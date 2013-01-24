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Максимум смаку, мінімум жиру. Без зусиль.
Нова велика мультипіч Philips думає й готує замість вас. Завдяки розумній технології розпізнавання мультипіч сама автоматично налаштовує час і температуру під час приготування для щораз ідеальних страв. Вибирайте й насолоджуйтеся кожним шматочком! Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Максимум смаку, мінімум жиру. Без зусиль.
Нова велика мультипіч Philips думає й готує замість вас. Завдяки розумній технології розпізнавання мультипіч сама автоматично налаштовує час і температуру під час приготування для щораз ідеальних страв. Вибирайте й насолоджуйтеся кожним шматочком! Переглянути усі переваги
Нове покоління мультипечей Philips думає замість вас. Насолоджуйтеся досконалими результатами, виконавши два прості кроки. Виберіть тип страви і натисніть кнопку для приготування. Розумний сенсор автоматично налаштовує час і температуру для досконалих результатів без зусиль. Щоразу!
Насолоджуйтеся здоровішою смаженою їжею, яка хрустка зверху та ніжна всередині та містить на 90% менше жиру*. Мультипіч Philips XXL використовує гаряче повітря (замість олії) для смаження їжі з невеликою кількістю олії чи без неї. Технологія Philips Rapid Air створює у 7 разів швидший потік повітря, завдяки чому можна насолоджуватися хрусткішими результатами* та приємним смаком.
Мультипіч XXL дозволяє готувати сотні страв. Смажте, печіть, запікайте і навіть підігрівайте свої страви. Завдяки потоку повітря Philips та запатентованому дизайну Starfish кожен шматок такий смачний, як останній. Ця технологія забезпечує рівномірне приготування їжі з усіх сторін для завжди ідеального результату.
Наші професійні шеф-кухарі розробили розумні програми «шеф-кухар», які б думали і готували замість вас. Свіжа чи заморожена картопля фрі, курячі гомілки чи ціла курка і навіть ціла риба лише одним натисненням кнопки – мультипіч XXL думатиме й готуватиме замість вас.
Тепер ви можете їсти здоровіші страви і видаляти зайвий жир із їжі. Phillips XXL – це єдина мультипіч із технологією видалення жиру, яка відділяє і захоплює зайвий жир. Насолоджуйтеся смаком смаженої цілої курки із хрусткою скоринкою, ніжним м’ясом і на 50% меншою кількістю жиру з високим вмістом насичених жирних кислот****.
Ви можете надихнутися і стати шеф-кухарем. Придбавши нову мультипіч Philips XXL, ви отримаєте ексклюзивний доступ до нашого додатка NutriU. Переглядайте сотні смачних рецептів. І спробуйте ще більше смачних страв з нашою додатковою книгою рецептів для мультипечі Phillips.
Ви можете зберегти улюблену страву, і мультипіч приготує її так, як ви любите. І все це лише натисненням однієї кнопки. У режимі вибраного страва готуватиметься упродовж ідеальної тривалості часу й температури для максимальної зручності. Незалежно від того, чи це смачний гарячий сніданок, чи улюблений сімейний рецепт, страва завжди ідеальна.
Так, нова мультипіч XXL дозволяє готувати страви для всієї сім’ї. Завдяки великій ємності можна легко готувати великі, смачні порції. Ви можете приготувати цілу курку чи навіть до 1,4 кг картоплі фрі, щоб погодувати всіх членів сім’ї чи друзів. Готуйте до шести порцій завдяки великому кошику ємністю 7,3 л.
Кошик мультипечі QuickClean зі знімною антипригарною сіткою швидко та просто мити. Усі знімні частини можна без проблем мити у посудомийній машині.
Завдяки мультипечі Philips готувати їжу стало швидше та зручніше. Наша технологія миттєвого нагрівання та Rapid Airflow забезпечує у 1,5 рази швидше приготування їжі, ніж у духовці**. А головне – вам не потрібно попередньо нагрівати мультипіч. Просто увімкніть її і почніть готувати.
Завдяки нашому зручному режиму збереження тепла можна насолоджуватися їжею, коли ви будете готові. Вона зберігатиме їжу теплою за ідеальної температури протягом 30 хвилин.
Аксесуари
Країна виготовлення
Загальні специфікації
Обслуговування
Надійність
Технічні характеристики
Вага та розміри
Конструкція та покриття
HD9952/00
HD9951/00
HD9950/00