така соковита.Скоринка підсмажена з усіх боків,і я її не перевертала.Вибрала программу-ціла курка,вагу,а мультипіч сама вибирає скільки потрібно часу на приготування.Маффіни готуються за 6хв,синнабони за 20хв здається.Картопля за 15-20хв,крильца теж недовго біля 20хв.Я і торти готую(купила форму спеціальну) і рулети м'ясні .Дуже задоволена покупкою.Спочатку думала,що розмір XXLбуде завеликий для нас з чоловіком,але в процесі виявилось,що якраз.Влазить ціла курка,як раз підходящий об'єм для всього.Єдиний недолік-якби винайшли технологію,щоб бруд і жир самоочищався 😁і не прийшлось мити.Хоча тут в мультепечі антипригарні матеріали,і легко миється Але завжди хочеться кращого.
Плюси
Швидке приготування,мінімум,або взагалі без жиру,пропікається з усіх боків,іноді взагалі не потрібно перевертати чи зтрушувати
Мінуси
Треба мити
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч Philips HD9867/90 Ovi Smart (7.2 л)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч Philips HD9867/90 Ovi Smart (7.2 л)
Порівняно з картоплею фрі та курячими гомілками, приготованими у звичайній духовці
Порівняно зі свіжою картоплею фрі, приготованою у звичайній печі Philips
Із 3 сирих курячих лапок, приготованих за темп. 180°C упродовж 24 хв.
Середній процент на базі внутрішніх лабораторних замірів з моделями HD9280, HD9650, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880; приготування одного курчати (налаштування мультипечі 160 градусів, без розігріву) чи філе лосося (200 градусів, без розігріву) проти використання духовки А класу енергоефективності.