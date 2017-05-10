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Більше не доступний

HP3616 InfraPhil infrared lamp

HP3616

5
| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

10/05/2017

Polska

Polska

Zdecydowanie polecam!!!

Lampa ma rewelacyjne właściwości. Testowana wielokrotnie przez całą Rodzinkę. Usuwa ból pleców, wysusza katar, poprawia kondycję skóry tam gdzie kremy nawilżające nie pomagają i wiele innych... Żałuję, że trafiła do mnie dopiero teraz. POLECAM!!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP3616 Lampa podczerwieni InfraPhil

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP3616 Lampa podczerwieni InfraPhil

05/06/2021

Česká republika

Česká republika

Funguje skvěle :)

Lampu mám už delší dobu a když ji potřebuji, vždy skvěle pomůže od bolesti zad nebo při nachlazení. Má jednouché intuitivní ovládání, které mi vyhovuje. Lehká a skladná, vždy připravená k použití. Prostě jedním slovem perfektní. Moc doporučuji všem zájemcům o tento typ zboží.

Плюси

jednoduchost ovládání a funkce

Мінуси

žádné

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP3616 Infračervená lampa InfraPhil

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP3616 Infračervená lampa InfraPhil

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