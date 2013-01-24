Зручне налаштування приготування «Зберегти улюблене»

Ви можете зберегти улюблену страву, і мультипіч приготує її так, як ви любите. І все це лише натисненням однієї кнопки. У режимі вибраного страва готуватиметься упродовж ідеальної тривалості часу й температури для максимальної зручності. Незалежно від того, чи це смачний гарячий сніданок, чи улюблений сімейний рецепт, страва завжди ідеальна.