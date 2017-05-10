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Більше не доступний
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
BetiG
10/05/2017
Polska
Zdecydowanie polecam!!!
Lampa ma rewelacyjne właściwości. Testowana wielokrotnie przez całą Rodzinkę. Usuwa ból pleców, wysusza katar, poprawia kondycję skóry tam gdzie kremy nawilżające nie pomagają i wiele innych... Żałuję, że trafiła do mnie dopiero teraz. POLECAM!!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP3616 Lampa podczerwieni InfraPhil
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP3616 Lampa podczerwieni InfraPhil
milye
05/06/2021
Česká republika
Funguje skvěle :)
Lampu mám už delší dobu a když ji potřebuji, vždy skvěle pomůže od bolesti zad nebo při nachlazení. Má jednouché intuitivní ovládání, které mi vyhovuje. Lehká a skladná, vždy připravená k použití. Prostě jedním slovem perfektní. Moc doporučuji všem zájemcům o tento typ zboží.
Плюси
jednoduchost ovládání a funkce
Мінуси
žádné
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP3616 Infračervená lampa InfraPhil
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP3616 Infračervená lampa InfraPhil